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Введение платы за въезд в центр Риги - неплохая идея, однако ее необходимо очень основательно продумать. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил бывший мэр столицы Гундарс Боярс, комментируя предложения активистов, среди которых введение платы за въезд в центр Риги, запрет в воскресные дни движение транспорта и ликвидация автостоянок на тротуарах.

"Знаете, это предложение многоплановое. Это не просто обложить налогом и заработать. При таком механизме, как и при помощи платных стоянок, должны решаться несколько проблем. Пробки - только одна из них. Нужна система Park Drive. Она была спланирована еще в моем созыве, но эта проблема не решилась. Если мы сейчас тупым образом введем с целью заработать денег, то в городе, особенно в центре, бизнес умрет. Уже сейчас мы наблюдаем вывески везде "арендуется", "сдается в аренду", бизнес уходит. Я в целом поддерживаю данное предложение, такая система должна существовать, но ее нужно использовать очень умным образом. Нужен мониторинг, который отслеживает состояние бизнеса, рабочих мест именно в центре города. Если бизнес начинает пропадать, то надо регулировать, даже цены на проезд в общественном транспорте", - считает Боярс.

Напомним, в преддверии выборов в самоуправления группа единомышленников, объединившаяся под названием "Pilsēta cilvēkiem" ("Город для людей"), выступила с рядом предложений для улучшения города и призывают политические партии включить их в свою предвыборную программу. Среди предложений - ввести плату за въезд в центр Риги, запретить в воскресные дни движение транспорта и ликвидировать автостоянки на тротуарах, пишет газета Neatkarīgā Rīta Avīze.

Как отмечает газета, ранее Боярс уже выступал с предложением ввести платный въезд в Ригу, однако сделать это для тех, кто не задекларирован в столице. Данное предложение не было одобрено.