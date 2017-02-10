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Cегодня отмечается годовщина со дня одного из самых таинственных событий в латвийской истории. 10 февраля 2001 года в окрестностях Санкт-Кристофа, горнолыжного куророта в тирольских Альпах, в Австрии, произошла первая и неожиданная встреча президента Латвийской Республики Вайры Вике-Фрейберги и президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Россия сделала доброжелательный шаг навстречу Латвии, она продемонстрировала желание начать с нами диалог». Так президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга прокомментировала сегодня переговоры с президентом России Владимиром Путиным, состоявшиеся в субботу в Австрии", - сообщил ИТАР-ТАСС.

Латвийские СМИ тоже оценили эту встречу положительно, отметив, что это, возможно, начало дальнейшего формирования отношений.

Переговоры с Путиным, по словам Вике-Фрейберги, проходили в атмосфере взаимопонимания и диалога. "Сделан первый шаг в процессе, который, я надеюсь, будет развиваться в будущем. Это первый шаг на долгом пути усовершенствования и улучшения взаимоотношений", - сказала президент на пресс-конференции в Рижском аэропорту. Она признала президента Путина "симпатичной личностью" и хорошим руководителем своей страны.

В тот же день российский президент сказал журналистам, что для него "встреча с президентом Латвии была очень важной". "Я исхожу из того, что хуже всего молчать и дуться друг на друга. Мы готовы решать все проблемы, какими бы сложными ни были вопросы. Мы открыты для переговоров", - подчеркнул Путин.

Спустя годы всё изменилось. Летом 2014 года в интервью журналу "Klubs" экс-президент Латвии рассказала: "Господин Путин пытался меня запугать уже на нашей первой встрече. Когда ему это не удалось, он стал раздражаться. При этом он за три секунды мог превратиться из мягкого и любезного человека в полную противоположность, он умел это делать. Он менял лица также ловко, как можно закрыть или открыть кран", - рассказала Вике-Фрейберга.

В январе этого года в газете The Washington Post, в статье о том, как Путин может психологически воздействовать на Трампа, появилось высказывание Вике-Фрейберги о том "как Путин впервые "атаковал" её, а затем попытался очаровать во время их первой встречи в 2001 году".

"В один момент он может смотреть на вас глазами мертвой рыбы и пытаться запугать. В следующее мгновение он смотрит на вас теплым и ласковым взглядом и готов всегда оставаться вашим другом, — вспоминала Вайра. — Он действительно хорошо умеет выводить людей из равновесия".

Что же на самом деле произошло в Альпах 10 февраля 2001 года, мы, вероятно, полностью не узнаем никогда. Возможно, ближе всех к разгадке подошел журналист Лато Лапса с соавторами. При работе над книгой "Вайрина кухня" им удалось частично ознакомиться с протоколом встречи.

"Что именно произошло в альпийском домике?" - спрашивает Лапса. - "А вот что: В.Путин шел на беседу очень хорошо подготовленным, а В.Вике-Фрейберга, похоже, готовилась к дружеской беседе и неизвестно почему была уверена, что так и будет. Но после первых любезностей из уст латвийского президента началось настоящее "избиение младенцев". Путин из принесенной с собой папки вытаскивал факт за фактом — в основном на тему прав русскоязычных. На многие факты В.Вике-Фрейберге не было что ответить — и не потому, что все, о чем говорил российский президент, было правдой, а потому, что она оказалась откровенно неподготовленной и некомпетентной, как и сопровождавшие ее люди...".

"Могу сказать, что такой политической порки, которую Вике-Фрейберга получила от господина Путина, мы еще не знали. Это был такой час позора для Латвии, что трудно даже себе представить", - говорил журналист в интервью газете "Телеграф".

"Это был полный ее (Вайры) провал. Она не была готова, к тому же не учла факта, что не знает русского языка. А Путин хорошо подготовился и от...л ее по всем вопросам — и по нефтетранзиту, и по русскоязычным. А она стояла и слушала, как он ее отчитывает. Полный провал!" - приводит Лапса в книге слова бывшего премьер-министра, пожелавшего остаться неизвестным.

Вероятно, поэтому протокол встречи до сих пор засекречен.

Фото: president.lv