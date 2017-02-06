Политолог: Кайминьш опять может попасть в Сейм (2)

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Эксклюзив | 6 февраля 2017 года, 19:52

В снижение рейтингов большинства политических партий, на фоне роста популярности "Согласия", которое показал январский опрос исследовательского центра SKDS, нет ничего удивительного. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал политолог Кристиан Розенвалдс.

"Рейтинги лидирующей партии меня не удивляют, она сохраняет свои 20%. Ухудшение рейтинга "зеленых" связано с их хаотичным отношением к бюджету и подобной активностью в правительстве и, снижение рейтинга этой партии - адекватная реакция электората. Рейтинг националов пока снижается, но надо помнить, что они традиционно активизируются к важным датам: 16 марта, 9 мая", - отметил он.

По словам Розенвалдса, "Единство" уже долгие месяцы остается в районе пятипроцентного барьера.

"Я не удивлюсь, если они в результате никуда не пройдут", - сказал он.

"А вот что интересно, так это рост количества избирателей партии, которую возглавляет Кайминьш. Если тенденция не изменится, то она реально может быть выбрана в Сейм", - сообщил политолог.

Как уже сообщалось, по данным январских рейтингов исследовательского центра SKDS партии правящей коалиции и в январе пережили снижение рейтингов, в свою очередь наивысшую позицию за последний год достигла партия "Согласие".

Комментарии 2
шустрый30 минут назад
Когда ВСЁ обрыдло,то и за клоуна проголосуют.Это,типа,против всех.
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Хватит и его парить и мозги парить.49 минут назад
Никому он нахрен не нужен. Это спойлер, который оттягивает голоса и внимание недовольных идиотов. Потом он или не пройдёт, и единство подберет эти голоса, или пройдёт и войдёт в коалицию.
Все знают, сколько стоят на вашем портале такие статейки. От 600 евро и выше.
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