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Проституция не является актуальной проблемой для Риги и Латвии, в связи с чем нет особой необходимости в законопроекте об ограничении проституции. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член Комитета жилья и окружающей среды Рижской думы, депутат Владимир Фролов.

«Во-первых, хочу отметить, что активность обсуждения этого вопроса довольно неожиданная. Действительно, еще недавно была такая проблема – действовали массажные салоны, иностранцы активно пользовались этими услугами. Это было пару лет назад. Но сегодня в рамках имеющегося регулирования установлены ограничения на занятие проституцией. Усилиями рижской полиции никакой проблемы уже нет», - сказал Фролов.

По его словам, жители Латвии по-разному относятся к проституции.

«Сама проблема в нашем обществе имеет разные оценки, самые полярные. Одни говорят, что такое явление неистребимо. Другие – что это зло, с которым надо бороться. Необходимо находить компромисс», - сказал Фролов.

Напомним, правительство вчера поручило МВД в сотрудничестве с другими структурами до 1 сентября подготовить законопроект об ограничении проституции.

Ранее предполагалось подготовить этот законопроект к 1 января 2017 года, но образованная МВД рабочая группа пока не пришла к единому мнению о нормах, которые необходимо в него включить, поэтому продолжает работать над редакцией и согласованием законопроекта.