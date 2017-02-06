В Латвии создадут список помощников Киберземессардзе (5)

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Эксклюзив | 6 февраля 2017 года, 19:26

В Латвии планируется создать список хакеров, которые при необходимости смогут помочь Киберземессардзе. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала глава Ассоциации информационных и коммуникационных технологий Сигне Балиня.

"Нам надо собрать людей, которые имеют нужные навыки. Если появится необходимость, мы сможем мобилизовать людей. У нас есть Киберземессардзе, но если произойдет какая-то атака, то они смогут помочь", - рассказала она.

По словам Балини, самый большой интерес хакеры проявляют к госучреждениям и банкам.

"Самый большой интерес хакеры проявляют в информационным системам госучреждений, муниципальным учреждениям. Еще одна сфера интереса – банки, где находятся данные. С одной стороны, государство и сами банки обязаны охранять эти данные, но и мы должны об этом позаботиться. Не отвечать на странные письма с запросами пароля, например", - отмечает она.

По словам Балини, в стране уже разработана стратегия кибербезопасности до 2018 года, однако не хватает специалистов для ее полной реализации.

Комментарии 5
леший1 час назад
были такие----камикадзе! У НАС всё круче киберземессардзе!----Ух-ты!----пока писал задолбался на клаву жать====доказано!!!---войну выигрывает тот, у кого команды короткие и ёмкие----иногда секунды решают, кто победитель----поэтому русские и побеждают====ПЛИ!!!
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Ипать Идиотофф1 час назад
"По словам Балини, самый большой интерес хакеры проявляют к госучреждениям и банкам".
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Ну дык вешайтесь! Наши госучреждения взломать - два раза пукнуть. Посему вопрос - кого ломаать собрались? Или опять, как те неуловимые "российские хакеры", которые взломали лёд на Чудском озере в 1242 году?
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55557 минут назад
в стране уже разработана стратегия кибербезопасности до 2018 года
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а в вашей стране есть стратегия развития,созидания или процветания?????? Или борьба с русскими- ваша высшая цель,на алтарь который вы готовы лечь все????? Пустая затея.Читайте Бисмарка и стройте для себя онкологические центры.
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