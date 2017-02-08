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В рижском общественном транспорте уже некоторое время не работают информационные экраны. Об этом радио Baltkom сообщили пассажиры.

Экраны не работали как в трамвае, так и в автобусе.

Как пояснил в интервью радио Baltkom пресс-секретарь Rīgas satiksme Виктор Закис, неисправности связаны с установкой новых программных обеспечений. Он добавил, что скоро в транспорте появится новая система оповещения пассажиров.

"Мы сейчас устанавливаем во всех транспортных средствах новое программное обеспечение, которое предусматривает систему видеонаблюдения, алкометры, аварийные кнопки и другие средства, которые будут лучше информировать пассажиров и повысят безопасность. В дальнейшем, когда программа будет установлена, на экранах появится вся необходимая информация", - рассказал Закис.

По его словам, программа запущена в тестовом режиме, и экраны какое-то время могут работать с перебоями.

Как уже сообщалось, в конце прошлого года в рижском общественном транспорте появились экраны показывающие рекламу Rīgas Satiksme, а также мультфильмы.