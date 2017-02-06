Эксклюзив |

Заметили ли вы, когда выбор пива в рижских барах перестал ограничиваться двумя-тремя хорошо знакомыми сортами? А ведь произошло это сравнительно недавно. В городе наступила эпоха так называемого крафтового пива. Теперь это словосочетание знают почти все.

Бутылки разной формы, яркие этикетки, веселые названия, а главное – вкус. От сладкого стаута до горького IPA: новые слова, новые сорта, нельзя просто так взять и не попробовать их все.

Несколько маленьких пивоварен в Риге довольно быстро обросли своими комьюнити. Молодые люди уже не просто кричат «Э, налейте!», а просят cначала налить в рюмку – попробовать. Поднимают стакан на свет, крутят-вертят, потом долго обсуждают. Так что же это? Новая околопивная культура в стране с давними пивными традициями?

Гости премьерной программы DAVAJ на радио Baltkom – основатель пивоварни Labietis Рейнис Плявиньш и представитель пивоварни Alķīmiķis Ингемарс Дзенис – считают, что крафтовое пиво выигрывает не за счет своей «эксклюзивности» и попадания в тренд, а за счет качественного и свежего предложения.

"Мы хотим, чтобы хорошее пиво было повсюду"

По их словам, в первую очередь – идейный подход к изготовлению напитка.

«Это не какая-то эксклюзивность, это качество. «Маленькие пивоварни» в США в три раза больше, чем Cēsu alus. От размера пивоварни не должно зависеть качество и разновидность пива»

«Есть много пивоварен, у которых рецепты делает отдел маркетинга, а есть пивоварни, где пиво делают пивовары. В той же Америке немало копий сломали, прежде чем решили, какие пивоварни могут называть крафтовыми, ремесленными. Я думаю, что если в пивоварне нет пивовара, который отвечает за рецепты, то это и не крафтовая пивоварня»

"Если ты пьешь пиво из бутылки – ты варвар"

Рассвет крафтового пива в Латвии еще не произошел, утверждает Рейнарс. По его словам, большую роль в распространении «крафта» сыграл интернет.

«10-15 лет назад я ходил в Rimi – смотрю, есть новое пиво. Перед тем, как пойти в магазин, я даже не знал, что такое пиво есть. О пиве Brenguļu, например, я узнал, может, пять лет назад – в интернете их нет, они сидят в каком-то поселке и делают свое пиво, информация не доходит. А сейчас как раз наоборот: часто твое мнение о пиве формируется еще до того, как ты его пробуешь. Почитал Facebook, посмотрел домашнюю страницу, TripAdviser почитал – и уже идешь пробовать с определенным отношением»

Ингемарс добавляет, что делить пиво по цвету или сорту – это прошлый век, а пить пиво из бутылки – варварство.

«Мы хотим говорить не о сортах, а о стилях пива. Именно стилях. Нам не нравится, что пиво делят на светлое и темное. Это значит, что ты говоришь по-чешски», - это, конечно, шутка, а не камень в огород западных славян.

«Ртом ты чувствуешь только четыре основных вкуса. А для всего остального нужен нос»

«Попробуй, когда у тебя насморк, съесть банан или вареную картошку – разницы нет»

"Кофе – это утро, пиво – это день, ну а вечер – это виски"

Рейнарса заняться пивоварением побудила обычная любовь к этому напитку, а также нужда в деньгах после рождения детей. До этого он был тренером по серфингу.

«Все началось в 2010-м году, мы с другом много пили пиво, смотрели игры «Динамо», ну и уходило много денег. Было посткризисное время, в серфинге ничего не происходило, денег было мало. Совсем мало. И мы подсчитали, что дешевле делать пиво самому. Купили ледяной ящик, котел на 30 литров – и в принципе ты уже пивовар. А когда все купили, я говорю другу – давай половину денег, а он отвечает, что как-то нет времени на все это. И так я остался один со своим пивом»

Ингемарс эволюционировал в пивовары из баристы. По его словам, сегодня это обычная история.

«Не люблю слово тренд, но сейчас наблюдается процесс, когда баристы переходят в пивоварни. Я для себя объясняю это так: кофе – это утро, пиво – это день, ну а вечер – это виски, возможно, через десять лет так и будет. Мне просто стало нравится пиво. Интересно, например, когда на вкус оно горькое, а пахнет как манго»

"Пиво всегда было тем, с чего можно взять побольше налогов"

Пиво, утверждает Рейнарс, является беспроигрышным вариантом, в отличие от всего остального, что зависит от экономической ситуации в стране. Например, спорта.

«У нас сейчас демографическая яма, потому что в 90-е годы в Латвии рождалось очень мало детей. И даже если экономика вдруг пойдет вверх с двузначными показателями, в этом плане ничего не изменишь. А вот в чем есть перспектива – это количество людей во всем мире. Пищу надо делать. А пиво – это почти пища»

«Пиво всегда было тем, с чего можно взять побольше налогов. Его сравнительно дешево сделать, оно всегда всем нужно»

"Cвои знания возвращай обратно в Латвию"

В завершении разговора мы попросили гостей озвучить свои #давай – правила, которым они следуют в своей жизни и деятельности.

Ингемарс подготовился заранее и с телефона прочитал три своих девиза.

«Всегда будь вежливым и приветливым, даже когда это кажется ненужным»

«Чувствуй площадь и помни, что жизнь состоит из мелочей»

«Уезжай, путешествуй, учись, развивайся, но свои знания возвращай обратно в Латвию»

"Учиться, учиться и еще раз учиться!"

Рейнис сказал, что к этому добавить нечего, разве что цитату Ленина.

«Учиться, учиться и еще раз учиться!», - на этом и закончили первую беседу.

Программа DAVAJ выходит на радио Baltkom по четвергам, в 16:15. Она посвящена людям, которые предпочли действие пассивности, и которые своим примером вдохновляют рижан выбирать то же самое.

Ведущие программы - Андрей Лешкевич и Марис Морканс.