Эксклюзив |



5 февраля 2016 года поздно вечером из Греции в Латвию были доставлены первые беженцы. В нашу страну прибыло шесть человек - две семьи из Сирии и Эритреи, в том числе двое детей дошкольного возраста. Они были помещены в центре размещения беженцев в Муцениеки.

В тот же день депутат Европарламента Андрей Мамыкин потребовал у Полиции безопасности немедленно начать уголовное дело против авторов фильма британской телекомпании Би-Би-Си World War Three: Inside The War Room за кадры об уничтожении флага Латвии. Уничтожение флага Латвии в "фиктивном шоу сомнительного уровня" - это, по словам Мамыкина, отвратительное преступление и откровенное унижение символа Латвийского государства.



В тот же день Рижской думой был начат снос много лет пустовавшего двухэтажного здания на улице Бривибас, 78. Решение о сносе было принято еще в 2014 году, но владелец дома его так не снес, несмотря на штраф.

5 февраля 2014 года на рижском стадионе «Сконто» состоялась товарищеская футбольная встреча между командами Посольства России и Сейма Латвии. Со счетом 2:1 победила команда Сейма.



5 февраля 2013 года в Латвии прошла акция костров «Балтийский путь», организованная фермерами, требовавшими справедливых субсидий ЕС. Костры были зажжены вдоль автомагистрали Via Baltica. На Домской площади в Риге несколько десятков человек наблюдали за зажжением символического костра единения фермеров. Его зажгли министр земледелия Лаймдота Страуюма и руководители фермерских организаций. Латвия требовала, чтобы размер прямых дотаций для латвийских крестьян составлял по крайней мере 80% их средней величины в ЕС начиная с 2014 года. Акция особого интереса населения не вызвала, но по мнению руководителя организации "Крестьянский Cейм" Юриса Лаздиньша, фермерам удалось привлечь внимание.

5 февраля 2012 года пресс-служба президента сообщила агентству ЛЕТА, что Комиссия по геральдике при президенте Латвии утвердила более 20 родовых гербов. Свои личные гербы зарегистрировали такие семейства, как Белоконь, Малышко, Круминьши, Озолиньши, Эдгар Таварс. Как писала газета «Латвияс Вестнесис», в 2009 году герб своего рода зарегистрировала и экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Гербовый щит держат золотой лев и красный гриф, а девиз звучит как Labor, Amor, Veritas («Труд, Любовь, Истина»).

В тот же день, по данным Latvijas Valsts ceļi, между Стренчи и Валкой воздух остыл до -34,2 градусов. Это была самая низкая температура воздуха той зимой.

5 февраля 2011 года Латвийское радио со ссылкой на неофициальную информацию сообщило, что планируется покушение на замначальника Бюро по борьбе с коррупцией Юту Стрике, после чего полиция усилила ее охрану.

5 февраля 2010 года российская компания "Aлeксeевское-Сервис" победила в аукционе по продаже бывшего военного городка в Скрунде, посулив за этот объект 1 551 966 латов. Начальная цена составляла 153 966 латов. Однако первый взнос российская компания без объяснения причин так и не сделала.

В тот же день лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на сайте своей партии опубликовал телеграмму с приглашением президенту Латвии Валдису Затлерсу прибыть на торжества по случаю Дня Победы в Москве.

5 февраля 2009 года Латвия начала выплату международного займа, размер которого составил 7,5 миллиардов евро.

В тот же день на совещании госсекретарей были одобрены разработанные Министерством здравоохранения поправки к законодательству, предусматривавшие, что молодые люди в возрасте до 18 лет смогут посещать солярий только с письменного разрешения родителей.

В тот же день Сейм, рассмотрев во втором чтении поправки к закону «О праздничных, памятных и отмечаемых днях», поддержал предложение фракции «За права человека в единой Латвии» (ПЧЕЛ) об объявлении праздничными днями 6 и 7 января, Рождества православных и старообрядцев. За это предложение проголосовали 43 депутата, против 23, воздержались 14.

5 февраля 2008 года президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс объявил, что в Латвии больше не будут предприниматься шаги для снижения инфляции, поскольку они могли бы повредить народному хозяйству.

В тот же день министр юстиции Гайдис Берзиньш рассказал на пресс-конференции о том, что, будучи в Даугавпилсе, пытался купить там галстук. Но продавщица не смогла ответить на вопросы на государственном языке и министр остался без галстука. «Конечно, я понимаю, такова реальность, что большая часть жителей Даугавпилса - нелатыши, - сказал Берзиньш. - Но это не может быть оправданием того, что продавец магазина не может дать информацию об особенностях товара. Также в работе структур самоуправления часто употребляется русский язык».

5 февраля 2007 года министр внутренних дел Иварс Годманис назвал блефом возможное прибытие германских неонацистов в Латвию на мероприятия дня памяти латышских легионеров СС, отмечаемого 16 марта.



В тот же день в Риге президент Вайра Вике-Фрейберга встретилась с президентом Российской торгово-промышленной палаты Евгением Примаковым, бывшим премьер-министром РФ.

В тот же день состоялось торжественное открытие канцелярии консульского отделения Посольства Латвии в Калининграде.

5 февраля 2006 года президент предприятия общественного питания ООО Lido Гунарс Кирсонс сообщил, что планирует построить комплекс отдыха возле озера Какиша, расположенного у подножья Гайзинькалнса. Предприятием уже куплено за 2,6 миллионов латов 260 гектаров земли возле озера. Комплекс отдыха планировалось построить в течение трех лет.

5 февраля 2005 года неизвестные преступники вечером , во время представления в Рижском театре русской драмы, похитили из незапертых кабинетов личные вещи его работников. Неустановленные воры проникли в несколько кабинетов и забрали мобильные телефоны, деньги, документы, ключи и другие личные вещи.

В тот же день представитель МИДа Латвии Рэтc Плесумс сообщил, что на высказанный министерством месяц назад призыв к жителям страны - подавать о себе сведения перед поездкой за рубеж - отозвались 10 человек.

5 февраля 2004 года Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону об образовании, предусматривающие завершение к 2007 году реформы системы обучения в школах нацменьшинств, которая должна начаться 1 сентября 2004 года с перевода 10-х классов на обучение в следующей пропорции: 60% - на латышском языке и 40% - на языках нацменьшинств.



В тот же день в акции в защиту образования на русском языке возле Сейма приняли участие 17 тысяч человек, хотя в некоторых русских школах прошли линейки, на которых директора и завучи убеждали детей отказаться от похода к Сейму.

В тот же день возглавляемое Эйнарсом Репше правительство заявило об отставке.

5 февраля 2003 года в целях упорядочения законов о государственных наградах под эгидой Канцелярии президента Латвии была образована рабочая группа, которая в течение двух месяцев должна была представить в Сейм новый законопроект о государственных наградах.

5 февраля 2002 года президент Вайра Вике-Фрейберга открыла в Вашингтоне, в одном из зданий Сената США, выставку рижского Музея оккупации "Латвия возвращается в свободный мир", рассказывающую об оккупации страны на протяжении 50 лет и уже экспонировавшуюся в столицах 15 стран мира.

В тот же день послы Германии и Франции передали в дар подразделению особого назначения Полиции безопасности "Омега" специальную экипировку. Общая стоимость подарка составила 70 000 евро, в него вошло специальное снаряжение, в том числе лодки большой вместимости и снаряжение для ныряния.

В тот же день лидер партии "Новое время" Эйнарс Репше посетил Огрское отделение Службы госдоходов и зарегистрировался как самозанятое лицо. В разговоре с агентством ЛЕТА Репше рассказал, что принял решение тратить пожертвованные ему в качестве безвозвратного единовременного гонорара деньги, поскольку "в машину же надо что-то наливать", чтобы ездить на встречи с избирателями в различных районах Латвии. К тому дню на обеспечение работы партии "Новое время" было пожертвовано 34, 304,5 лата, а на гонорар Репше -- 74 479,95 лата, 5500 долларов США, 2045,17 евро, 3449 итальянских лир, 296.испанских песет и 3000 немецких марок.

5 февраля 2001 года прокуратура Рижского судебного округа приняла решение закрыть уголовное дело о скандальной статье в латвийском журнале Kapitals "Жиды правят миром" в связи с отсутствием состава преступления. Эта публикация вызвала возмущение Еврейской общины Латвии и была осуждена посольствами Израиля и США. В статье речь шла о влиянии евреев на мировой бизнес и исторических аспектах этого. Еврейская община была возмущена тем, что евреи в публикации именовались "жидами", а также сопровождавшим статью рисунком, изображающим ортодоксального еврея, обнявшего земной шар.

В тот же день газета «Час» опубликовала заверения депутата фракции ЗаПЧЕЛ Сергея Долгополова в том, что еще в этом месяце в Рижскую думу будет подан проект городского Совета по негражданам. «У проекта Совета хорошие шансы быть принятым к рассмотрению, - полагал г-н Долгополов - Идея не вызывает категорически отрицательной оценки даже у тевземцев». Как сообщалось, Совет должен был стать площадкой для диалога различных социальных групп.

5 февраля 2000 года около 200 человек собрались в Рижском Техническом университете, чтобы обсудить необходимость создания новой национал-патриотической организации, которая временно могла бы называться Партия будущего Латвии. Целями новой организации должны были стать оздоровление и упорядочение главных государственных учреждений, чтобы каждое решение принималось и осуществлялось в интересах латышского народa.

В тот же день сотрудники Юрмальской пожарно-спасательной службы около полуночи в субботу помогли оттащить джип со льда Лиелупе на берег. Несчастный случай произошел на станции Лиелупе, на конце 33-й линии, около моря. Джип Mitsubishi находился на расстоянии 60 метров от берега. Сотрудники службы вытащили его на берег с помощью тросса. За рулем автомобиля находилась женщина. Причины, по которым она решила покататься по морю, сотрудникам пожарно-спасательной службы выяснить не удалось.



5 февраля 1999 года в рижском ночном клубе Underground единственный раз прошла дискотека «Мисс Левински», в честь небезызвестной Моники.

5 февраля 1994 года была основана Партия народного согласия.

5 февраля 1990 года было основано предвыборное объединение «За Латвийское государство, за свободного человека». Воззвание с объявлением о его создании подписали представители властей и интеллигенции Латвийской ССР.



5 февраля 1941 года, чтобы познакомить со своими успехами и обменяться трудовым опытом, стахановцы фабрики «Варонис» пригласили на свою фабрику стахановцев и ударников фабрик «Квадратс» и «Метеорс», сообщила газета «Падомью Латвия». На фото: стахановцы «Варониса» с почетными красными вымпелами.



5 февраля 1932 года в Риге в 19.45 был подписан договор о ненападении и мирном разрешении конфликтов между Латвийской Республикой и Советским Союзом.С латвийской стороны подписал премьер-министр М.Скуениекс, с советской — член коллегии НКИД Б.Стомоняков и посол СССР в Риге А.Свидерский. «Подписанный договор в полной мере согласуется с прежним внешнеполитическим направлением нашего государства» - заявил премьер-министр Латвии.



5 февраля 1928 года в центре Риги прошла первая демонстрация инвалидов войны.



5 февраля 1926 года во втором вагоне поезда Москва-Рига между станциями Икшкиле и Саласпилс был убит советский дипкурьер Теодор Нетте (на фото) и ранен его коллега Иоганн Махмасталь.

5 февраля 1887 года в Дурбе, в семье еврейского врача Германа Мейеровица и латышки Анны родился Зигфрид Анна Мейеровиц — будущий первый министр иностранных дел Латвии. Появление мальчика на свет сопровождалось трагедией — его мама скончалась при родах. Отец не вынес удара судьбы и вскоре оказался в психиатрической больнице.

5 февраля 1785 года императрица Екатерина II поручила генерал-губернатору Брауну открыть народные школы в семи лифляндских городах, в том числе в нынешних Валмиере, Цесисе, Лимбажи и Валке. На содержание каждой школы было выделено 400 рублей ежегодно.

5 февраля 1744 года принцесса Ангальт–Цербстская Софья Фредерика Августа, в сопровождении своей матери Иоганны Елизаветы, прибыла в Митаву (Елгаву). Будущая императрица Екатерина II ехала в Петербург для бракосочетания с наследником российского престола Петром Федоровичем.

Фото - president.lv, kasjauns.lv, shtab.lv, nra.lv, журналы "Илюстретс журналс" и "Лачплесис", газеты "Час", "Педейя бриди", "Падомью Латвия".