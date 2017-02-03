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Скрытой причиной участившихся случаев насилия над беззащитными жертвами, о которых все чаще сообщают СМИ, является поведение знаменитостей в публичном пространстве. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала руководитель кафедры и клиники психосоматики и психотерапии университета им. Страдиня, профессор и член Латвийского общества врачей Гунта Анцане.

Так она прокомментировала шокирующие фотографии сексуального характера, которые появились в социальных сетях. Некоторые пользователи заподозрили, что это могло быть изнасилование.

"Общественные ценности определяются людьми, у которых есть власть, деньги. Сейчас такие лидеры вообще забыли о простых людях, пренебрегают их мнением, относятся к нему с презрением. Порой, мы наблюдаем ситуации, когда совершившие настоящее преступление не стыдятся, не чувствуют себя виноватыми. Они гордятся. Вербально и невербально, улыбками, отношением они показывают, что так и должно быть, что побеждает более сильный и бесстыжий. Ты выигрываешь, если действуешь без стыда и без чувства вины. Дети видят, что не уважающий других не наказывается, а, наоборот, он прославлен, популярен, имеет власть и деньги. Потенциальные лидеры видят, что успеха достигают неэтичными способами, а не трудом", - рассказала Анцане.

В то же время эксперт предостерегла от откровенности в соцсетях, напомнив, что мы уже не можем контролировать, что о нас знают другие.

"Раньше мы намного меньше знали друг о друге, все было скрыто. Сейчас настает время все большей откровенности, и эта тенденция будет только усиливаться. И люди становятся все более беззащитными. Мы уже не можем полностью контролировать, где могут появиться сведения о нас, и что смогут узнать другие", - отметила профессор.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в минувшие выходные в одной из социальных сетей в открытом доступе появились фото и видео сексуального содержания, на которых двое парней занимаются сексом с девушкой. Пользователи сети предположили, что это может быть изнасилованием. Полиция проверяет данную информацию.