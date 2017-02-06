Эксклюзив |

Он и она. Марс и Венера. Разум и эмоция. Сколько самых разных определений в отношении мужчин и женщин придумало человечество за время своего существования.

Мы такие разные, но все-таки мы вместе.

Может ли мужчина понять женщину, а женщина мужчину?

Почему женщины живут дольше и не страдают целым набором мужских заболеваний?

Как мужской и женский образы повлияли на искусство, культуру и религию?

Насколько по-разному мы воспринимаем информацию?

В среду на радио Baltkom c 13 до 15 часов пройдет большой круглый стол на тему: “Мужчина и женщина”.

В студию мы пригласили российского психолога Марию Шумихину, церковного историка Дмитрия Саввина, преподавателя танго Алису Зурмутай, а также генетика и предпринимателя Василия Банковского.

По телефону в наш эфир согласились выйти грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира по шахматам и девятикратная чемпионка шахматных Олимпиад Майя Чибурданидзе, единственная в России женщина водолаз-спасатель Оксана Шевалье, альпинист, трижды побывавшая на вершине Эвереста Людмила Карабешко, ректор российского Исламского университета Рафик Мухаметшин.

Эксклюзивные интервью радио Baltkom специально для этого эфира дали: Нобелевский лауреат по медицине 2008 года, немецкий ученый, который открыл взаимосвязь между вирусом папилломы человека и раком шейки матки у женщин, Харальд Цур Хаузен; заместитель Американской ассоциации геронтологов, профессор Леонард Хейфлик, который открыл цикл старения клеток, получивший название “Предел Хейфлика"; заведующий российской лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ им. Ломоносова Александр Каплан.

"Женщина чаще скидывает кожу. Все-таки женщина работает на мужчину, а мужчина — существо поверхностное, ему важно, как она выглядит. Поэтому для женщины очень важно оперение. А для мужчины, скажу грубо, важен кошелек. Может, интеллектуальный кошелек, то есть его мужская суть, содержание, ум. Женщины в мужчинах ценят это, а не то, как он одет", - написал однажды известный российский режиссер Андрей Кончаловский.

Так ли это на самом деле? Проверим.

Ведущие эфира – Вадим Радионов и Константин Ранкс.

Трансляцию из студии также будут обеспечивать наши партнеры – “Новая газета Балтии”, “СпектрПресс”, “ETV+”, “Окно в Москву”, ru.delfi.lt