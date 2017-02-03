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Работа в одном экипаже сильно сближает людей, и среди космонавтов бытует шутка, что если в космос запустить команду, собранную из политиков, то в мире не стало бы конфликтов. Такое мнение высказал в эфире радио Baltkom космонавт и писатель, герой России Юрий Усачёв.

"Это удивительно, но работая долгое время вместе на орбите, люди становятся близки, как родственники. Как командир экипажа я начинал работу над такими отношениями ещё во время предполётной подготовки, прикладывал много сил, чтобы мы сблизились семьями. Приглашал семьи коллег к себе домой, на дачу, в баню. Когда мы были в Хьюстоне, ходили вместе на баскетбол, на родео, на домашние праздники. И это сработало. На орбите мне тоже приходилось быть психологом, хотя специально меня этому не учили. Там же не выйдешь, хлопнув дверью. И то, что происходит при этом, это феномен. Люди начинают относиться друг к другу как к своей семье. Даже после возвращения коллеги звонили мне, говорили, что скучают. Прошло уже время, а мы дружим до сих пор. У нас есть шутка, что если в космос запустить экипаж, набранный из мировых лидеров, то настанет мир во всем мире" - рассказал он.

Напомним, популяризатор космонавтики, космонавт и писатель, герой России Юрий Усачёв совершил 4 космических полета общей продолжительностью 553 дня и семь раз выходил в открытый космос.