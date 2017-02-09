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Введение платы за въезд в центр Риги, или "налога на пробки" - это одна из последних мер, которую необходимо выполнить для улучшения жизни в столице. Причем, возможно, она и не понадобится. Об этом в письменном комментарии для радио Baltkom заявил представитель группы единомышленников "Город для людей" Каспарс Зандбергс.

По его словам, если уже сейчас ввести в Риге "налог на пробки", то это будет борьбой с последствиями проблемы, а не ее решением.

"Наше предложение о том, чтобы сделать въезд в центр Риги платным, ранее было вырвано из контекста. Цель наших предложений – улучшить условия передвижения для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, чтобы рижанам было удобно и приятно без помощи автомобиля преодолевать короткие и длинные расстояния. Чтобы достичь этих целей, нужно выполнить определенную работу, и введение платы за въезд в центр Риги, или "налога на пробки" в списке дел, которые необходимо сделать, находится в самом конце", - указывает Зандбергс.

По его словам, если будут реализованы все предложения группы, то плату за въезд в Ригу вводить и не придется.

"Очень вероятно, что, воплотив в жизнь все остальные наши предложения, проблема пробок и загрязнения воздуха в городе решится сама собой – например, как Копенгагене, где в час пик 45% людей передвигаются при помощи велосипеда, поскольку данное транспортное средство гораздо эффективнее, чем автомобиль", - отмечает Зандбергс.

Он также подчеркивает, что у "Города для людей" есть конкретные предложения о том, как уменьшить транспортный поток в Риге и тем самым ликвидировать пробки.

"Чтобы ликвидировать транспортные заторы в Риге, наша главная задача – уменьшить транспортный поток в городе. Этого возможно добиться при помощи различных мероприятий. Так, необходимо создать эффективную сеть общественного транспорта и включить в систему общественного транспорта железнодорожный транспорт, а также установить безопасные велодорожки, создать приятные тротуарные дорожки и т.д.", - поясняет Зандбергс.

Он также приводит в пример опыт других стран, где после введения таких мер транспортный поток в городе значительно снизился.

"В Стокгольме, после введения "налога на пробки" в далеком 2006 году, транспортный поток в центре города снизился примерно на 20%. Также в городе перестали образовываться транспортные заторы. К тому же, интересен тот факт, что число болеющих астмой детей в Стокгольме уменьшилось на целых 45% - только потому, что в городе улучшилось качество воздуха", - добавляет Зандбергс.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в преддверии выборов в самоуправления группа единомышленников, объединившаяся под названием Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей"), выступила с рядом предложений для улучшения города и призывают политические партии включить их в свою предвыборную программу.

Среди предложений - ввести плату за въезд в центр Риги, запретить в воскресные дни движение транспорта и ликвидировать автостоянки на тротуарах.