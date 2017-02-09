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8 февраля в органном зале Консерватории прошла презентация нового исследования профессора Рижского Университета имени Паула Страдиня, ведущего программы "Культпросвет" на радио Baltkom Дениса Ханова. Новая монография анализирует историю образа испанского дона Жуана в XVIII веке, привносит новые контексты и слои исследовательской литературы, трактует дона в рамках аристократической культуры и привилегий сословного общества за несколько лет до начала Французской революции.

Образ испанского гранда дона Жуана широко известен во всем мире. Множество литературных версий и прочтений продолжают волновать представителей художественного мира - режиссеров, сценографов, живописцев. История приключений испанского "распутника" известна и многим композиторам. На протяжении столетий создавались и продолжают создаваться новые версии и интерпретации похождений юного аристократа. Среди гениев прошедших эпох ярчайшим создателем мифа о доне в мире оперы стал Вольфганг Амадей Моцарт. Опера "Дон Жуан или наказанный распутник" (1787) стала символом романтической культуры XIX столетия, которое провозгласило музыкального гения вершиной творчества человечества.

Художественное оформление книги Дениса Ханова создано дизайнером Алексеем Мурашко.