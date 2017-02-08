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Неизвестный стрелок из Улброкского края, который ранил из арбалета кота, как минимум нарушил правила владения оружием. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал эксперт клуба исторической реконструкции "Чеширские стрелки" и клуба стрельбы из лука "Фрам" Евгений Горелик.

"Ограничений на владение арбалетом и луком у нас достаточно. Они считаются холодным оружием и их можно свободно приобретать, но пользоваться ими можно только на специально оборудованных стрельбищах и в тирах. Нельзя просто ходить по лесу и стрелять по шишкам. Запрещено даже носить их в снаряженном состоянии. Разрешена только переноска в сложенном виде, причем отдельно от стрел", - пояснил он.

Однако эксперт все же не исключил возможность случайного попадания в животное.

"Попадание могло произойти и случайно. Арбалет - штука мощная, и, если стреляли где-нибудь в открытом тире или на специальной площадке, то при промахе болт (стрела арбалета) теоретически мог пройти через стрелозащиту и в кого-нибудь попасть. Это маловероятно, но возможно", - сказал он.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, на днях в Улброкском крае неизвестный ранил кота из арбалета. Сейчас кот уже прооперирован и находится в стабильном состоянии, но гарантии полного выздоровления врачи не дают.