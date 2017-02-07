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Преступлений против детей и насилия в семьях с каждый годом становится все больше. В определенной степени это происходит из-за безразличия и бездеятельности государственных учреждений, призванных наблюдать за неблагополучными семьями. Об этом в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom заявила руководитель Государственной инспекции по защите прав детей Илона Кронберга.

Она убеждена, что пока чиновники совместно не начнут работать в интересах каждого ребенка, ситуация не изменится.

"Такое у нас отношение к нашим обязанностям - семь нянек, а дитя без глаза. Все действуют только в рамках правил, но никто не думает, как сделать иначе, чтоб получить лучший результат. Мы видим, что надо что-то менять, но никто этим не занимается. Если бы это было нашим бизнесом, мы давно бы уже обанкротились. А потом, когда что-то случается, мы начинаем делить людей на виноватых и невиноватых. И радуемся, если нам не попадет. Так и живем", - рассказала она.

По словам главы Госинспекции по защите прав детей, она лично подготовила проект правил Кабинета министров, в котором обозначены меры, необходимые для защиты прав детей в неблагополучных семьях.

Напомним, как Кронберга рассказала ранее, о проблемах в сотрудничестве между учреждениями, занимающимися защитой прав детей, стало известно еще в 2008 году, когда в Латвии произошло несколько крупных трагедий, в результате которых погибли дети.

По ее словам, именно в 2008 году были зафиксированы случаи, когда одного ребенка убили чайником, второго до смерти ошпарили кипятком, а новорожденного младенца выкинули из окна. Она также сообщила, что после данных случаев начались дискуссии о сотрудничестве между структурами в защите прав детей, в частности, по поводу того, как действовать ответственным учреждениям в подобных ситуациях, однако никаких конкретных решений так и не было принято.