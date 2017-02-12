12 февраля 2016 года общество секс-меньшинств "Мозаика" обратилось к омбудсмену Юрису Янсонсу с жалобой на дискриминирующую акцию, анонсированную на день Св. Валентина компанией "Ригас микроаутобусу сатиксме". Было объявлено, что 14 февраля за поездку в рижских микроавтобусах влюбленные гетеросексуальные пары смогут "расплатиться" поцелуем на глазах у водителя маршрутки. "Мозаика" считала, что эта акция противоречит действующим правовым нормам, так как дискриминирует получателей услуги по сексуальной ориентации и половой принадлежности. Компания в ответ сослалась на 110-ю статью Конституции, в которой говорится, что государство защищает и поддерживает брак - союз между мужчиной и женщиной.

В тот же день была внефракционный депутат Сейма Артус Кайминьш основал организацию Kam pieder valsts. Как заявил политик, цель организации состоит в том, чтобы объединить усилия в борьбе с произволом политиков и чиновников, их высокомерием, расточительностью и некомпетентностью.

В тот же день ливанец Жерар А. Ренно, почетный консул Латвии в Ливане стал 200-м, гражданином, получившим гражданство Латвии за особые заслуги.

12 февраля 2015 года на дороге Рига-Елгава у поворота на Бранкас и на новой дороге Рига-Кокнесе возле транспортной развязки Инциемс-Сигулда-Кегумс начали работать первые стационарные фоторадары.

В тот же день в полицию Риги поступила информация о том, что в Иманте некий мужчина напал на десятилетнюю школьницу, пытаясь силой вытащить ее из автобуса. По подозрению в этом полиция задержала одного человека, но у того оказалось алиби.

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Андрис и Юрис Шицсы завоевали бронзовую медаль в соревнованиях экипажей-двоек. Это была первая медаль Латвии на Олимпийских играх в Сочи.

В тот же день на чердаке жилого дома по ул. Гертрудес в Риге в ходе ремонтных работ были обнаружены пять килограммов тротила. Они хранились там уже много лет, заявил агентству ЛЕТА представитель обслуживающей дом фирмы. Об этом свидетельствует старая упаковка взрывчатки и слой пыли на ней. Никто не прикасался к тротилу уже много лет, сказал представитель фирмы. Из соображений безопасности на участке ул. Гертрудес от ул. Кр. Барона до ул. Тербатас было закрыто движение транспорта, а из дома эвакуированы жильцы.

12 февраля 2013 года Рижское латышское общество объявило, что в этом месяце начинает три бесплатных курса для неграждан, желающих получить гражданство Латвии, - по латышскому языку, культуре и процессу интеграции. Для всех, кто успешно окончит курсы, будет проведена бесплатная двухдневная экскурсия по Латвии.

В тот же день экономист Банка Латвии Рамуне Римгайлайте на сайте makroekonomika.lv написала: «Введение евро и прогнозируемый в связи с этим рост экономической активности дают основания ожидать и более стремительного роста зарплат в Латвии. Предприниматели смогут позволить себе платить более высокие зарплаты после вступления в еврозону по двум простым причинам. Во-первых, снизятся расходы - исчезнут издержки на конвертацию латов и евро, появится возможность привлечь кредитные ресурсы для развития предприятий на более выгодных условиях. Во-вторых, благодаря росту привлекательности Латвии для иностранных инвесторов и увеличения экспорта в страны еврозоны вырастут доходы».

12 февраля 2012 года генсек Национального объединения Гатис Спрудс сообщил, что НО планирует потратить более 20 тысяч латов на кампанию агитации против признания русского языка вторым государственным в Латвии. В эту сумму были включены расходы на издание специальной газеты тиражом в миллион экземпляров, а также плакатов и листовок и на подготовку аудиоклипов для радио и видеороликов для размещения в интернете.

В ту же ночь в Даугавпилсе была зарегистрирована температура воздуха -28 градусов, в Мадоне было -26 градусов, в Гулбене -25, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

12 февраля 2010 года начальник отдела по связям Службы государственных доходов Агнесе Гринберга сообщила о том, что имеются подозрения в возможной утечке данных из информационной системы службы. Это было начало скандального дела «хакера Нео».



В тот же день в лондонской галерее The Saatchi первые было выставлено полотно латвийского художника - картина "Борис&Глеб" Сергея Дёмина, написанная в 2001 году. Как сообщил портал kultura.lv, право разместить свою картину в галерее Дёмин завоевал, победив в объявленном The Saatchi виртуальном конкурсе.

В тот же день из-за сильного снегопада в окрестностях Вашингтона было отложено намеченное заседание правления Международного валютного фонда, на котором планировалось рассмотреть вопрос о предоставлении Латвии очередной части международного займа.

12 февраля 2009 года Сейм отказался принять поправку, которую разработали депутаты "Центра Согласия", о признании православного Рождества праздничной датой.

В тот же день стало известно, что в Латгальском зоопарке в Даугавпилсе появился новый питомец - трехметровый тигровый питон-альбинос (Python molurus). Питона в зоопарк принес местный житель, который приобрел рептилию для содержания дома, однако не смог с ней ужиться и решил отдать ее зоопарку.



12 февраля 2008 года был аккредитован новый посол России в Латвии Александр Вешняков. На своей первой пресс-конференции он сказал, что пока не планирует посетить Музей оккупации, однако в будущем не исключает такой возможности.

В тот же день Кабинет министров постановил, что реализация проекта нового здания Латвийской национальной библиотеки «Замок света» будет продолжена, но окончательный срок завершения работ пока неизвестен.

В тот же день правительство решило отозвать из Афганистана одного из латвийских полицейских, который еще до отправки в эту страну был уличен в выполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказала директор департамента прессы и общественных отношений Министерства внутренних дел Даце Удре, полицейский находился на службе в подпитии незадолго до запланированного отлета в Афганистан. По этому факту была начата служебная проверка.

12 февраля 2007 года результаты экспертизы показали, что задержанный 3 февраля сын экс-министра внутренних дел, а тогда - председателя парламентской комиссии по национальной безопасности Дзинтарcа Яунджейкарса Петерис Яунджейкарс находился за рулём в состоянии наркотического опьянения - в его организме были обнаружены следы MDMA (extasy)

В тот же день Центр государственного языка наложил штраф в 35 латов на директора вечерней школы в Лудзенском районе Светлану Бобровскую за недостаточное использование государственного языка на рабочем месте. Жалобы на директора из-за того, что она не пользовалась латышским языком, поступали и ранее, сообщили в ЦГЯ.

12 февраля 2006 года в Лиепае пьяный матрос срочной службы с корабля Морских сил Virsaitis напал на медиков в Лиепайской городской центральной больнице и сломал палец медсестре. 23-летнего Марека привезла в больницу бригада скорой помощи, забравшая его на автозаправке Alko. У молодого человека была ранена правая рука, рана сильно кровоточила. Уже в машине скорой помощи пациент повел себя агрессивно, а в больничном травмпункте он стал еще агрессивнее. Когда же медикам удалось уложить его на операционный стол, и они начали зашивать рану, Марек стал совсем неуправляем, поймал руку старшего фельдшера и, вывернув, сломал ей палец, пнул ногами в живот дежурного хирурга, который от удара упал и ударился головой о столик. С корабля в больницу прибыли двое дежурных, они попытались забрать Марека, но это им не удалось - тот напал и на них, и пришлось вызывать подмогу. Капитан корабля Virsaitis Улдис Зупа сказал , что Марек - "нормальный человек", и ранее никаких проявлений агрессии и употребления алкоголя за ним не водилось. "Нормальный человек, как все матросы", -сказал он.



В тот же день в Турине саночник Мартиньш Рубенис завоевал для Латвии первую медаль за всю историю участия страны в зимних Олимпийских играх - он стал обладателем олимпийской бронзы. До сих пор латвийским спортсменам на зимних олимпийских играх удавалось стать медалистами только в составе сборной СССР. За олимпийскую бронзу Рубенису полагась денежная премия - 30 тысяч латов.

12 февраля 2004 года стало известно, что комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес в своем докладе о визите в Латвию рекомендовал Латвии предоставить негражданам право избирать местные самоуправления, ратифицировать Конвенцию о защите нацменьшинств и закрыть больницу рижской Центральной тюрьмы. Свой доклад Хиль-Роблес написал по итогам визита в Латвию 5-8 октября 2003 года.

В тот же день Сейм единогласно принял поправки к закону о финансировании партий. Согласно поправкам, пожертвования политическим партиям могут делать только физические лица, к тому же их сумма не должна превышать доходов за последние три года, за которые уплачены налоги. Сейм одобрил также внесение в закон нормы о том, что в дальнейшем физическим лицам будет запрещено передавать партиями пожертвования от третьих лиц.

В тот же день президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга поздравила 70-тысячного натурализовавшегося жителя Латвии - Татьяну Ляхович, ученицу 12-го класса юрмальской Межмалской средней школы.

12 февраля 2003 года президент Банка Латвии Илмар Римшевич заявил на пресс-конференции, что введение евро в Латвии не вызовет необоснованного роста цен и покупательная способность населения не пострадает.

В тот же день у 23-летних жителей Лиепаи Жанны и Андрея Маруняк родилась тройня. Её общий вес составил 7 кг 290 г. Первым на свет появился Александр - 2 кг 300 г, второй - Анастасия - 2 кг 450 г, третьей - Ирина - 2 кг 540 г. Гинеколог-акушер Неллия Лиетувите заявила газете «Час», что в ее практике подобного не встречалось.

12 февраля 2001 года Рижская дума одобрила предложение мэра Андриса Аргалиса подарить Санкт-Петербургу известный рижский памятник Петру I в честь 300-летия города на Неве.За это предложение проголосовали 36 депутатов, 7 были против, а один думец воздержался.



12 февраля 1999 года в Риге на улице Пуполю, 3, примерно в 20.20, загорелось здание склада. На тушение съехались вся пожарная техника столицы и почти все спасатели. Схватка с огнем длилась три дня - с пятницы по воскресенье. На пепелище пожарные обнаружили четыре обугленных трупа.

В тот же день Банк России включил Латвию в список оффшоров, в котором к тому времени уже было 45 стран.

12 февраля 1997 года Андрис Шкеле объявил о составе своего правительства.

12 февраля 1993 года было принято решение Комитета по денежной реформе ЛР «О выпуске в обращение пятилатового де­нежного знака».



12 февраля 1992 года Латвия установила дипломатические отношения с Украиной и Вьетнамом.

12 февраля 1991 года Верховный Совет ЛР принял решение организовать 3 марта опрос жителей «Вы за демократическую и государственно независимую Латвийскую Республику?».



12 февраля 1942 года началась запись добровольцев в латышскую службу порядка Добровoльцам обещали зарплату: неженатым солдатам — 24 рубля в день, женатым — 34 рубля . А командиру роты, соответственно, 83 и 98 рублей. Это если они находятся в Латвии. Вне её зарплата повышалась — солдатам 28 и 35,а командирам рот 125 и 148 рублей. Плюс фронтовые 10 рублей в день.



12 февраля 1940 года утром в Риге загорелся двухэтажный деревянный дом возле 1-й городской больницы, со стороны улицы Айзсаргу (Брунениеку), в котором находился зал лекций и заседаний персонала больницы. Выяснилось, что пожар возник в подвале, где находилась мастерская консервных банок Гуревича.

12 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщала: «В виду того, что помещения управления полиции 8-го участка по Орлиной улице крайне тесны, городская управа постановила приобрести для нужд полиции незаконченный постройкою дом по Грачевой улице № 2 за 1 400 000 рублей. Застройка дома обойдется в 2 200 000 рублей. Вопрос о покупке дома будет предложен на утверждение городской думы».

12 февраля 1700 года, в начале Северной войны, войска Саксонии осадили Ригу, однако вопреки ожиданиям короля Августа II ливонская знать не поддержала наступающих, и армии Августа успеха не добились.

Фото - president.lv, газеты "Час", "Яунакас Зиняс", журнал "Лайкметс", Марис Морканс.