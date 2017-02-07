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Важно, что стреляющего в кота человека в голове, а не то, что у него в руках. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал заместитель редактора портала press.lv, журналист Алекс Алехин, комментируя случай в Улброкской волости, где неизвестный ранил из арбалета кота.

"Большая часть убийств совершается не теми страшными ножами, которые за большие деньги продаются в охотничьих магазинах, а обыкновенным кухонным ножом, прекрасно предназначенным для резки мяса. Человек - мясо. Кот - тоже мясо. Невозможно запретить человеку сгибать палку, привязывать к ней веревку, делать лук. А в принципе - из детского лука можно выбить глаз другому ребенку или подстрелить кота. Нельзя запретить камни на дорогах, но и кидать их в кошек также плохо, как и стрелять в животных из арбалета. Неважно, что было в руках у этого урода - важно, что было у него в голове", - пояснил он.

Также Алехин беспокоится, что теперь может начаться кампания по борьбе с продажей этого оружия.

"Это могла быть стрела, это мог быть камень, да что угодно! В данном случае нужно беспокоиться не об орудии, которым это было сделано, а о человеке, который это сделал. Меня беспокоит то, что сейчас могут начаться гонения на арбалеты и луки. Но, поверьте мне как бывшему мальчику, камень из хорошей рогатки может сделать ту же работу", - считает он.

В свою очередь как рассказал в интервью радио Baltkom председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс, сейчас любой желающий может свободно приобрести арбалет любой мощности.

"Арбалет - это спортивный инвентарь, также как и лук. Его можно приобрести свободно, безо всяких разрешений. Мощность арбалета может быть разной и в некоторых странах есть ограничения по мощности. Но у нас таких ограничений нет. Любой, кто хочет заниматься стрелковым спортом, может зайти в спортивный магазин и без проблем купить арбалет или же приобрести его за границей и спокойно привезти в Латвию", - пояснил Барвикс.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, на днях в Улброкском крае неизвестный ранил кота из арбалета. Сейчас кот уже прооперирован и находится в стабильном состоянии, но гарантии полного выздоровления врачи не дают.