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Женский день 8 марта должен быть только рабочим днем. Об этом в интервью радио Baltkom заявила глава Ассоциация деловых женщин Латвии (LSA) Ирина Петерсоне, комментируя инициативу сделать Женский день 8 марта официальным выходным днём в Латвии.

"Я хочу чтобы этот день был рабочим днем. Выходной означает, что женщина будет сидеть дома и готовить за три тюльпанчика. Для женщины ничего не изменится и это будет не праздник", - отметила Петерсоне.

По ее мнению, женщина может насладиться этим днем на работе, когда она находится вне дома.

"Пускай это будет рабочий день, когда женщина социально активна и выходит из дома. У нас этого равноправия и так слишком много", - отмечает она.

Как уже сообщал Mixnews, 9 февраля у здания Сейма пройдет пикет, участники которого потребуют внести изменения в законодательство, сделать Женский день 8 марта официальным.

фото: Mixnews.lv