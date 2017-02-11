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Сейм утвердил правительство, возглавляемое представителем Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Марисом Кучинскисом. За утверждение правительства проголосовали 60 депутатов коалиции, против — 32 депутата оппозиции, а Янис Адамсонс и Сергей Потапкин («Согласие») в голосовании не участвовали. В этот же день прошло первое заседание нового правильства, на котором министров с экрана из больницы привестовал президент Вейонис.



В тот же день решением Государственного бюро по контролю за строительством здание цирка в Риге было закрыто для посетителей на неопределенный срок. Рижский цирк вернет зрителям деньги за купленные билеты на представления, сообщила журналистам директор цирка Лолита Липинска.

В тот же день суд Курземского района Риги приговорил обвиняемых в коррупции бывшего мэра Юрмалы Раймонда Мункевица и бывшего члена правления Юрмальской скорой помощи Нормунда Пирантса к денежному штрафу в размере 49,9 тысяч евро и 47,3 тысяч евро соответственно. Обоим на три года было запрещено занимать должности в государственных и муниципальных органах.



11 февраля 2015 года из деформации было остановлено строительство нового корпуса больницы Страдиньша в Риге.

11 февраля 2014 года в Латвию на лечение и реабилитацию прибыл первый пострадавший в ходе протестов на Украине, сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.



11 февраля 2013 года - в последний день перед закрытием на реставрацию Национального художественного музея, в нем был объявлен день открытых дверей. Это вызвало небывалый ажиотаж у населения, в музей выстроилась огромная очередь. По примерным подсчетам, музей посетили 10 000 – 15 000 человек.

11 февраля 2011 года ночью на Латвию обрушился снегопад. Из-за снегопада троллейбусы и автобусы в Риге на некоторых маршрутах отставали от графика на 15-30 минут. .



В тот же день президенту Валдису Затлерсу было присвоено звание почетного доктора Клайпедского университета.

В тот же день Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыск на муниципальном ООО «Ригас сатиксме» и в других местах в связи со взятками, данными немецким автомобильным концерном Daimler должностным лицам Рижской думы.

11 февраля 2010 года парламентская фракция ТБ/ДННЛ заявила, что президент Валдис Затлерс не должен был принимать приглашение премьера России Владимира Путина посетить мероприятия в честь 9 мая в Москве. «Это празднование в России не является международным мероприятием. Это внутреннее дело России. Для участия президента нужны очень веские причины, которые он должен объяснить обществу», — отметил депутат Марис Гринблатс.



11 февраля 2009 года в Чилгази, что в Кейсарском районе афганской провинции Фарьяб, был открыт полицейский участок, построенный и оборудованный при поддержке Латвии за 27 087 латов. Площадью 200 метров, забором высотой 2,5 метров, колодцем и автономным электрогенератором.

В тот же день на отчётной конференции Национальных вооружённых сил министр обороны Винетс Велдре призвал военных чаще носить форму — как в будни, так и в праздники, а также использовать символику НВС.



11 февраля 2008 года вечером в "Арена Рига" в рамках европейского турне состоялся концерт культовой американской группы Korn - основателя стиля nu-metal.

В тот же день Агентство государственного языка начало рекламную кампанию по радио для популяризации общения на латышском языке. Реклама для латышской аудитории призывала использовать в общении в Латвии латышский язык, а для нелатышей — учить латышский язык. Рекламная кампания обошлась более чем в 20 тысяч латов.



11 февраля 2006 года художник Миервалдис Полис закончил работу над портретом президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, тем самым, который после окончания полномочий президента был вывешен в Рижском замке. За работу художник получил 5000 латов. Полис рассказал, что при работе над портретом он использовал сделанные им самим фотографии Вике-Фрейберги, а также — снимки из архива канцелярии президента.

В тот же день в рижском Музее истории медицины им.Паула Страдиньша открылась выставка «Любовь. Секс. Аборт», одним из самых интересных ее экспонатов стало платье, изготовленное из презервативов. На него ушло более 400 презервативов разных цветов, запахов и размеров.

В тот же день, около 20.50 в Лиепае на ул. Яна к 63-летней женщине подбежали двое подростков (15 и 12 лет), которые хотели вырвать у нее из рук сумку. Старушка не только не отдала грабителям сумку, но и умудрилась их задержать, сообщила газета "Час".



11 февраля 2005 года в Риге министр иностранных дел Франции Мишель Барнье вместе с президентом Вайрой Вике-Фрейбергой открыли Французский культурный центр имени Роберта Шумана.

В тот же день активисты Латвийской Первой партии собрались на площади Алберта в Вецриге, чтобы закрасить на стенах ближайших домов надписи, разжигающие национальную рознь и призывающие к насилию. Молодые люди баллончиками с краской закрашивали надписи Russians! Go home!, «Латвию — латышам», «Русские! Вон из Латвии!», а также свастики. Как сообщил пресс-секретарь ЛПП Эдгар Вайкулис, такие же акции представители партии планируют провести и в других районах Риги.



11 февраля 2004 года у Рижского замка — рабочей резиденции президента Латвии, собралось, по разным оценкам, от 8 до 18 тысяч молодых людей, чтобы выразить протест против реформы образования.

11 февраля 2003 года Латвийская дирекция автодорог сообщила, что воры дорожных знаков за прошлую неделю украли с Бауского шоссе 11 знаков общей стоимостью 600 латов, а на шоссе Рижская ГЭС — Яунелгава они украли два больших информационных плаката общей стоимостью более 5 тысяч латов.

В тот же день комитет окружающей среды Рижской думы поддержал предложение не усыплять бродячих кошек, а стерилизовать их и отпускать на свободу. Бродячих собак решено было на 14 дней помещать в приют для животных. По данным департамента охраны среды Рижской думы, работа службы изоляции бродячих кошек и собак будет ежемесячно обходиться в 3800 латов.

В тот же день Государственная инспекция по охране памятников культуры присвоила статус памятника культуры фортификационному комплексу Кометный форт в Даугавгриве и на Мангальсале, а также дамбе Кометного форта.

11 февраля 2002 года начальник отдела морского контроля Латвийского управления морской среды Феликс Клагишс сообщил, что в январе того года инспекторы конфисковали 27,2 тонн незаконно выловленной рыбы, что стало рекордом за последние 5 лет и в 6,5 раза превышает количество рыбы, конфискованное за весь прошлый год в целом.

11 февраля 2001 года, после встречи в Австрии, Вайра Вике-Фрейберга признала президента России Владимира Путина «симпатичной личностью» и хорошим руководителем своей страны. Это было заявлено на пресс-конференции в рижском аэропорту.

В тот же день российский президент Владимир Путин сказал журналистам, что для него«встреча с президентом Латвии была очень важной». «Я исхожу из того, что хуже всего молчать и дуться друг на друга. Мы готовы решать все проблемы, какими бы сложными ни были вопросы. Мы открыты для переговоров», подчеркнул Путин.

11 февраля 1999 года командующий Национальными вооруженными силами Раймондс Граубе заявил, что миру необходимо разъяснить особое положение латышских солдат во время Второй мировой войны, чтобы не возникло неправильного представления о их роли. По мнению Граубе, правильно разъяснив значение 16 марта, Латвия не вызовет осуждения, как в прошлом году.

В тот же день около 9.00 в Риге на улице Ликснас у Еврейского кладбища было совершено покушение на президента фирмы Stella-1 Валерия Климова. Преступник выстрелил из гранатомета в автомобиль Mitsubishi Pajero, в которой находился Климов, но промахнулся. Граната взорвалась на земле, никого не ранив и не причинив материального ущерба. Это было второе покушение на Климова. Его фирма торговала металлоконструкциями.

В тот же день Комитет по сообщению и транспорту Рижской думы одобрил решение департамента сообщения о закрытии 2-го троллейбусного маршрута.

11 февраля 1997 годa Латвию с трехдневным визитом посетил командующий чешскими вооруженными силами Иржи Неквасил.

11 февраля 1994 года улица Леона Паэгле в Риге была обратно переименована в улицу Антонияс.

11 февраля 1971 года рижское производственное объединение «Радиотехника» было награждено орденом Трудового Красного Знамени.



11 февраля 1941 года на Рижском аэродроме приземлился самолёт Аэрофлота «Дуглас DC-3» с бортовым номером «СССР Л-3431», начав регулярное авиационное сообщение между Москвой и Ригой. В самолете было 21 пассажирское место, время полёта в хорошую погоду составляло 3 с половиной часа.



11 февраля 1938 года президент Карлис Улманис торжественно открыл после реконструкции Дом рижского латышского общества на улице Меркеля в Риге.

В тот же день был принят Закон о печати. Вступил в силу 14 февраля.

В тот же день обязанности товарища (заместителя) президента министров были возложены на генерала Яниса Балодиса.

11 февраля 1928 года населенные пункты Апе, Балвы, Варакляны, Вецгулбене, Виесите, Виляны, Карсава, Кемери, Леясциемс, Мазсалаца, Приекули, Салацгрива, Сигулда и Стренчи начали именоваться городами.

11 февраля 1925 года в Латвии началась вторая перепись населения. По ее данным население страны составило 1 844 805 жителей.

Фото - mixnews.lv, president.lv, МИД ЛР, shtab.lv, apollo.lv, sv.lv, газета "Падомью Латвия", журнал "Атпута".