Эксклюзив |

Латвийское общество устало от политики, которую реализует нынешняя власть, вследствие чего популярность набирают такие политики, как внефракционный депутат Сейма Артусс Кайминьш. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала профессор Рижского университета им. Страдиня, бывший спикер Сейма, политолог Илга Крейтусе.

«Странно, что люди все еще не поняли, кто такой Артусс Кайминьш. Он набирает 6%. Люди, посмотрите на него повнимательнее, он же превращает политику в цирк. Не дай Бог нам еще одного такого Кайминьша», - сказала Крейтусе.

На вопрос о том, можно ли Кайминьша назвать «латвийским Трампом», профессор ответила отрицательно.

«Это большой комплимент для него, до Трампа ему как до Эйфелевой башни», - считает Крейтусе.

Она также отметила, что падение рейтинга Союза «зеленых» и крестьян закономерно.

«Эти рейтинги хорошо отображают ситуация. «Согласие» немного поднялось, ничего удивительного нет. Для СЗК должно было откликнуться то, что правительство не сдержало своих обещаний. Избиратель такое не прощает. Все мы видели, как принимался бюджет, здравоохранение буксует, реформа образования ушла совсем не в ту степь», - сказала Крейтусе.

Напомним, согласно последнему исследованию центра SKDS, все партии правящей коалиции в январе пережили снижение рейтингов, в свою очередь наивысшую позицию за последний год достигла партия «Согласие».