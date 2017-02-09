9 февраля 2016 года департамент жилья и окружающей среды Рижской думы объявил конкурс на ликвидацию скважин, проделанных в рамках проекта строительства метрополитена в Риге. Скважины, сделанные в 1959 году, использовались для мониторинга окружающей среды.

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Банк Латвии провёл презентацию монеты, посвященной президентству Латвии в ЕС. Монета вызвала небывалый ажиотаж у покупателей, к зданию банка выстроилась огромная очередь, было решено продавать не более 50 монет в одни руки.

В тот же день министр внутренних дел Рихард Козловскис на годовом отчетном собрании Государственной пограничной охраны заявил, что пограничную охрану нужно укреплять, чтобы противостоять современным вызовам и не допустить появления «зелёных человечков». На вопрос о том, способны ли латвийские пограничники предотвратить проникновение «зелёных человечков» в Латвию, начальник ГПО Нормунд Гарбарс ответил, что, когда они появились на Украине, у неё был безвизовый режим с Россией. «Нигде не сказано, что „зеленые человечки“ пробирались через „зеленую“ границу. И сегодня нет никаких признаков того, чтобы через нашу „зеленую“ границу пытались проникнуть отряды спецназа», - заявил начальник погранохраны.

В тот же день в Риге, в Иманте, полиция арестовала латвийского гражданина Дениса Чаловского,обвиненного в кибепреступлениях, для выдачи его США.

9 февраля 2012 года в магазине Maxima на перекрестке ул. Кр. Барона и Матиса в Риге, возник пожар. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, сообщение о пожаре было получено около четырех часов дня. Ему была присвоена наивысшая категория опасности. Было установлено, что задымление в магазине возникло из-за возгорания в соседнем кафе. Из-за пожара в здании отключилось электричество и в лифте застряли два человека. Пожарные их освободили и передали медикам. Медики доставили в больницу 74-летнюю женщину, которая отравилась дымом. Других пострадавших в пожаре не было. Эвакуированы были также животные из зоомагазина.

В тот же депутаты фракции "Единства" в Рижской думе категорически выступили против идеи проведения конкурса «Новая волна» на Домской площади. Депутаты «Единства» не возражают против того, чтобы конкурс проводился в Риге, но считают, что для него есть более подходящие места, например, парк Победы, заявил агентству ЛЕТА депутат Олаф Пулкс.



9 февраля 2010 года в Москве латвийский иллюзионист Геннадий Пальчевский побил мировой рекорд, пробыв в ледяном контейнере 64 часа и 32 минуты. А также побил рекорд России, который составлял 48 часов.

В тот же день правительство, рассмотрев порядок взимания с должностных лиц налога за использование служебного автомобиля для личных нужд, вынесло решение, что заплатив подоходный налог с населения, должностные лица смогут ездить на служебных автомобилях только из дома на работу и обратно. Эта норма относится к работникам государственных и муниципальных органов, предприятий с государственным капиталом, членам их правлений и советов. В январе за использование служебных автомобилей в личных нуждах у шести министров из зарплат было вычтено по 22,86 лата.



9 февраля 2009 года впервые в истории в Латвию с визитом прибыл президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

В тот же день пресс-секретарь Министерства регионального развития и по делам самоуправлений Даце Карклиня сообщила, что в Кулдиге, в здании синагоги, где в советское время был кинотеатр, решено открыть краевую библиотеку.



9 февраля 2008 года Газета Latvijas Avize сообщила, что на помещенных в интернете фотографиях некий человек запечатлен в полицейской форме, целящимся в смотрящего и показывающим неприличные жесты. Бюро внутренней безопасности Госполиции заявило, что уже выясняет личность этого человека.

В тот же день за непристойное поведение возле памятника Свободы был задержан гражданин Новой Зеландии, сообщила начальник бюро прессы и общественных отношений Госполиции Иева Рекшня. Мужчина, почти полностью обнажившийся и оставшийся в нижнем белье, взобрался на ступени памятника, показывал неприличные жесты, а также позировал для видео и фото. Был составлен протокол об административном нарушении по ст. 167 Кодекса административных нарушений за мелкое хулиганство, новозеландец оплатил штраф в размере 50 латов, а отснятый видеосюжет и фотографии были уничтожены.

9 февраля 2007 года в Пилтене Вентспилсского района полиция поймала «искателя сокровищ», который на нелегальных раскопках при помощи металлодетектора хотел найти какие-нибудь ценные предметы. Мужчину поймали неподалеку от Ландзесской церкви, где он раскопал землю в поисках ценных предметов. В практике Инспекции по охране памятников культуры это был первый случай поимки человека, разрушившего археологический памятник и использовавшего для поисков металлодетектор.

В тот же день Министерство здоровья Латвии отказалось от намерения ввести запрет на курение также в парках, скверах и на улицах. Как сообщили в пресс-центре министерства, из повторно поданных в правительство поправок к закону об обороте табачных изделий запрет на курение на улицах, в парках и скверах исключен.

9 февраля 2006 года суд Центрального района Риги избрал арест в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в призыве к насильственному свержению государственной власти нацбола Бенеса Айо.

В тот же день Рижский окружной суд прекратил производство по уголовному делу обвиняемого в геноциде российского гражданина Ильи Машонкина. Психиатрическая экспертиза признала Машонкина невменяемым. Врачи пришли к выводу, что он не может участвовать в судебных заседаниях, поэтому по закону суд должен закрыть дело.

В тот же день в Олайне был открыт первый в Латвии комплекс по сжиганию опасных отходов. В строительство комплекса было вложено свыше 3 миллионов латов.



9 февраля 2005 года в Рижском окружном суде обвиняемый в 38 убийствах, восьми покушениях на убийство, кражах и грабежах Каспар Петров признал свою вину почти по всем пунктам обвинения, но отметил, что убивать старушек не хотел.

В тот же день комитет Рижской думы по безопасности и порядку поддержал выделение 30 000 латов на установку системы видеонаблюдения около Монумента освободителям Риги.

В тот же день в Валмиерской больнице у 35-летней жительницы Тирзской волости Гулбенского района родились три девочки. Последний раз до этого тройня родилась в Латвии ровно год назад.

9 февраля 2004 года эстонские пограничники спасли более двух десятков рыболовов из Латвии и Эстонии, которые оказались отрезанными от берега на льду Пярнуского залива.

В тот же день ложное сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в здании ратуши, более чем на три часа парализовало работу Рижской гордумы.

В тот же день пятеро депутатов Сейма от возглавляемой Янисом Юркансом Партии народного согласия решили перейти в Первую партию. Юрканс сказал, что депутатам от его партии предлагали от 50 до 75 тысяч латов за переход на сторону вероятной правящей коалиции.

9 февраля 2002 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга встретилась в Солт-Лейк-Сити с президентом США Джорджем Бушем, который подтвердил неизменность позиций США в сотрудничестве с Латвией, а также по вопросу расширения НАТО.

9 февраля 2001 года вступили в силу поправки к закону о государственном флаге, предусматривавшие, что возле всех школ, детских садов и вузов круглосуточно должны быть вывешены государственные флаги.

9 февраля 2000 года правление Новой партии решило обратиться в думу ордена Трех Звёзд с предложением о присвоении ордена бывшему президенту России Борису Ельцину за его заслуги при восстановлении независимости Латвии.

В тот же день у здания Сейма прошел пикет латвийской молодежной организации "Клуб 415" в знак протеста против вступления Латвии в Европейский союз.А в Сейме прошло внеочередное пленарное заседание, посвященное вопросам вступления Латвии в Европейский союз.

9 февраля 1999 года около 18.15 в Риге, на ул. Стрелниеку 3 у здания отделения Рижского коммерческого банка произошел взрыв. Взрывное устройство было помещено на улице. Пострадавших не было, в окнах здания было выбито много стекол. Это был первый из серии взрывов, прогремевших в Риге в течение недели.

В тот же день председатель Рижской думы Андрис Берзиньш издал распоряжение, которым были установлены новые оклады работникам и депутатам Рижской думы. Как сообщили в информационной службе думы, заместители председателя думы впредь будут получать 600 латов, председатели комитетов думы и исполнительный директор города - 500 латов в месяц.



9 февраля 1947 года в серии «Государственные гербы СССР и союзных республик» вышла первая марка СССР, посвящённая Латвийской ССР. Художник — В.Андреев.

9 февраля 1945 года пьесой Вилиса Лациса «Невестка» в Риге на улице Сарканармияс, 10 открылся Рабочий театр Латвийского центрального совета профсоюзов. С 1946 года - Государственный театр музыкальной комедии. В 1964 году был переименован в Рижский государственный театр оперетты, переехал в здание на улице Ленина,96. Закрыт в 1992 году.

9 февраля 1939 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила о том, что начал действовать Институт исследования живой силы народа. На первом собрании руководитель института профессор, доктор медицины Екабс Приманис познакомил с устройством института и его задачами. Были назначены начальники некоторых отделов — евгеники, антропологии и вопросов народонаселения.

9 февраля 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «По инициативе прокурора судебной палаты судебный следователь окружного суда обратился в департамент здравоохранения с предложением назначить специальную врачебную комиссию для определения пола некоей латвийской гражданки Альвины Осис или, как она себя называет, — Арведа Осиса. Упомянутая Альвина Осис до начала войны проживала у своих родителей, как женщина, но во время войны она пришла к убеждению, что она не женщина, а мужчина. В связи с этим она взяла паспорт на имя Арведа Осиса, стала наряжаться в мужской костюм и вскоре познакомилась с женщиной, с которой она обвенчалась во время войны. Альвина Осис в настоящее время выдаёт себя за мужчину, и то же самое утверждает её жена, с которой Осис прожила в браке уже несколько лет. Однако, городской врач, после освидетельствования, признал её женщиной, равно как и валкский уездный врач после вторичного освидетельствования пришёл к такому же заключению...»

Фото - president.lv, газеты "Час" и "Латвияс Авизе".