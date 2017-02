6 февраля 2016 года госсекретарь Министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане сказала журналистам, что обе семьи, прибывшие в Латвию из Греции, изъявили желание выучить латышский язык и интегрироваться в латвийское общество.«Надеемся, что это получится при нашей общей поддержке», - добавила она. Впоследствии выяснилось, что беженцы уехали в Германию.

В тот же день молодой человек залез на вышку связи Lattelecom в Лимбажи, его пришлось снимать с помощью пожарной машины, вызванной из Валмиеры. По словам молодого человека, ему стало страшно, сообщила газета «Неаткарига».

6 февраля 2012 года британское издание Lincolnshire Echo сообщило, что депортировала в Латвию 40-летнего мужчину, который на родине обвиняется в изнасиловании. Роман Екабсонс разыскивался с 2005 года, когда изнасиловал 15-летнюю девочку. После преступления он сумел скрыться из Латвии, где заочно был приговорен к 10 годам заключения. Мужчина проживал в Линкольншире, и его местонахождение обнаружили британские пограничники.

В ту же ночь в ряде регионов были побиты температурные рекорды, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Добеле мороз достиг -26,6 градуса. В Мадоне и Елгаве было -29 градусов, в Даугавпилсе и Гулбене -28 градусов.



6 февраля 2011 года в Межапарке состоялся первый чемпионат Латвии по снежкам. Соревнования прошли в нескольких дисциплинах - «Самый меткий», «Летающий мешок», «Кто дальше» и др. Завершился турнир большой игрой в снежки.

В ту же ночь в 2.42 с пассажирского парома Silja Festival в море упал юноша 1982 г. рожд. из Латвии. Его поиски длились до 7.50, но найти молодого человека не удалось. Паром находился на пути из Стокгольма в Ригу. В момент несчастного случая он был в 40 милях (около 74 км) от Вентспилса.

6 февраля 2010 года бывший главный редактор газеты Diena Сармитe Элерте сообщила, что будет баллотироваться на выборах в 10-й Сейм. На вопрос о готовности занять какую-либо должность в правительстве, Элерте ответила уклончиво. "Я не мечтаю о кресле", — сказала она.

6 февраля 2009 года газета Dienas Bizness сообщила, что запланированный на весну выход первого номера журнала Playboy на латышском языке отложен.

В тот же день экс-президент Вайра Вике-Фрейберга на заседании Американской Торговой палаты в Латвии заявила: «Вчера я смотрела пьесу о Медведе счастья и магических решениях… Многие думают, что я вдруг стану Медведем счастья, который придет и всё приведет в порядок». По мнению экс-президента, такую роль играет новый лидер США Барак Обама , на которого люди возлагают очень большие надежды. «Но за спиной Обамы был большой политический механизм. У меня такого механизма нет», — сказала она.



6 февраля 2008 года в вернулись проехавшие 50 тысяч километров по пяти континентам участники экспедиции на мотоциклах ApPasaule 2007. Участники мотопробега за 180 дней побывали в 30 странах. Участниками экспедиции были два латвийских спортсмена - Мартиньш Силс и Каспарс Биланс. Путь они проделали на мотоциклах KTM Adventure 990. В пробег они отправились 18 августа 2007 года с Северного мола на Мангальсале. Из Риги мотоциклисты отправились во , проехали Северную и от Аляски до Бразилии.

В тот же день рижский вице-мэр Алмерс Лудвикс призывал рижан голосовать на специальном сайте за составление поля настольной игры "Монополия" на основе плана Риги .

6 февраля 2007 года в Валмиере прошло первое выездное заседание латвийского правительства.



В тот же день в Риге прошла встреча премьера Айгарса Калвитиса с президентом Торгово-промышленной палаты России Евгением Примаковым. Кроме того, московский гость встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Латвии Андрисом Берзиньшем.

6 февраля 2006 года министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс заявил, что жителям Латвии следует быть внимательнее при выборе мест отдыха или деловых поездок в мусульманские страны. По мнению Пабрикса, исламистам может оказаться все равно, в какой западной стране были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда - в Дании или какой-то другой.

В тот же день комитет правительства поддержал разработанный закон о гражданской обороне, предусматривающий расширение функций Государственной пожарно-спасательной службы и ее переименование в Государственную службу гражданской обороны и спасения. Но дальнейшей поддержки это предложение не получило.

В ту же ночь в Айнажи температура воздуха опустилась до -24 градусов. Минус 23 градуса было также в Стенде и Алуксне, минус 22 - в Елгаве.

6 февраля 2005 года стало известно, что в рижском зоопарке нашли пристанище 14 черепах, конфискованных в 2004 году на границе.

6 февраля 2004 годa Госдума России не поддержала предложение фракции КПРФ о включении в повестку дня обращения к президенту Владимиру Путину в связи с дискриминационной политикой Латвии в отношении русскоязычного населения.

В тот же день директор издательства MicRec Гунтарс Рачс заявил, что Магнус Пломборг, представляющий в Скандинавии издательство Pink Floyd Music Publishers Ltd, возмущен тем, что в видеоклипе Штаба по защите русских школ в Латвии без разрешения была использована песня Another Brick In The Wall . “Мы обратимся к распространителям этого клипа и выяснятся его изготовители и заказчики", - пригрозил Рачс.



6 февраля 2003 года при большом стечении журналистов и фотографов, вице-спикер Сейма встретил у здания парламента микроавтобус Рагациемской школы тяжелой атлетики и бокса, доставивший штангу "занимающимся спортом парламентариям". Директор школы Айварс Ритениекс, передавая этот дар депутатам, рассказал, что штанга проверена и выдерживает 300 килограммов веса, но комплект дисков, доставленный в Сейм, - 85 килограммов.

6 февраля 2002 года парламентская фракция союза "Латвийский путь" подготовила письмо президиуму Сейма с просьбой в ближайшее время рассмотреть возможность трансляции пленарных заседаний Сейма в Интернете.

В тот же день возглавляемая бывшим президентом Банка Латвии Эйнарсом Репше партия "Новое время" подала в Регистр предприятий документы для регистрации.

В тот же день комитет развития города Рижской думы одобрил предложение переименовать улицу Доманевскую в Варшаве в Рижскую. С просьбой разрешить назвать одну из улиц в столице Польши в честь латвийской столицы обратился культурно-информационный центр Латвии в Варшаве.

6 февраля 2001 года правительство Латвии не поддержало предложение о переносе выходных дней, на которые выпали праздничные дни, на следующую неделю и увеличении таким образом количества выходных дней в году.

6 февраля 1997 года Евросоюз выделил 161 тысячу ЭКЮ Департаменту гражданства и иммиграции для приобретения компьютерной техники.

6 февраля 1992 года — день прекращения существования института советского гражданства. На неграждан Латвии, родившихся после, не распространяется безвизовый режим въезда в Россию.

6 февраля 1985 года в Добеле был зафиксирован температурный рекорд – минус 26,4 градуса.

6 февраля 1946 года была основана Академия наук Латвийской ССР .

6 февраля 1945 года ТАСС сообщило из Риги : «Состоялась конференция работников искусств Советской Латвии. Её участники — артисты, художники, композиторы, работники кинотеатров — заслуша­ли и обсудили доклады о текущем моменте и задачах работников искусств. После изгнания немцев из Риги и других городов республики начался бурный расцвет культуры латвийского народа... На конференции мастера искусств решила взять шефство над сельскими коллективами художественной самодеятельности и народными домами. Разработаны конкретные мероприятия для улучшения шефской работы в госпиталях и в частях Красной Армии».



6 февраля 1937 года в в Доме конгрессов открылась первая выставка изделий народного творчества, на открытии выступил президент Карлис Улманис. Было представлено 3000 керамических изделий, 1000 кустарных и ткацких изделий, 20 комплектов мебели, 400 изделий из дерева, 600 серебряных украшений,120 металлических изделий и 350 изделий из кожи, в том числе портреты и военного министра генерала Балодиса. Выставка продолжалась до 7-го марта.



6 февраля 1926 года в Риге похороны писателя-коммуниста Леона Пагле переросли в широкую демонстрацию.

6 февраля 1925 года депутатами Бочаговым и Корецким в Сейм был внесен проект русской национально-культурной автономии и передан в публично-правовую комиссию.

6 февраля 1744 года принцесса Ангальт–Цербстская Софья Фредерика Августа, в сопровождении своей матери Иоганны Елизаветы, первый раз прибыла в Ригу. Будущая императрица Екатерина II ехала в Петербург для бракосочетания с наследником российского престола Петром Федоровичем.

6 февраля 1528 года новым рижским архиепископом был избран пастор Домского собора Томас Шенинг. Правил до 1539 года.

Фото - appasaule.lv, kasjauns.lv, nra.lv, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс".