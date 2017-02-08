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Сегодня - десять лет с того дня, как Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон, наделяющий правительство полномочиями для подписания договора о границе с Россией. «За» проголосовали 69 депутатов, «против» - 26.

В то же утро возле Сейма состоялся знаменитый «голый пикет” противников подписания договора. Примерно 60 активистов партии «Все Латвии!», тогда еще не представленной в парламенте, выстроились перед его зданием голыми по пояс, при температуре воздуха минус 17 градусов. У каждого на груди было нарисовано название латвийского города, а у лидера партии Райвиса Дзинтарса — Абрене, ныне Пыталово Псковской области РФ. На который, по договору, Латвия больше не претендовала.

Пикетчики пели народные песни, скандировали «Моя честь – мой народ!», «Свободу Абрене!». И держали плакаты: «Пограндоговор с Путинской Россией – смерть независимости Латвии», «Новый пограндоговор – пролог последнего акта расхищения государства», «Сегодня Абрене – завтра гражданство». Возле Сейма дежурили машины скорой помощи, но она не понадобилась.

Пикетчики заявили прессе: «Есть что-то важнее нашего здоровья, удобства и прочего — это наша земля, купленная кровью предков». Депутат партии «Новое время» Карлис Шадурский воскликнул с трибуны: «Юноши на морозе стоят за те идеалы, которые вы, депутаты, предали!».

«Голый пикет» длился примерно полчаса и на депутатов не повлиял. 27 марта в Москве премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис и глава правительства России Михаил Фрадков подписали договор. 7 мая Сейм его ратифицировал.

И только через три года, 7 февраля 2010, в Киеве, на избирательном участке, где голосовал Янукович, участницы женского движения FEMEN впервые появились с обнаженной грудью и написанными на теле лозунгами.

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Фото из газет "Латвияс авизе" и "Диена"