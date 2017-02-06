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В Латвии планируется создать список хакеров, которые при необходимости смогут помочь Киберземессардзе. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала глава Ассоциации информационных и коммуникационных технологий Сигне Балиня.

"Нам надо собрать людей, которые имеют нужные навыки. Если появится необходимость, мы сможем мобилизовать людей. У нас есть Киберземессардзе, но если произойдет какая-то атака, то они смогут помочь", - рассказала она.

По словам Балини, самый большой интерес хакеры проявляют к госучреждениям и банкам.

"Самый большой интерес хакеры проявляют в информационным системам госучреждений, муниципальным учреждениям. Еще одна сфера интереса – банки, где находятся данные. С одной стороны, государство и сами банки обязаны охранять эти данные, но и мы должны об этом позаботиться. Не отвечать на странные письма с запросами пароля, например", - отмечает она.

По словам Балини, в стране уже разработана стратегия кибербезопасности до 2018 года, однако не хватает специалистов для ее полной реализации.