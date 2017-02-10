10 февраля 2015 года в Латвии был побит температурный рекорд для 10 февраля - в середине дня в Мерсрагсе температура воздуха достигла +9,1 градуса.

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латвийская сборная по хоккею в заключительном матче квалификационного турнира перед Олимпиадой в Сочи сыграла в основное время вничью со сборной Франции — 2:2. Этот результат обеспечил хоккейной сборной Латвии путевку на четвертую Олимпиаду подряд. Матч проходил в холле "Арена Рига", хоккеистов в раздевалке посетили президент Латвии, председатель Сейма и премьер-министр.

10 февраля 2012 года в Риге, проверяя дом на ул.Сайтес и расположенную на его территории хозпростройку, полицейские обнаружили сравнительно недавно оборудованное подпольное производство алкоголя. Были обнаружены 122 литра браги, пустые поллитровые пластмассовые бутылки с крышками, самодельное оборудование для производства алкоголя и ванны, специально приспособленные для мытья бутылок. Согласно ценникам, на точке торговали водкой «Антикризис» и самогоном «Мечта крестьянина». А само подпольное предприятие именовалось «Администрация президента США Барака Обамы».

В тот же день Полиция безопасности начала уголовный процесс по заявлению журналистки газеты «Неаткарига» Элиты Вейдемане. Вейдемане просила расследовать комментарии, направленные против латышей и депутата Илмара Латковскиса на портале русскоязычной газеты «Вести Сегодня». В своем заявлении в полицию безопасности Вейдемане просила дать оценку попыткам дестабилизации этнической ситуации в Латвии, а также угрозам в адрес депутата. По мнению журналистки, если модератор портала не удалил данные комментарии, следовательно, такова политика газеты, хоть и неофициальная. Вейдемане привела отдельные высказывания комментаторов, в частности, «придушить мало этого идиота» и «латыш — животное».

В тот же день Национальное объединение к референдуму о статусе русского языка начало распространять специальную газету тиражом миллион экземпляров. Как сообщил генсек партии Гатис Спрудс, газета полностью посвящена предстоящему референдуму и партия призывает всех граждан участвовать в нём и голосовать против поправок о присвоении статуса государственного русскому языку. Затраты на газету составили около 20 тысяч латов.

10 февраля 2011 года Балвская дума освободила от занимаемой должности своего председателя Яниса Труповниекса (ТБ/ДННЛ). За его отставку проголосовали 10 депутатов, против было пятеро. Требуя отставки мэра, депутаты обвинили его в авторитарном стиле руководства и недостаточной коммуникации внутри самоуправления. У здания думы прошла несанкционированная акция протеста в поддержку Труповниекса.



В тот же день старейшая на тот момент женщина Латвии и Европы, жительница Науенской волости Даугавпилсского края Ксения Митюшова отметила 112-летие. Скончалась 6 января 2012 года, не дожив месяц до своего 113-летия.



В тот же день в Национальном театре состоялась премьера спектакля Čīkstošais klusums («Скрипучая тишина»). Он получил известность, главным образом, благодаря афише на фасаде театра.



10 февраля 2010 года президент Латвии Валдис Затлерс во время рабочего визита в Финляндию встретился с премьером России Владимиром Путиным, который пригласил Затлерса в Москву на торжества по случаю Дня Победы 9 мая. Затлерс сказал журналистам, что встреча в Хельсинки была очень важной: «Это был поворот и в наших личных отношениях, и в благожелательности к нашей стране».

В тот же день вице-президент авиакомпании airBaltic Янис Ванагс сообщил, что в июне авиакомпания начнёт полеты между столицей Ирана Тегераном и Ригой. Однако компании пришлось отказаться от этих планов, как утверждалось, под давлением посольства США.

В тот же день в 19.45 в Вараклянском крае на автодороге Екабпилс-Резекне мужчина 1972 г. рожд., управляя автомашиной Audi A4 столкнулся с лосем, выбежавшим на дорогу. На месте происшествия от полученных травм умер пассажир 1973 г. рожд., а водитель с травмами был доставлен в больницу.

10 февраля 2009 года партия «Всё — Латвии!» призвала министерство образования и науки не ликвидировать маленькие школы, обещая в противном случае провести широкомасштабные акции протеста по всей стране. Партия призывала всех школьников слать в министерство рисунки и сочинения о своей школе, чтобы привлечь внимание чиновников к этому вопросу.

В тот же день в Лимбажском районе двое молодых людей 1991 и 1992 гг. рожд., "вооруженные" игрушечным пистолетом, пытались ограбить почтовый автомобиль. На сельской дороге один из них в маске с похожим на пистолет предметом пытался остановить почтовый автомобиль "VW Golf". Однако ему это не удалось, и тогда он сделал по стеклам автомобиля два выстрела, как выяснилось позже - из игрушечного пистолета. Работник почты сообщил о нападении в полицию, подростки были задержаны. Один получил три года условно, второй - за сокрытие происшедшего - к принудительным работам в объеме 60 часов.

10 февраля 2008 года в Риге в результате трагического инцидента в Малой гильдии умер режиссер, актер и писатель Арийс Гейкинс. По рассказам свидетелей, он упал во внутреннем дворике здания и ударился головой о камни. Умер в машине «скорой помощи», похоронен на Втором Лесном кладбище в Риге.

10 февраля 2007 года руководитель экономического отделения Рижской высшей школы экономики Мортен Хансен в газете Diena указал, что если высокий уровень инфляции будет продолжать подрывать конкурентоспособность Латвии, может возникнуть необходимость в восстановлении её путём девальвации лата.После этой публикации в обществе поднялся большой ажиотаж вокруг возможной девальвации лата.

10 февраля 2006 года в Алуксненском батальоне мобильных стрелков закончили обучение новобранцы последнего призыва на обязательную военную службу в латвийскую армию.

10 февраля 2005 года Сейм отклонил предложение фракции Социалистической партии объявить 9 мая в стране Днем победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и включить его в перечень памятных дат.

В тот же день в Ницце министр обороны Эйнарс Репше на неформальной встрече министров обороны стран НАТО сообщил своим коллегам, что Латвия предложила подарить вооруженным силам Ирака стрелковое оружие. Начальник пресс-службы Национальных вооруженных сил Улдис Давыдовс сказал, что не информирован о том, какое оружие и в каком количестве Латвия могла бы подарить Ираку и когда дар может быть туда передан.

10 февраля 2004 года дума Партии народного согласия заявила, что поддерживает усилия премьер-министра Эйнарса Репше по наведению порядка в стране и хочет работать в новом правительстве.

10 февраля 2003 года газета «Панорама Латвии» объявила, что из-за финансовых затруднений не будет выходить. Издавалась с октября 1991 года.

В тот же день комитет окружающей среды Рижской думы поддержал предложение не усыплять бродячих кошек, а стерилизовать их и отпускать на свободу. В свою очередь бродячих собак должны были на 14 дней помещать в приют для животных. По данным департамента охраны среды Рижской думы, работа службы изоляции бродячих кошек и собак должна была ежемесячно обходиться в 3800 латов.



10 февраля 2001 года на австрийском горнолыжном куророте неподалеку от Инсбрука, неожиданно состоялась первая встреча президента России Владимира Путина с президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой. Разговор шёл на немецком языке.

В тот же день на зданиях всех латвийских школ были вывешены государственные флаги, которые теперь должны висеть круглосуточно.

10 февраля 2000 года незадолго до полудня неизвестный мужчина по телефону угрожал взорвать памятник Свободы в в Риге. На указанном мужчиной месте специалисты взрывчатку не нашли. Было установлено, что звонили с таксофона на улице Крустабазницас.

В тот же день правительство России утвердило постановление по проекту создания Балтийской трубопроводной системы. Этого не было бы, если бы российским предпринимателям в 1996-1997 годах была бы предложена возможность покупки около 33% акций Вентспилсского порта, заявил премьер-министр Андрис Шкеле. Он отметил, что создание БТС повлияет на экономику Латвии, однако беспокоиться преждевременно, потому что ничего ещё не построено.

10 февраля 1999 года Латвия стала полноправным членом Всемирной торговой организации.

10 февраля 1998 года утром в ночном клубе Purvs на улице Матиса в Риге, где собирались представители секс-меньшинств, прогремел взрыв. Пострадала стена, вылетело несколько стекол. Людей поблизости не было — клуб по понедельникам не работал.

10 февраля 1995 года Латвия была принята в Совет Европы, возле здания которого в Страсбурге был поднят латвийский флаг.

10 февраля 1946 года в Латвии прошли выборы в Верховный Совет СССР. По официальным данным в них приняли участие 99,16 процента полноправных граждан. За кандидатов в Совет Союза проголосовало 98,81 процент, а в Совет Национальностей — 98,93 процента.



10 февраля 1943 года Гитлер подписал приказ о создании Латышского добровольческого легиона СС как единой боевой единицы.

10 февраля 1941 года старший оперуполномоченный 2-го отдела НКВД ЛССР Васильев, «рассмотрев поступившие материалы о преступной деятельности» бывшего латвийского консула в городе Витебске Пунга Германа Андреевича, постановил подвергнуть его аресту и обыску. Арестованный Пунга умер в тюремной больнице 12 апреля в возрасте 67 лет.

10 февраля 1938 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила: «В присутствии президента и правительства завтра освятят и откроют новопостроенный и перестроенный Дом Рижского латышского общества. Таким образом, дом на улице Mеркеля 13 опять выдвигается в центр внимания. Это место уже многие десятки лет была главной цитаделью латышского духа и народных стремлений в Риге и через неё во всей Латвии».

10 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В уголовную полицию доставлен главный«пророк светопреставления» Ян Карклиньш Это 26-летний эстонский подданный, родившийся, однако, в Латвии, в Вецсауленской волости. В Латвии он занимался проповедованием конца мира уже с прошлой весны, где у него имеется приблизительно 50 последователей. «Проповедники» получают по 3 тысячи латвийских рублей на дорожные расходы. В Америке находится центральный приход, начальником которого состоит Фульнер. Секта эта имеет сторонников в Финляндии. Маргарита Ровэн является «святым» пророком, которой является архангел Гавриил, объявивший ей о «светопреставлении» 6 февраля. Почему это «пророчество» не исполнилось, об этом «пророк» Ян Карклиньш ожидает дальнейших объяснений от представителя эстонского прихода Кристала".



10 февраля 1921 года независимость Латвийской Республики признала Персия (Иран). Об этом персидский посол в Риме Исаак Хан Мофа-Хали-ед Давлэ (на фото) сообщил в письме в МИД ЛР.

10 февраля 1911 года (по новому стилю) в Риге в семье адъюнкт-профессора Рижского политехнического института Всеволода Келдыша родился будущий академик Мстислав Келдыш. Младенца крестили в храме Александра Невского на нынешней улице Бривибас.



10 февраля 1910 года в Риге была открыта 2-я городская больница, ныне университетская клиническая больница имени Паула Страдыньша. Главным инициатором ее строительства был член городской думы, главврач хирургического отделения Первой больницы Адольф фон Бергман. Строительство больницы началось в Задвинье в мае 1908 года по проекту главного архитектора города Риги Рейнхольда Шмелинга.

10 февраля 1763 года польский сейм признал права Бирона на курляндский престол.

Фото - president.lv, stradini.lv, photoarchive.spb.ru, Музей оккупации.