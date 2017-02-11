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Почти половина туристов, прибывающих в Латвию, говорит на русском языке, поэтому использование его в информативных и рекламных целях полностью оправдано. Об этом заявил председатель комитета по городскому развитию Рижской думы, член правления туристического агентства LIVE RĪGA Максим Толстой.

Таким образом он прокомментировал статью в газете Latvijas Avīze, утверждается, что русскому языку в Латвии уделяется повышенное внимание, однако туристов из России не так много - 11,7% от общего числа туристов в Латвии. Как указал Толстой, количество туристов из России в Риге составляет около 30% от общего числа туристов.

"Количество приезжающих из одной только России у нас составляет 25-30% от общего числа туристов. А ведь не все русскоговорящие приезжают из России и других стран бывшего Советского Союза. Русский язык широко распространен и среди жителей Европы. В Германии, например, проживает огромное количество говорящих на русском языке, и в Латвии им, поверьте, легче разговаривать на своем родном языке, чем на немецком. Доля туристов, владеющих русским языком, очень, очень большая. Точно подсчитать, конечно, невозможно, но с уверенностью можно сказать, что их никак не меньше 40%", - рассказал Толстой.

Также он отметил, что у гостей из соседних Эстонии и Литвы два языковых предпочтения. Молодежь охотно говорит на английском языке, а люди среднего и старшего поколения, приезжая в Латвию, разговаривают, преимущественно, на русском.

Напомним, ранее газета Latvijas Avīze опубликовала статью, автор которой утверждает, что русскому языку в Латвии уделяется слишком много внимания. Автору статьи кажется странным, что латвийцы не хотят выполнять установленные в законе нормы, и не требуем этого от поставщиков услуг и представителей власти.