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Земля - это организм, который живет по своим законам, такое мнение высказал высказал в эфире радио Baltkom космонавт и писатель, герой России Юрий Усачев.

"Мне многие говорили, что из космоса Земля выглядит маленькой, хрупкой, как елочная игрушка, но мне она показалась огромной. Когда станция несется на скорости 8,5 километров в секунду, а один виток занимает целых полтора часа, ты понимаешь этот масштаб. Земля огромная, но как ребенок не чувствует, что родители больше него, так и я не чувствовал никакого давления. Красота планеты поразила меня. Я мог любоваться ею у иллюминатора часами. Мне это никогда не надоедало, за полтора года ни разу не было одинаковой картинки. И я влюбился в планету, в эту красоту такой силы, что невозможно ею напитаться. Для меня это было серьезным потрясением", - поделился космонавт.

По словам Усачева, у побывавших в космосе происходит изменение масштаба восприятия.

"Из космоса замечаешь, что споры, ссоры, многое из того, что на Земле кажется важным, не стоит усилий и это ощущение остается после возвращения. Ко всему появляется другое отношение. Космонавт Поляков как-то рассказал мне, что после первого полета не мог убить комара, сдувал его. Я тоже, когда ехал в метро, смотрел на чужих людей и думал, как же я всех люблю! Это результат полета", - сказал космонавт.

Он подчеркнул, что при выходе в открытый космос твоя жизнь зависит только от тебя.

"Самому нужно два дня готовить свой скафандр, шлюз и станцию к выходу. Укомплектовать все сменные элементы. Снаружи ты один и защищает тебя только скафандр. Концентрация должна быть стопроцентная, права на ошибку нет. Полюбоваться чем-то можно только если надёжно зафиксирован", - рассказал он.

Самым динамичным и волнующим моментом полета Усачёв считает возвращение на Землю.

"Из трех отсеков спускаемого модуля защищен только один, в котором находятся космонавты. На скорости 8 км/сек все остальное моментально сгорает. При входе в атмосферу поначалу видишь в иллюминатор лишь плазму от сгорающей обшивки, потом он покрывается копотью и только потом ты чувствуешь, будто тебя начинают дергать за веревочку: это постепенно раскрывается парашют, площадью в 1000 кв.м. Аппарат стабилизируется, на высоте 70 см от земли срабатывают тормозные пиропатроны и ты спокойно спускаешься. Как у нас шутят - спокойно, как спиной об пол с трехметровой высоты", - поделился Усачев.

В то же время опасность метеоритов для космонавтов и для землян Усачев считает переоцененной.

"Космический мусор и остатки спутников летают на высоте 600-800 км, а наша станция только на 400. Конечно, какие-то меры по избавлению от этого мусора надо принимать, а то рано или поздно он упадёт, но опасность очень невелика, большая его часть сгорит при прохождении атмосферы. А что касается метеоритов, то пространство настолько огромное, что опасность столкновения ничтожна. Тем более, что ученые сейчас отслеживают все потенциально опасные объекты, размером больше теннисного мячика и мы получив предупреждение заранее можем включить двигатели и немного изменить траекторию полета. Такие случаи бывали, но при взаимных скоростях больше 30 км/сек я, конечно, ничего заметить не мог. Один раз только видел крошечную каверну от пылинки на иллюминаторе", - рассказал космонавт.

Проработав в космосе более полутора лет, Усачев так и не утратил новизны ощущений, способности удивляться.

"Космос остался тот же, что и при Гагарине, тот же, что и миллион лет назад. Меняется только наше отношение к нему. Сейчас для меня это работа, но она остается очень романтичной", - закончил он.

Напомним, популяризатор космонавтики, космонавт и писатель, герой России Юрий Усачёв совершил 4 космических полета общей продолжительностью 553 дня и семь раз выходил в открытый космос, а сейчас приехал в Ригу, где, по его словам, собирается "поделиться с соотечественниками ощущением счастья".