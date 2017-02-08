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Трудовая инспекция намного чаще дает рекомендации, чем штрафует. Тем не менее, в прошлом году работодателей оштрафовали на полмиллиона евро. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал директор Государственной трудовой инспекции Ренар Лусис.

"За год наша инспекция проводит около десяти тысяч проверок и сорока тысяч консультаций в сфере охраны труда. И лишь меньше чем в одном проценте из этих десяти тысяч мы накладываем штраф. Это бывает в исключительных случаях, когда мы видим, что кроме штрафа ничто не может изменить ситуацию. Чаще мы даем работодателю распоряжения, ставим конкретные задачи, определяем период времени для устранения недостатков. Можно считать это консультациями, это и является нашей работой", - сказал он.

При этом Ренар Лусис сообщил, что в прошлом году штрафные санкции в отношении работодателей, нарушивших Закон о труде, составили около полумиллиона евро. Все эти средства перечислены в Государственную казну.

Как уже сообщал портал Mixnews, по сообщению Государственной трудовой инспекции в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось число несчастных случаев с летальным исходом на рабочих местах.