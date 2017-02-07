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Цель создания в Сейме депутатской группы для поддержки гражданского общества России – наладить диалог с соседним государством и положить конец традиции ассоциировать эту страну исключительно с фигурой Владимира Путина. Об этом в эфире радио Baltkom заявил руководитель группы, зампредседателя фракции Латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс.

«Цель у нас простая. Мы живем по соседству, и Россия – это не один политик, независимо от того, нравится он или нет. Так же, как и США – это не один политик. Поэтому мы хотим помочь диалогу между двумя народами и гражданскими обществами. Думаю, чем демократичнее будет ситуация в России, тем спокойнее мы здесь будем жить. Это работа, которая до этого велась не особенно активно. МИД в своем докладе упомянул, что необходимо сотрудничать с гражданским обществом России. Мы как парламентарии постараемся помочь», - сказал Вилюмс.

Он также отметил, что у многих жителей Латвии Россия ассоциируется исключительно с чем-то отрицательным.

«Мне кажется, что мы должны попробовать выслушать друг друга. Вся информация, которая сейчас идет о России – это пропаганда, кибератаки и так далее. Когда видишь российский флаг, ощущаешь опасность. Нравится или не нравится вам Путин, Россия – это не только он. Это и моя ответственность – объяснять людям, что на Россию не надо смотреть только как на врага», - сказал Вилюмс.

Напомним, вчера стало известно, что в Сейме создана депутатская группа для поддержки гражданского общества России. Помимо Вилюмса в группу вошли депутаты Лолита Чигане, Валтерс Дамбе, Силвия Шимфа, Интс Далдерис и Вейко Сполитис.