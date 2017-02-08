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художники из Елгавы Карлис Иле, Майя Пунцуле и Минтаутас Бушкевич заняли первое место на престижной выставке ледовых скульптур в японском городе Саппоро.

8 февраля 2013 года после обильного снегопада глубина снежного покрова, в населенных пунктах Латвии увеличилась. Самый глубокий снег лежал в Алуксне, где толщина снежного покрова составила 44 см, сообщал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Риге она составляла 9 см, в Зосены - 33 см, в Салдусе 13 см, в Бауске и Стенде 10 см.

8 февраля 2012 года спикер Сейма Солвита Аболтиня в интервью телепрограмме «Вопрос с пристрастием», комментируя так называемый латгальский бунт и недовольство его участников ограничениями на ввоз в Латвию акцизных товаров, сказала, что никаких изменений в законодательстве на этот счет не планируется. «Я бы сравнила с войной. В военное время мародеров расстреливают без суда и следствия. Это просто пример», - заявила Аболтиня, уточнив, что с мародерами она сравнивает людей, которые не платят налоги. Это высказывание вызвало возмущение жителей Латгалии.

В тот же день в интервью газете «Час» генеральный продюсер конкурса «Новая волна» Игорь Крутой сказал: «Я не вижу далее возможности проведения международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Юрмале. Поэтому в ближайшее время нами будут рассмотрены другие города мира, в том числе и столица Латвии Рига, как кандидаты на место проведения конкурса в дальнейшем».

В тот же день мэр литовского города Паланги Шарунас Вайткус заявил в интервью газете «Телеграф», что его город готов принять «Новую волну».

8 февраля 2011 года комиссия Сейма по правам человека и общественным делам отклонила предложение фракции VL-ТБ/ДННЛ объявить 16 марта "Днем латышских национальных воинов".

8 февраля 2010 года против 13 действующих и бывших должностных лиц Латвийского радио и Национального совета радио и телевидения был начат уголовный процесс в связи с незаконной выплатой премий и доплат.



В тот же день президент Валдис Затлерс в рамках программы "Миссия возможна" дал урок в Рижской музыкальной школе-интернате и заявил учащимся, что уже 30 лет не врет.

В тот же день стало известно, что обитатели палаточного городка напротив здания правительства в ближайшее время не намерены прекращать акцию и собираются открыть посвященный ей сайт в интернете. Как рассказал агентству ЛЕТА один из ветеранов палаточного городка Гинтс Бернецкис, в настоящее время он работает над содержанием интернет-страницы.

8 февраля 2009 года британская газета Derby Telegraph сообщила, что Великобритания согласилась выдать Латвии для начала уголовного преследования двух своих граждан, которые летом 2008-го года избили рижского полицейского. Инцидент произошел 13 июня в Вецриге, когда полицейский на площади Ливу попытался вмешаться в конфликт подвыпивших британцев с посетителями одного из ночных клубов. Обоим предъявлено обвинение по ч.1 ст.269 Уголовного закона о нападении на представителя власти с причинением тяжких телесных повреждений или в составе организованной группы. Данная статья предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет или арест.В начале августа британцы были выданы Латвии и оправданы.



8 февраля 2008 года центральный совет Латвийской евангелически-лютеранской церкви за аморальный образ жизни освободил от должности священника Валмиерской общины Св. Симона Валтера Коралиса (на фото). Это было сделано на основании выводов Епископской коллегии о том, что Коралис повторно в течение продолжительного времени допускал серьезные нарушения заповедей Божьих и этики священника, имевшие тяжкие последствия.

В тот же день Агентство госязыка начало рекламную кампанию на радио для популяризации общения на латышском языке. Было подготовлено шесть рекламных роликов: три из них были адресованы латышам, три – нелатышам. Решение о необходимости такой рекламной кампании принято на основании результатов последних социолингвистических исследований, показавших, что латыши предпочитают начинать разговор с нелатышами на русском языке, тем самым стимулируя нелатышей не говорить по-латышски. Рекламная кампания обошлась Агентству госязыка более чем в 20 тысяч латов.

8 февраля 2007 года Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон, наделяющий правительство полномочиями для подписания договора о границе с Россией, парафированного в 1997 году.



В тот же утро возле Сейма состоялся пикет противников подписания пограничного договора между Россией и Латвией. Члены партии «Все Латвии!», несмотря на мороз, пришли с голою грудью. На них были написаны названия латвийских городов, а на груди председателя партии Райвиса Дзинтарса - «Абрене». Пикетчики пели народные песни скандировали «Моя честь – мой народ», «Свободу Абрене». И держали плакаты: «Пограндоговор с Путинской Россией – смерть независимости Латвии», «Новый пограндоговор – пролог последнего акта расхищения государства», «Сегодня Абрене – завтра гражданство».

В тот же день, утром, в рижской Гайльэзерской больнице вышла из строя система отопления, и из-за этого пришлось эвакуировать пациентов. Во второй половине дня отопление, прекратившееся из-за аварии отопительного котла, было восстановлено. За это время бригады скорой помощи не доставляли в Гайльэзерскую больницу пациентов плановые операции были временно отменены.

8 февраля 2006 года объединение ТБ/ДННЛ обратилось в Центр госязыка с просьбой дать оценку действиям Управления натурализации , распространяющего информационные буклеты также на иностранных языках. Тевземцы указывали, что закон о государственном языке разрешает госучреждениям информировать общество только на государственном - латышском языке.

В тот же день председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Индулис Эмсис заявил, что намерен выяснить, кто является истинными владельцами латвийских средств массовой информации. Он указал, что сейчас СМИ скрывают имена своих владельцев и, поддерживая или необоснованно критикуя какую-нибудь политическую силу, оказывают давление на происходящее в обществе. Эмсис намеревался выяснить имена истинных владельцев телекомпаний, радиостанций и газет, особенно - русских.

8 февраля 2005 года полиция обнаружила в одном из заброшенных домов в Риге 4,2 килограмма тротила, несколько ручных гранат и детонаторы для гранатометов. Это была крупнейшая за последние годы обнаруженная полицией партия взрывчатых веществ.

В тот же день Рижская дума дала согласие на передачу в собственность государства принадлежавшего городу Музея оккупации, получив взамен здание Театра русской драмы.

8 февраля 2004 года ночью был ограблен филиал Latvijas Unibanka в Старой Риге, на улице Вальню 11. Было похищено 112 тыс латов.

8 февраля 2003 года Андрис Шкеле стал дедушкой. У его дочери Анете родился сын.

8 февраля 2002 года под воздействием оттепели и грунтовых вод ночью произошел еще один оползень с исторического Турайдского замкового холма и движение по проходящему внизу шоссе было полностью закрыто.

В тот же день стало известно, что в Лимбажском районе была признана умершей 81-летняя женщина, на которую из-за ложного сообщения сына оформили свидетельство о смерти и аннулировали все ее документы. В лимбажской полиции рассказали, что житель Умургской волости Владимир Ребель подал заявление о смерти своей матери Любови и получил пособие на похороны в размере 40 латов. Но чиновникам удалось выяснить, что старушка по-прежнему жива и пособие на ее похороны было получено незаконно, поэтому В.Ребель был задержан по подозрению в попытке мошенничества.

8 февраля 2001 года Национальный совет по радио и телевидению решил предоставить телекомпании TV3-Latvia, представляющей шведскую медиа-группу Modern Times Group, право вещать на всю территорию Латвии.

8 февраля 2000 года представитель журнала Klubs по почте разослал партиям по доллару как анонимный жертвователь. Письма с долларом были отправлены всем 6-ти представленным в Сейме партиям и большинству не входящих в парламент партий. Возглавляемая премьером Андрисом Шкеле Народная партия, Новая партия и политическая организация "За права человека в единой Латвии" не перечислили доллар на счет министерства. Не сделали этого и более мелкие, не представленные в сейме партии. В предусмотренном законом порядке действовали ТБ/ДННЛ, Крестьянский союз Латвии, социал-демократы и "Латвийский путь". По истечении установленных законом 5-ти дней, в течение которых необходимо зарегистрировать анонимное пожертвование и перечислить деньги, автор эксперимента передал сведения о нем в прокуратуру, которая, в свою очередь, передала дело для проверки Государственной службе доходов.

В тот же день депутат Сейма от объединения ТБ/ДННЛ Юрис Видиньш заявил, что к нему попали секретные документы, свидетельствующие о том, что российские службы безопасности и армия планируют геноцид против чеченского народа - хотят переселить чеченцев в другие районы России и ассимилировать. Выяснилось, что оба якобы секретных документа уже длительное время тому назад были опубликованы в интернете, на сайте "Кавказ-Центр".



8 февраля 1995 года в Адажи прошла церемония вручения флага Балтбату — Балтийскому миротворческому батальону. Участвовали президенты трех стран Балтии. Осенью 2003 года Балтбат был ликвидирован, как выполнивший свою задачу.

8 февраля 1994 года Латвийское телевидение впервые вело трансляцию с Олимпиады.

8 февраля 1992 года впервые после восстановления независимости латвийские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх (в Альбервилле). Но не завоевали ни одной медали.



8 февраля 1962 года в первый рейс по новому маршруту Рига-Резекне отправился самолет АН-2 с пассажирами.

8 февраля 1950 года в Риге от инфаркта скончался известный поэт и писатель Александр Чак (Александр Чадарайнис). «В последнее время поэт работал над балладами о героях Великой Отечественной войны» сообщила в некрологе газета «Советская Латвия». Впоследствии Чак стал символом духовного сопротивления для латышской интеллигенции. В 1990 году его именем была названа часть улицы Суворова в Риге.



8 февраля 1941 годa в Ригу из Москвы поездом была доставлена урна с прахом известного латышского писателя Судрабу Эджуса (Мориса Эдуарда Зилбера), с 1905 года жившего в России и скончавшегося 30 января. На вокзале состоялся траурный митинг.

8 февраля 1933 года латвийский посол в Берлине Эдгарc Криевиньш впервые встретился с новым германским канцлером Адольфом Гитлером. Посол оценил канцлера так: «Хитрый, жестокий фанатик, способный на все. Для достижения своих целей и обеспечения своего положения он пойдет по трупам... Одарен односторонне, и его свойствам присущи параноидальные и патологические черты». Вскоре Криевиньшу пришлось покинуть Берлин.

8 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Летом будут готовы 5 и 10-ти латовые банкноты. Рисунки заказанных в государственной типографии 5-ти и 10-ти латовых банкнот уже изготовлены. Теперь они гравируются. Эти банкноты будут вылущены всего на сумму в 47 миллионов латов, т. е. столько же, сколько требуется для изъятия из обращения всех знаков государственного казначейства».

8 февраля 1919 года в Советской Латвии были национализированы музеи, театры и библиотеки.

В тот же день был основан Латвийский университет.

8 февраля 1914 года в Риге было освящено новое здание Рижского ипотечного общества на Николаевском бульваре, ныне — МИД Латвии, на ул. Кр. Валдемара.

8 февраля 1766 года высочайшим указом было подтверждено, что евреям дозволено приезжать в Ригу лишь для торговли, а жить можно только на окраине и не более шести недель. Рижский генерал-губернатор издал специальное руководство для прибывающих в город евреев.

8 февраля 1222 года Папа Римский Гонорий III выпустил буллу, в которой наставлял католическое духовенство, чтобы оно активней препятствовало распространению православия в Ливонии и заставляло православных переходить в католичество.

Фото - МИД ЛР, president.lv, rezekne.lv, газета "Час", журнал "Атпута", Военный музей Латвии.