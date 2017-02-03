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В Латвии участились случаи смертей, связанных с нахождением на поверхности замерзших водоемов. Всё больше людей недооценивают опасность льда, необдуманно используя специальный инвентарь. Об этом в эфире радио Baltkom заявил начальник Государственной пожарно-спасательной службы генерал Интарс Зитанс.

"Опираясь на данные статистики, мы можем утверждать, что людей тонет больше, чем погибает в пожарах. Больше всего таких случаев зафиксировано зимой, когда люди чаще проводят время на льду, используя его как место для активного отдыха или занимаясь рыбалкой. Опасным становится необдуманное использование специализированного инвентаря и техники: снегоходы, лыжи, коньки", - рассказал Зитанс.

Напомним, по данным за прошлый год, в Латвии в пожарах погибло 95 человек, утонуло - 110.