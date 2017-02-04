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Национальные вооруженные силы начали кампанию по рекрутированию военнослужащих "Будь одним из нас!", призывая молодежь поступать на профессиональную службу в армии.



4 февраля 2015 года президент Андрис Берзиньш на торжественной церемонии вручил знамя подразделения Командованию обеспечения. Церемония прошла в штабе командования по адресу Венибас Гатве 56 в Риге. Автором художественного решения знамени является художница Аусма Апша. На правой стороне флага, на серебряном фоне, который символизирует богатство земли, мудрость и развитие, вышита эмблема вооружённых сил, над ней – надпись «Национальные вооружённые силы», под ней – «Командование обеспечения». По углам отображены народные орнаменты – знак счастья, усиньш (божество света и весны) и двойной крест. На левой стороне, на основе, окрашенной в три цвета – светло-синий, зелёный и тёмно-зелёный, которые символизируют виды вооружённых сил, вышита эмблемы Командования обеспечения, над нею – девиз командования «Мы обеспечиваем победу», в под нею – год создания «2001».



4 февраля 2014 года на пикет в защиту образования на русском языке напротив здания Кабинета министров, собралось около 100 человек. Они держали в руках плакаты с лозунгами «Школы национальных меньшинств — богатство Латвии», «Страуюма, оставь детей в покое!», «Наши налоги — школам!», а также скандируют «Руки прочь от русских школ!». К участникам пикета вышла министр образования и науки Ина Друвиете, которая заявила, что перемены не будут резкими, и для нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык и культуру.

В тот же день Латвией была подана заявка на включение серого гороха в список традиционных национальных продуктов Евросоюза, с охраняемым указанием географического происхождения. 29 октября продукт внесли в список.



В тот же день британская газета Grimsby Telegraph сообщила, что за преследование и запугивание женщин осужден гражданин Латвии. 33-летний Эрикс Сутра, без определенного места жительства, был причастен к нескольким инцидентам в магазинах города Гримсби. И приговорен к году тюрьмы за асоциальное поведение и кражу двух упаковок мороженого.



4 февраля 2012 года в Лиепае, в Олимпийском центре, прошел дружеский баскетбольный матч между командами депутатов Лиепайской Думы и Сейма Латвии. Со счетом 55:45 победили лиепайчане.



В тот же день в Елгаве, в Земгальском спортивном холле, прошел дружеский хоккейный матч между командами Крестьянского сейма и Сейма Латвии. Со счётом 5:4 выиграли парламентарии. Голы забили депутаты Имантс Парадниeкс, Романс Наудиньш, Рихардс Эйгимс и министр финансов Гайдис Берзиньш.

4 февраля 2011 года бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью газете «Диена» завил, что не отказался от планов получить вид на жительство в Латвии. «Здесь фактически нет языкового барьера, мне понятна ментальность людей, а латвийской экономике необходимы инвестиции. В Латвии реализовать многие проекты интереснее, чем в странах Центральной и Западной Европы», сказал Лужков.

В тот же день в Мадоне был отмечен мороз в 33 градуса, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

4 февраля 2010 года Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к Кодексу административных правонарушений, которые предусматривали смягчение наказания за нарушение правил вывешивания государственного флага. Ранее закон предусматривал за невывешивание флага штраф до 30 латов, а для официальных учреждений — до 50 латов. Теперь же за такое нарушение будут высказывать предупреждение. При повторном нарушении в течение года будет грозить штраф до 30 латов.

В тот же день возле рижской Ратуши несколько собралось на пикет основателя палаточного городка возле Кабинета министров Гинтса Гайкенса. Некоторые из участников держали плакаты, один лопатой разгребал снег, другой подметал мостовую. Гайкенс сообщил журналистам, что встречался с вице-мэром Айнарсом Шлесерсом, который обещал ему через знакомых подыскать работу, поэтому решил отказаться от протеста.

В тот же день в Риге была задержана проститутка, которая присвоила кредитную карту своего постоянного клиента и сняла с нее более 5 тысяч латов.

4 февраля 2009 года департамент уголовных дел Сената Верховного суда отменил прежний обвинительный приговор Рижского окружного суда по делу Владимира Линдермана о неразрешенном хранении взрывчатки и направил дело на повторное рассмотрение в окружной суд.

В тот же день после пятичасовых дебатов на внеочередном заседании Сейма оппозиционным партиям не удалось отправить правительство Иварcа Годманиса в отставку. За отставку премьера проголосовали 40 депутатов, против — 51, один депутат воздержался.



В тот же день около 120 человек собрались у здания Сейма, чтобы принять участие в «Акции пингвинов».

4 февраля 2008 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией представило правительству концепцию «Необходимость правового регламентирования лоббирования в Латвии». БПБК рекомендует установить основные принципы открытости, равенства и честности лоббирования кодексами этики государственных и муниципальных институций и другими нормативными актами. Это когда государственное должностное лицо в интересах общества честно раскрывает, какие лица контактировали с институцией с целью повлиять на процесс принятия решений

В тот же день вышедший из объединения ТБ/ДННЛ евродепутат Гирт Валдис Кристовскис и вышедшая из партии «Новое время» депутат сейма Латвии Сандра Калниете в передаче Латвийского телевидения «100-я статья» объявили о намерении учредить новую партию.

4 февраля 2007 года в Саулкалне Рижского района на улице были найдены два обморозившихся мальчика в состоянии алкогольного опьянения. Мальчики 12 и 14 лет с общим переохлаждением тела были доставлены в Детскую клиническую университетскую больницу.



4 февраля 2006 года примерно 20 человек на Домской площади в Риге провели пикет против реформирования Службы новостей Латвийского телевидения. По окончании пикета они сожгли соломенное чучело, на котором висела табличка с надписью «Глупость, Корысть, Честолюбие, Зависть, Лживость, Бесхарактерность». Половина пикетчиков держала в руках флажки с надписями «За справедливость» и «За «Панораму».

В тот же день возле многоквартирного дома в Риге по ул.Дравниеку 18-летний Леонид Подойницын сжёг крест. Свой поступок юноша объяснил неприязнью к людям с темным цветом кожи, идею выражения которого он позаимствовал в одном документальном фильме о ку-клукс-клане. В июне суд Латгальского предместья Риги приговорил его к году тюрьмы условно с испытательным сроком три года.



В тот же день в Риге в почтовом отделении N 51 на бульваре Бривибас, 19 состоялось гашение первого дня почтовой марки, посвященной зимним Олимпийским играм в Турине. На ней был изображен сноубордист.

4 февраля 2005 года лидер партии «Родина» и одноименной фракции в Госдуме России Дмитрий Рогозин заявил, что представители «Родины» вместе со своими союзниками готовы пойти на перекрытие трасс в случае, если президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга приедет в Москву на празднование 60-летия Победы. «Мы считаем неприемлемым появление на святом для всех граждан России празднике одного из самых оголтелых представителей тех, против кого воевали наша страна и другие участники антигитлеровской коалиции», — говорил Рогозин.



В тот же день Рижский окружной суд приговорил шестерых молодых людей, обвиняемых в вандализме на Новом еврейском кладбище в Риге, к лишению свободы условно. Они признали свою вину и утверждали, что их действия — они написали на надгробных памятниках: «Хайль Гитлер!» и «Смерть жидам», рисовали свастику и другую нацистскую символику и опрокинули несколько памятников — не были связаны ни с предстоявшим референдумом по вопросу о вступлении Латвии в Евросоюз, ни со Всемирным еврейским конгрессом. Никто из них не смог объяснить, почему они отправились именно на еврейское кладбище.

В тот же день в Риге национал-большевики облили бензином и сожгли возле президентского дворца книгу «История Латвии. XX век».

4 февраля 2004 года В тот же день на пленарном заседании нижняя палата российского парламента приняла обращение к Сейму Латвии в связи с рассмотрением латвийскими законодателями закона "Об образовании", фактически ограничивающего преподавание в школах республики предметов на русском языке. Депутаты Госдумы РФ были убеждены, что разрушение системы среднего образования на русском языке не только усугубит языковое неравенство в республике, но и приведет к резкому ухудшению качества образования русскоязычных выпускников латвийских школ, породит новые социальные различия. И призвали латвийских законодателей изменить свой подход к реформе системы образования республики.

В тот же день начальник финансового отдела Сейма Вия Канцане сообщила, что каждому члену создаваемой парламентской комиссии по расследованию финансовых сделок премьера Эйнарcа Репше за участие в каждом ее заседании нужно платить 12 латов. Таким образом работ комиссии по в первые три месяца может обойтись в 3000 латов. Председателю комиссии ежемесячно полагается 100 латов доплаты, а его заместителю или секретарю комиссии — 80 латов.

4 февраля 2003 года правительство Латвии, ознакомившись с докладом Министерства обороны об изучении места установки трехмерного радара дальнего действия, решило установить его в Аудриньской волости Резекненского района.

В тот же день был открыт официальный сайт композитора Раймондса Паулса - www.raimondspauls.lv.

4 февраля 2002 года премьер Латвии Андрис Берзиньш получил от исполнительного руководителя и исполнительного вице-президента миннесотского клуба НХЛ Wild Дага Райсброуса ответное письмо, в котором он сообщает, что клуб не разрешает хоккеисту сборной Латвии Сергею Жолтку выступать на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Отказ он обосновывал тем, что партнеры хоккейного клуба вложили в клуб время, энергию и большие эмоциональные и финансовые ресурсы. Позволив Жолтку участвовать в соревнованиях Олимпиады, клуб потеряет одного из лучших игроков в важных матчах, что вызовет недовольство спонсоров и затруднит работу остальным хоккеистам.

В тот же день уровень воды в Лиелупе возле Елгавы достиг критической отметки в 250 сантиметров выше уровня моря, а в Межотне — 398 сантиметров.

4 февраля 2000 года объединение ТБ/ДННЛ подготовило изменения в законе «О праздничных и памятных днях», в соответствии с которыми 17 июня предлагалось отмечать как день памяти оккупации Латвии.

4 февраля 1999 года Эстония получила дополнительно восемь тысяч квадратных километров воздушного пространства, которое до сих пор обслуживал Латвийский центр управления полетами. В результате корректировки эстонско-латвийская воздушная граница над морем теперь более или менее совпадает с морской границей, определённой путём переговоров, По оценке Эстонского центра обслуживания воздушного сообщения, увеличение воздушного пространства должно было обеспечить повышение поступлений от платы за перелёты на два миллиона крон.

4 февраля 1998 года в полдень команда из трех машин Audi A4 1,8 Quattro по непроходимому снегу достигла самой высокой точки Латвии — горы Гайзинькалнс (312 метров над уровнем моря). Трассу длиной 400 метров первая машина преодолела за две минуты, последняя — за полторы. Это было первое известное покорение этой вершины на автомобилях.

4 февраля 1997 года злоумышленники, разломав крышу, унесли со склада МВД несколько тысяч патронов и газовые баллончики.



4 февраля 1992 года первый посол Латвии в Москве после восстановления независимости Янис Петерс вручил президенту России Борису Ельцину аккредитационную грамоту. «Борис Николаевич говорил со мной очень вежливо и дружелюбно, - вспоминал Петерс – Я не записал его слова, но помню, что он обещал мне, что Россия не имеет претензий к Латвии и, несмотря на трения между нашими странами, все будет хорошо».

4 февраля 1972 года замзав отделом пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев с пометкой «сов. секретно» отправил первому секретарю компартии Латвии Аугусту Воссу материал из швелской газеты “Дагенс Нюхетер”, где было опубликовано так называемое «Письмо 17 латышских коммунистов». Которые жаловались на русификацию: «В последние годы в Латвию завозили и завозят лесорубов из России, Украины, Крыма, Закавказья и Белоруссии. Продолжается уничтожение лесов, а завезенные лесорубы поселяются на постоянное местожительство в республике», «Рижское взморье теперь уже превращено в курорт союзного значения и местных жителей почти там уже нет». На самом деле письмо написал бывший зампред Совмина Эдуард Берклавс.



4 февраля 1946 года в Риге была открыта трамвайная линия N 15 по маршруту Кенгарагс — улица Маскавас - «Сарканайс Квадратс».



4 февраля 1941 года трудящиеся Советской Латвии широко отметили 60-летие маршала Клима Ефремовича Ворошилова. На предприятиях состоялись торжественные собрания, докладчики рассказывали и жизни и боевых заслугах красного полководца, о его революционной борьбе и ссылке, а также работе на заводе. Собрания прошли на Рижском мясокомбинате, кораблях торгового флота,на велосипедной фабрике и других предприятиях, в школах и техникумах. Отовсюду товарищу Ворошилову были отправлены поздравительные телеграммы, сообщила газета «Падомью Латвия». На фото: работники завода резиновых изделий «Квадратс» собрались вечером в клубе, чтобы отметить 60-летие Ворошилова. О его жизни и борьбе рассказал представитель Красной Армии тов. Чучерс.



4 февраля 1937 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила: «Освобождают место для строительства нового военного музея. На углу улиц Смилшу и Торня, вокруг Пороховой башни, спорятся работы по сносу зданий. После окончательного создания площади, в марте этого года предусмотрена тожественная закладка камня в основание нового военного музея».

4 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «За последнее время участились кражи одежды из передних. По-видимому, и здесь работают свои «специалисты». У В. Канского (Елизаветинская ул. № 1) неизвестные воры забрались в переднюю и утащили женскую шубу стоимостью свыше 15 000 рублей. У X. Арефьева (Водопроводная ул. № 3) цз передней унесено пальто и другая одежда. У А. Кулаковской (Бл. Плавучая ул. № 19) украдена шуба».

4 февраля 1563 года скончался последний рижский архиепископ Вильгельм, он же браденбургский макграф.

Фото - president.lv, mixnews.lv, sargs.lv, Сейм ЛР, apollo.lv, pasts.lv, www.grimsbytelegraph.co.uk, газеты "Диена" и "Яунакас Зиняс", "Ригас Сатиксме", книга "90 лет ЛР".