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Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис является компромиссным человеком, который не будет отстаивать свою точку зрения. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала профессор Рижского университета им. Страдиня, бывший спикер Сейма, политолог Илга Крейтусе. По ее словам, Кучинскис не может твердо проявить свою позицию и наказать своих министров.

"Господин Кучинскис - не вояка. Он может тихо и мирно работать при определенных условиях, не может сказать свое твердое слово, не может наказать ни одного министра, сказать, что они плохо работают. Правительство существует только потому, что три партии понимают, что им надо быть в правительстве, а если кто-то уйдет, то путь в парламент осложнится. Они терпят Кучинскиса, потому что он не мешает министрам сидеть на своих местах и продолжать ничего не делать или делать ошибки", - считает профессор.

Напомним, согласно последнему исследованию центра SKDS, все партии правящей коалиции в январе пережили снижение рейтингов, в свою очередь наивысшую позицию за последний год достигла партия «Согласие».