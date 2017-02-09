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Вопрос об использовании русского языка в Латвии чисто политический. Так считает эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс. Об этом он рассказал в интервью радио Baltkom.

Политолог считает, что знание языков обогащает любого человека и расширяет круг его общения. Рассказал он и о том, как русский язык изучала его дочь.

"Когда моя дочка только родилась я специально нанял русскую няню и запретил им разговаривать по-латышски. В результате этого дочка буквально с первых лет своей жизни научилась говорить на русском языке так же свободно, как и на латышском. Сейчас ей 11 лет, и я вижу, что ей это действительно помогает, дает доступ к большой культуре. Чувствую, что когда она вырастет, она вряд ли будет осуждать меня за то, что знает этот язык", - рассказал Лиепниекс.

Как писал Mixnews, газета Latvijas Avīze в своей статье выразила обеспокоенность растущим присутствием русского языка в ежедневной жизни. Автор статьи напоминает, что 5 лет назад большинство жителей Латвии проголосовали за латышский, как единственный государственный язык.