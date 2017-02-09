Ученый, открывший "предел Хейфлика": третий пол человека полноправен (7)

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Эксклюзив | 9 февраля 2017 года, 01:51

Профессор анатомии Калифорнийского университета (США) Леонард Хейфлик, которому принадлежит открытие границы количества делений соматических клеток — так называемого «предела Хейфлика», считает, что третий пол, совмещающий в себе признаки мужского и женского, является полноправным, а его признание это вопрос толерантности. Об этом ученый рассказал в эксклюзивном интервью латвийской радиостанции Baltkom в рамках специального эфира, посвященного теме «Мужчина и женщина».

«Я предполагаю, что под третьим полом подразумевается индивид с признаками обоих полов в той или иной мере. Разница между мужчиной и женщиной это не разница между белым и черным, многое зависит от степени. Я думаю, что третий пол является полноправным полом. Не должно быть дискриминации по отношению к тем, кто имеет оба признака, или к тем, у кого физические половые характеристики отличаются от их ментального состояния. Толерантность к разным людям должна присутствовать», — сказал Хейфлик.

Он также отметил, что пол мужчины и женщины определятся не только наличием хромосом.

«Вообще, есть отличие от бытующего мнения, что наличие хромосом «Y» или «Х» в абсолютной степени определяет тот или иной пол человека. Это неверно… В итоге все зависит от биологических процессов, которых много. Степень мужского или женского индивидуальна. Это не абсолютная разница между мужским и женским, потому что существует целый спектр различий между ними», — сказал он.

Третий пол или третий гендер — термин, используемый для описания людей, которые по своей воле или в итоге общественного консенсуса не идентифицируются ни как мужчина, ни как женщина, а также людей, которые причисляют себя или причисляются обществом к иному гендеру, не укладывающемуся в двоичную систему понимания пола.

Предел или лимит Хейфлика (Hayflick limit) — граница количества делений соматических клеток, названа в честь ее открывателя Леонарда Хейфлика. Ученый, наблюдая за клетками человека, доказал, что они умирают приблизительно после 50 делений, а приближаясь к этой границе, проявляют признаки старения. Предел Хейфлика был открыт в 1961 году.

Комментарии 7
Не 3 й пол13 часа назад
Так это известно уже давно.Это- гермафродит,только в отношении червей,а для людей разве норма? Не дай бог такого уродства,ведь это наказание,настоящее уродство,если в физическом смысле бр-р,ну,а если по своей лишь воле- то это надо в дурку,нечего крамолу тут разводить.
Ученый профессор, И тебя вылечат.
Господи,зачем ты их разума лишил? МРАК!
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как 5 часов назад
Интересно.какую такую функцию тогда заложила природа в этот третий пол??Или бог????Люди всегда использовали этот третий пол в своих целях-любовники в греческой фаланге стояли рядом.армия вдали от женщин и прочее.
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ёклмн 8 часов назад
Зачем и к чему? Безусловно эта проблема существует,что поделать --- это природа,но человек имеет возможность сделать операцию(если это возможно) и стать или женщиной или мужчиной,тем ,кем себя ощущает. Всё остальное от лукавого...Так зачем и к чему?
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