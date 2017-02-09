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Хоккеисты сборной Латвии Ральф Фрейбергс и Юрис Упитис устроили драку во время первой тренировки под руководством нового наставника Боба Хартли, пишет портал Fenikss Fun и публикует видео с тренировки.

В конце прошлого года 56-летний канадец Боб Хартли стал новым главным тренером сборной Латвии по хоккею, что вселило надежду на успех команды на чемпионате мира 2017 года. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс. Он также добавил, что новому тренеру повезло с помощниками.

"Шансы нашей хоккейной сборной зависят не только от Боба Хартли. Очень большой плюс, это участие в работе с командой главного тренера клуба "Лада" (Тольятти) Артиса Аболса. Также в апреле к работе приступит Карлис Зирнис, который хорошо знаком с игроками ", - сказал Крейпанс.

По его словам у сборной Латвии по хоккею впереди еще 10 проверочных игр, и новый тренер собирается привлечь молодых игроков.

"У сборной Латвии 10 матчей до чемпионата мира, на которых Хартли сможет просмотреть всех игроков. Он наблюдал за матчами молодежного чемпионата мира и собирается привлечь четырех или пятерых игроков из молодежной сборной. Попадет ли из них кто-то в сборную неизвестно", - добавил Анатолий Крейпанс.

Как уже писал Mixnews, в декабре прошлого года Боб Хартли стал новым главным тренером сборной Латвии по хоккею. Ранее он возглавлял клубы НХЛ "Колорадо Эвеланш", "Атланта Трэшерз", а последние четыре сезона работал с "Калгари Флэймз", который покинул в мае 2016-го. Стоит отметить, что за работу с канадским клубом "Калгари Флэймз" Хартли в позапрошлом сезоне получил приз Дж. Адамса как лучший тренер НХЛ.

фото: Edijs Pālens/LETA