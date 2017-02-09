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После выхода из Крестьянского союза Латвии (КСЛ) депутату Ивете Григуле будет гораздо легче работать в Европарламенте и защищать интересы Латвии. Также она сможет свободно критиковать позицию правительства по различным вопросам. Об этом сама Григуле рассказала в эфире радио Baltkom .

Она признала, что раньше ей как представителю правящей коалиции не всегда было удобно критиковать позицию правительства Латвии, однако теперь это не будет для нее проблемой.

"Я думаю, что мне будет даже легче работать в Европарламенте и защищать интересы Латвии, потому что, не будем скрывать, не всегда позиция правительства совпадает с интересами страны и людей. Мне, как депутату от СЗК, которые имеют пост премьера в данный момент, не всегда удобно критиковать позицию правительства. Мы знаем, как быстро наше правительство поддается влиянию больших стран, чтобы только хорошо выглядеть, однако при этом не думает о своих жителях", - рассказала Григуле.

Она также вновь выразила надежду, что ее выход из партии улучшит рейтинги Крестьянского союза Латвии и правительства в целом.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, депутат Европейского парламента Ивета Григуле 8 февраля заявила о своем решении покинуть ряды Крестьянского союза Латвии (КСЛ).

Как рассказал председатель КСЛ и глава парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис, он получил от Григуле сообщение о том, что она отправила заявление о выходе из союза генсекретарю КСЛ Артуру Граудиньшу. По его словам, в среду состоялось заседание правления партии, на котором обсуждалось будущее евродепутата в рядах КСЛ. Утвердить выход Григуле из партии планируется на следующем заседании, 17 февраля.

Как уже сообщалось, в конце ноября премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) призвал КСЛ дать оценку действиям Григуле, которая в Европарламенте проголосовала против резолюции о российской пропаганде и пропаганде исламских террористических группировок. Против резолюции голосовали также латвийские евродепутаты Андрей Мамыкин ("Согласие") и Татьяна Жданок (Русский союз Латвии).