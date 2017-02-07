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президент Андрис Берзиньш в Сочи встретился с латвийскими спортсменами и присутствовал на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр. Это была последняя поездка в Россию президента Латвии.

В тот же день в здании Рижского железнодорожного вокзала состоялось торжественное открытие Олимпийского вокзала. Аплодисментами встречали белоснежного мишку — талисман Олимпийских игр, который приехал в Ригу из Москвы на поезде. Апогеем мероприятия была прямая трансляция церемонии открытия Олимпиады в Сочи. На вокзале был установлен экран размером 4x3 метра, на котором до начала Олимпиады можно было наблюдать «золотые моменты» предыдущих игр. А начиная с 7 февраля была обеспечена прямая трансляция из Сочи.

В тот же день начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Ярослав Стрельчонок в третий раз уволил своего заместителя Юту Стрике.



7 февраля 2013 года в Брюсселе на площади Шумана перед зданием Совета ЕС около 100 фермеров из стран Балтии требовали справедливых дотаций. Фермеры были одеты в майки с надписями на английском языке "Справедливых условий балтийским фермерам", "Мы заслужили в нашей стране справедливое сельское хозяйство!" и др., а также флаги Латвии, Литвы и Эстонии. Участники акции скандировали лозунги и пели песни. В акции участвовали примерно 50 литовских, 35 латвийских и 15 эстонских фермеров. С крестьянами встретилась министр земледелия Лаймдота Страуюма, а вот глава правительств Валдис Домбровскис к ним не вышел, так как участвовал в консультациях перед совещанием лидеров ЕС.

В тот же день в посольстве Украины состоялась пресс-конференция о сотрудничестве Риги и Крыма. В Риге находилась делегация Автономной Республики Крым во главе с заместителем председателя Совета министров Крыма Георгием Псаревым. Сообщалось о планируемом открытии Крымского курортно-туристического офиса в Риге, который будет информировать латвийцев об уникальных лечебно-оздоровительных возможностях курортов Крыма и способствовать более тесному сотрудничеству туроператоров Крыма и Латвии.

В тот же день в первый рейс по 11-му маршруту в Риге отправился новый четырехсекционный низкопольный трамвай.



7 февраля 2012 года в Государственную пожарно-спасательную службу в 13.42 поступило сообщение о том, что в стене жилого дома по адресу ул. Даугавпилс, 46 в Риге появилась трещина, лестница отошла от стены и здание может обрушиться. На место происшествия прибыли семь бригад спасателей, так как существовала угроза обрушения двухэтажного кирпичного здания. Из дома было эвакуировано шесть человек. Одна из автомашин ГПСС по дороге на место происшествия столкнулась с автобусом. В аварии пострадали три пассажира и один пожарный.

7 февраля 2011 года Управление по делам гражданства и миграции Латвии направило бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову официальный отказ в выдаче разрешения на пребывание.

В тот же день в Рижском зоопарке два из пяти западноафриканских карликовых крокодилов получили имена — Сирсниня и Иван Грозный. Тогда же была начата акция "Придумай имена трём крокодильчикам!".

7 февраля 2010 года работники Видземского регионального управления полиции получили вызов из Смилтене, где ранним утром на площади Базницас дрались три девушки (1991 и 1992 годов рождения) из волостей Каугуру и Лаункалнес. В результате драки одной из девушек потребовалась медицинская помощь — ей разбили щеку и повредили три зуба.

В тот же день на англоязычном форуме портала latviansonline.соm некто под псевдонимом courlander оставил сообщение, в котором признавался: его друзья в Латвии фотографировали автомобили с русской символикой и составили список их водителей, а он разместил эту информацию на своем сайте. «Я и мои друзья хотели дать понять русским латвийцам, чем была оккупация. (...) Пришли к следующему: мои друзья в Латвии сфотографировали в Риге автомобили с русской символикой и составили список управлявших ими людей. Мы разместили этот список на моем сайте, зная, что русские будут в той или иной форме жаловаться. Они клюнули, и когда 45 тысяч человек посетили мой сайт, я закрыл его. И все те, кто следил за списком автомобилистов, были перенаправлены на список лиц, депортированных в Сибирь, и на книги «Годы рабства», «Страшный год», «Карлис Улманис» и др. (...) Главный вопрос —как завлечь русских в Интернет, чтобы они увидели реальность. У меня есть в проработке и другие идеи, но они пока подождут».



7 февраля 2009 года в Риге ночью студенты факультета физики и математики Латвийского университета в знак протеста против урезания бюджета высшего образования, выложили из торфа на льду Даугавы между Железнодорожным и Каменным мостами "- 40%?".

В тот же день газета Diena сообщила, что кинокомпания Baltic Film Services по заказу канала Discovery снимает на озере Лубанас в Мадонском районе эпизоды фильма об экспедиции на Северный полюс.



7 февраля 2008 года посол России Александр Вешняков в интервью Радио Балтком сообщил, что планирует изучить латышский язык. "Надо уважать страну, где ты работаешь, надо стремиться знать ее искусство, культуру и язык", — заметил Вешняков. Это было первое интервью Александра Вешнякова в качестве посла Российской Федерации в Латвии.

В тот же день отдел прессы Государственной полиции сообщил, что вознаграждение в размере 150 латов получит дорожный полицейский Алуксненского района, который отказался от взятки в 100 латов. Распоряжение о премировании полицейского подписал начальник полиции Алдис Лиелюксис. Такое награждение произошло впервые в истории латвийской полиции.

В тот же день утром в подъезде дома на ул. Баускас в Риге был найден умершим юноша 1990 г. рожд., а двое его друзей в состоянии комы были помещены в больницу. Как сообщила представитель сектора прессы и общественных отношений Главного управления полиции Риги Зане Берзиня​, подростки отравились, употребив алкоголь с содержащими барбитураты медикаментами. Результаты экспертизы показали, что причиной смерти молодого человека стала асфиксия, а не передозировка наркотиков, как предполагалось ранее.

7 февраля 2007 года Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект поправок к Закону об удостоверяющих личность документах, предусматривающих отмену графы "национальность" в паспортах граждан и неграждан.

Той же ночью самая низкая температура в Латвии была зарегистрирована в Даугавпилсе - минус 27 градусов, сообщило Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии.

7 февраля 2006 года министр иностранных дел Артис Пабрикс на церемонии открытия Месячника афроамериканцев призвал жителей Латвии «прививаться» от расизма и нетерпимости.

В тот же день партия «Все — Латвии!» и рок-группа Livi провели совместную акцию «Говори по-латышски!», чтобы призвать жителей Латвии шире пользоваться латышским языком. Организаторы акции призвали латышей говорить с нелатышами на латышском языке, лелеять свой язык и «держать его в чести». Более 200 прошли с факелами в руках до главного здания Латвийского университета, чтобы возложить цветы в память языковеда Яниса Эндзелина. "Мы будем проводить подобные акции до тех пор, пока наша цель не будет достигнута и Латвия не станет латышской", — сказал по окончании шествия Райвис Дзинтарс.

В тот же день Рижская дума поддержала план застройки квартала, прилегающего к Рижскому дворцу спорта - 20,4 тыс. кв. м земли между улицами Тербатас, Артилерияс, Кр. Барона и Лиелгабалу. В застройку квартала планировалось вложить 50-80 миллионов евро.

7 февраля 2005 года министр по делам общественной интеграции Айнарс Латковскис и посол России в Латвии Виктор Калюжный пришли к единому мнению о необходимости содействовать диалогу между латышами и русскоязычными жителями страны. В ходе встречи посол Калюжный признал, что, живя в Латвии, надо знать латышский язык.«У нас все еще впереди», — сказал посол на латышском языке.

7 февраля 2004 года вечером лиепайские дорожные полицейские остановили автомашину "Москвич 2141". Находившийся за рулем мужчина оказался пьяным. Рядом с ним сидел брат, тоже бывший в состоянии алкогольного опьянения. На заднем сиденье находился третий мужчина, который, как выяснилось, был мертв. Братья рассказали полицейским, что возвращаются из Руцавской волости, где были в гостях у матери и там выпили. В компании с ними был Висвалдис П. 1948 года рождения, которого они взяли с собой, возвращаясь домой. Его смерти они не заметили.

В тот же день из филиала Ridzene SEB Latvijas Unibanka на ул.Вальню в Риге было похищено примерно 112 тысяч латов. Из банка исчезли также кассеты с записями видеонаблюдения и ключи от нескольких помещений. Позже выяснилось, что в ограблении участвовало восемь человек, трое из которых уже сидят в германской тюрьме за ограбление в этой стране 18-ти банков.

7 февраля 2003 года суд Латгальского предместья Риги решил освободить из заключения Айнарса Эйсакса, осужденного за сексуальное использование несовершеннолетних. Эйсакс провел в тюрьме три из пяти назначенных ему лет, срок его тюремного заключения истекал в декабре 2004 года. Из заключения он был освобожден на один год, десять месяцев и 20 дней раньше срока,

7 февраля 2002 года в Риге состоялась первая игра Рижского чемпионата по "Что? Где? Когда?".

В ту же ночь в Сигулде из-за резкой оттепели произошел оползень, угрожавший стоящему на холме архитектурному памятнику XIII в. - Турайдскому замку.

Тем же вечером в Риге на Домской площади произошла массовая драка молодёжи с участием известного рэппера Озолса (Гирта Розенталса). Рэппер вел телеэфир из клуба «Касабланка», когда из проходившей мимо окна клуба группы подвыпившей молодёжи ему показали «фак». Озолс с друзьями выбежали наружу, и началась драка, к которой участвовало более 30 человек. При появлении полиции все разбежались и задержать удалось только одного.

7 февраля 2001 года Кабинет министров утвердил государственную программу "Интеграция общества в Латвии", которая создавалась почти три года. Во введении к программе говорилось, что интеграция общества направлена на взаимопонимание и сотрудничество индивидов и различных групп в правовой системе Латвийского государства на основе латышского языка как государственного и лояльности к Латвийскому государству.

7 февраля 2000 года Народная партия подготовила поправки к закону о праздничных и памятных днях, предлагая отмечать 17 июня День памяти оккупации или Днем протеста, против оккупации, сообщил председатель парламентской фракции НП Гундар Берзиньш.

7 февраля 1996 года в Риге начало работу представительство ЕС.

7 февраля 1994 года в санатории Дзинтари был открыт учебный центр департамента мест заключения МВД Латвийской Республики.

7 февраля 1995 года Кабинет Министров принял решение о присоединении Латвии к Всемирной Торговой организации.



7 февраля 1992 года бывшее здании Государственного комитета по строительству в Риге, на бульваре Райниса, 7 было передано посольству США. В церемонии участвовал вице-президент США. Дэн Куэйл (на фото слева), который представил посла Инта Силиньша.

7 февраля 1946 года были утверждены первые академики латвийской Академии наук.

7 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В рижской городской средней школе произошел интересный случай самовозгорания ... чучела птицы. В коридоре находится шкаф с физическими приборами. чучелами птиц и школьными принадлежностями. Третьего дня утром солнце по-весеннему светило в окна и играло на стеклянных дверях шкафа. Проходивший мимо служитель заметил, что из шкафа валит дым. Шкаф был тотчас же открыт, и оказалось, что подставка, состоящая из торфа, на которой стояло чучело одной птицы загорелась, и полка начала обугливаться. Огонь без труда был потушен. Виновником самовозгорания был... графин, наполненный чистой водой. Графин находился перед чучелом птицы и, играя роль двух чечевиц, так собрал солнечные лучи, что едва не вызвал пожар".



7 февраля 1921 года Латвийскую Республику признало королевство Дания. Об этом датский консул в Риге сообщил в письме в МИД Латвии.

7 февраля 1902 года в Риге в честь 50-летия cо дня смерти писателя улица Вокзальная была переименована в улицу Гоголя.

7 февраля (по новому стилю) 1899 года в Иецавской волости Курляндской губернии в крестьянской семье родился Арвид Пельше, будущий советский латвийский партийный и государственный деятель, член Политбюро ЦК КПСС, последний латыш, захороненный у кремлевской стены.

7 (20) февраля 1789 года в Риге была открыта первая русская школа на территории Латвии — Екатерининское уездное училище. Находилось неподалеку от Благовещенского храма в Московском форштадте, напротив нынешней Академии наук, сгорело 1812 году.

Фото - president.lv, flickr.com, mixnews.lv.