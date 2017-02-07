Глава ассоциации деловых женщин: 8 марта должен быть рабочим днем! (7)

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Эксклюзив | 7 февраля 2017 года, 20:11

Женский день 8 марта должен быть только рабочим днем. Об этом в интервью радио Baltkom заявила глава Ассоциация деловых женщин Латвии (LSA) Ирина Петерсоне, комментируя инициативу сделать Женский день 8 марта официальным выходным днём в Латвии.

"Я хочу чтобы этот день был рабочим днем. Выходной означает, что женщина будет сидеть дома и готовить за три тюльпанчика. Для женщины ничего не изменится и это будет не праздник", - отметила Петерсоне.

По ее мнению, женщина может насладиться этим днем на работе, когда она находится вне дома.

"Пускай это будет рабочий день, когда женщина социально активна и выходит из дома. У нас этого равноправия и так слишком много", - отмечает она.

Как уже сообщал Mixnews, 9 февраля у здания Сейма пройдет пикет, участники которого потребуют внести изменения в законодательство, сделать Женский день 8 марта официальным.

фото: Mixnews.lv

Комментарии 7
Патриот 45 минут назад
Вот такие главы государства у нас все, ставь всех к стене не ошибёшься. А этой чучундре место пора подискивать рядом с Воблой Стервой- Фрейбергой. Вот что за мрази руководят государством?!
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пенсионер50 минут назад
Ручки бы рукавчиками прикрыла,неприятно смотреть на даму в шляпе и с отвисшей,дряблой кожей, это наша интеллигенция,Вай?
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Рижанка28 минут назад
Тогда что,надо требовать сокращенный рабочий день или не работать в этот день вовсе,но присутствовать на работе? Так это чиновники о себе любимых,зачем им выходной, ведь каждый день праздник!А 8 Марта будут сидеть нарядные,томно посматривая вокруг,принимать поздоровления в перерывах от кофе( и не только) Пауз.Забыли,где живете?Всё крутится вокруг этих трутней,а вы,Т.е мы Разве ещё живы( при Такой жизни!)?Что кого-то интересует наше мнение? Смешные.
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