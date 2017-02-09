Эксклюзив |

Лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года, немецкий ученый Гарольд Цур Хаузен, который установил взаимосвязь между вирусом папилломы человека и раком шейки матки, на примере этого заболевания объяснил разницу в заболеваниях у мужчин и женщин.

"У каждого заболевания свой срок проявления и есть существенная разница между женским и мужским организмом, когда мы говорим о разных гормональных стадиях. К сожалению, многие болезни проявляются внезапно. Есть такие заболевания, которые присущи только одному полу, например, такие, как рак шейки матки, который является одним из самых частых онкологических заболеваний у женщин", - сказал Хаузен в рамках "круглого стола" на радио Baltkom, посвященного теме "Мужчина и женщина".

По словам ученого, заболевания, которыми страдают мужчины и женщины связаны именно с особенностями строения их организма.

"Как мы понимаем, мужчина этим органом [маткой - ред.] не обладает и болеть раком шейки матки не может. Причиной болезни является гормональная безответная реакция иммунных агентов на определенные клетки, которая сопутствует развитию рака внутри шейки матки. Это может привести к образованию новых раковых образований во всей фаллопиевой области. Подобное может произойти с любой женщиной любого возраста, но именно у женщины, а не у мужчины", - сказал он.

Добавим, рак шейки матки — злокачественное новообразование, возникающее в области шейки матки. Гистологически различают две его основные разновидности: аденокарцинома и плоскоклеточный рак. Профессору Хаузену и его коллегам удалось доказать связь между вирусом папилломы человека и развитием рака шейки матки.

Фото: unibas.ch