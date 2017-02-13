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в Риге, в так называемом угловом доме - бывшем здании КГБ ЛССР, на первом этаже открылась бесплатная экспозиция о деятельности КГБ в Латвии. Выступая на открытии выставки, министр культуры Даце Мелбарде заявила, что в России укрепляется тоталитарная власть, имеющая амбиции к мировому лидерству. Угловой дом мог быть стать местом для дискуссий о последствиях тоталитарного режима, сказала министр.



В тот же день на экраны вышел первый латвийский фильм ужасов "МОЖ" («Мужчина в оранжевом жилете»). Режиссер - Айк Карапетян.

13 февраля 2014 года Сейм передал на рассмотрении комиссиям проект изменений преамбулы к Конституции. Документ в парламент внесли депутаты партий правящей коалиции. В новом проекте преамбулы больше не упоминалось понятие "государственной нации".

13 февраля 2013 года главное здание Латвийского национального художественного музея было обнесено забором. Музей закрылся на реконструкцию до января 2016 года.



13 февраля 2012 года в Рижском замке президент Латвии Андрис Берзиньш, священник Латвийской евангелическо-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) Юрис Рубенис, депутат Сейма Илмар Латковскис и другие известные в обществе люди, деятели культуры и искусства, подписали Манифест доброй воли для сплочения общества. «Мы осознаем, что агрессия и ненависть неизбежно обрушивается ответным ударом на тех, кто эти чувства инициирует. В любви к Латвии мы обязуемся не разжигать ненависть, агрессию и нетерпимость. Мы отказываемся получать прибыль от страха и отказываемся использовать агрессивную лексику. Мы будем учиться не реагировать агрессивно на агрессию, которую со своей стороны проявляют радикалы и нетерпимые люди», - было написано в манифесте.



В тот же день несколько сотен человек собрались возле здания Кабинета министров, чтобы протестовать против Торгового соглашения по борьбе с контрафактной продукцией (ACTA)

13 февраля 2010 года в Риге толщина снежного покрова достигла 58 сантиметров, в Алуксне - 51 сантиметров, на Колке — 45 сантиметров, в Добеле — 31 сантиметр, а в Даугавпилсе и Лиепае — 24 сантиметра.

В тот же день представитель отдела коммуникаций министерства финансов Алексис Яроцкис заявил, что основатель партии Jaunais laiks, министр финансов Эйнарс Репше не собирается покидать свое кресло и даже не допускает такой мысли.

13 февраля 2009 года президент Валдис Затлерс заявил, что премьер-министр Иварс Годманис потерял его доверие.

13 февраля 2008 года стало известно, что согласно данным опроса, проведенного компанией GfK Baltic, латвийских женщин и мужчин больше всего радуют повышение зарплаты, профессиональное признание, путешествия и секс.

13 февраля 2007 года правительство одобрило поправки к правилам об ограничении проституции, дополненные списком заболеваний, при наличии которых запрещалось оказывать интимные услуги. В списке значились аногенитальный герпес, дерматомикоз, лобковые вши, инфекция гонококка, хламидиоз, чесотка, проказа и сифилис. ВИЧ в этот список включен не был.

В тот же день начальник контрольного отдела Центра госязыка Антонс Курситис сообщил, что сотрудники ЦГЯ оштрафовали нескольких работниц Даугавпилсского детского приюта Priedite за то, что те не пользовались латышским языком. В приюте находились русскоязычные дети, и воспитательницы общались с ними на родном языке, но Курситис указал, что всё же следует выполнять содержащееся в правилах Кабинета министров требование знать государственный язык.

В ту же ночь житель волости Каркю Валкского района заметил у одного из частных прудов столб света над полыньёй необычной формы. Опрошенные астрономы и специалисты в области геологии предположили, что полынью мог проделать и упавший метеорит или же космический мусор. Прибывшие к пруду сотрудники местной Государственной пожарно-спасательной службы констатировали, что вокруг полыньи повышен радиоактивный фон. Правда, прибывшие позже эксперты из Риги не нашли уровень радиации завышенным.



13 февраля 2006 года в секретариате министра по особым поручениям по делам интеграции общества сообщили о том, что теперь книгу бывшего министра иностранных дел Латвии Сандры Калниете «В бальных туфельках по сибирским снегам» можно прочесть и на русском языке.

13 февраля 2005 года в Зантской волости Тукумского района в воскресенье ночью было совершено нападение с целью ограбления на директора по маркетингу крупнейшей латвийской пивоварни Лаймы Приедите, скончавшейся от ножевых ран. Неизвестные злоумышленники напали на Приедите на 23-м километре шоссе Тукумс - Занте и угнали ее автомашину Volvo S60 2002 года выпуска. Труп женщины был обнаружен на обочине дороги.

13 февраля 2004 года Министерство иностранных дел России разместило на своем официальном сайте справочную информацию об участии латышского легиона СС в военных преступлениях 1941-1945 годов.

В тот же день, вечером, злоумышленники ограбили магазин в Валмиере на ул.Стацияс, похитив примерно 1000 латов. Двое грабителей, применив силу, похитили деньги из кассового аппарата.

13 февраля 2003 года в пикете у посольства США в знак протеста против возможной войны в Ираке участвовали примерно 100 человек. У пикетчиков в руках были плакаты на латышском и английском языках:«Нефть не стоит жизни людей», «Вспомните Вьетнам», «Мир, нет войне», «81% народа против войны», «Когда разоружится США?», «Терроризм противозаконен, милитаризм законен» и другие. В акции протеста принимали участие объединение «Все для Латвии», «Клуб 415», Социал-демократический союз молодежи«, Клуб защиты среды и другие активисты. Как сообщил журналистам один из организаторов пикета Райвис Дзинтарс, пикетчики выступают не против США как государства, а против того, что априори принимается абсолютная правота одного государства в подходе к решению международного конфликта.

В тот же день ряд депутатов Сейма Латвии получил анонимное письмо, в котором подавший накануне в отставку советник премьера Петерис Винькелис был обвинен в связях с российскими спецслужбами.

13 февраля 2002 года Комитет развития города Рижской думы одобрил установку у здания столичного самоуправления макета памятника Карлису Улманису. Представители Рижского латышского общества рассказали членам комитета о торжественных мероприятиях, запланированных по случаю 125-летия Карлиса Улманиса, которые начнутся в различных городах Латвии уже в сентябре.

13 февраля 2001 года правительство Латвии обсудило вопрос о предоставлении гражданства 221 претенденту, в числе которых была главный редактор издающейся на русском языке газеты “Бизнес & Балтия” Татьяна Фаст.

В тот же день новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Латвийской Республике был назначен Игорь Студенников, до этого - директор африканского департамента МИД РФ.

13 февраля 2000 года в Даугавпилсе двое молодых людей получили различные травмы выпрыгнув со второго этажа. У Дмитрия Т., 1980 года рождения, были констатированы переломы костей, ушибленная рана головы и сотрясение мозга, а у Инны З., 1981 года рождения, - переломы костей, травма живота и сотрясение мозга. Молодые люди утверждают, что выпрыгнули со второго этажа дома по ул.18 ноября. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

13 февраля 1999 года в три часа ночи в аэропорту Спилве был взорван самолет АН-2, принадлежавший латвийскому ополчению. Взрывное устройство было подложено под двигатель самолета. В результате взрыва был задет двигатель и практически полностью уничтожен его защитный кожух.

13 февраля 1998 года министр сообщений Латвии Вилис Криштопанс посетил Вайнеде и лично подписал соглашение о закрытии пассажирского маршрута Вайнёде — Лиепая с 1 марта. До этого министерство сообщений собиралось закрыть маршрут 6 февраля, но после угроз местных жителей учинить пикет отказалось от этой идеи. Конфликт крестьян и чиновников начался в середине сентября 1997 года, когда жители Вайнёде забаррикадировали железнодорожные пути и 53 дня блокировали движение поездов, протестуя против очередной отмены поезда до райцентра.

13 февраля 1997 года начало работу второе правительство под руководством Андриса Шкеле, которое просуществовало до 7 августа, установив рекорд послевоенной Латвии по краткости правления.



В тот же день правительство Нидерландов подарило Риге 15 подержанных автобусов, общей стоимостью 155 тысяч латов.

13 февраля 1992 года была основана Национальная академия обороны.



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Йеменом.

13 февраля 1990 года рижская редакционно-издательская фирма «Рукитис» подписала договор с народным депутатом СССР Борисом Ельциным на право издания его книги «Исповедь на заданную тему». Это было самое первое издание.



13 февраля 1943 года председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР Август Кирхенштейн (на фото) передал эскадрилью истребителей «Латышский стрелок» 18-му гвардейскому истребительному авиационному полку. Как сообщила газета «Циня» , деньги на самолеты — более полутора миллиона рублей — за короткий срок собрали граждане Советской Латвии, откликнувшись на призыв товарища Сталина в 25-годовщину Октябрьской революции. За полгода боевых действий гвардейцы-летчики на истребителях «Латышский стрелок» сбили 25 самолетов противника.

13 февраля 1941 года в 14.30 в с Рижского аэродрома в Даугавпилс отправился первый самолёт, прибывший на место через час. В тот же день в 16.30 этот самолет вылетел в Ригу, куда прибыл в 17.30. Так началось воздушное сообщение между Ригой и Даугавпилсом. Агентство LTA сообщало, что в начале рейсы будет совершать четырехместный самолёт, но в зависимости от количества пассажиров его могут заменить восьмиместным. Полеты будут каждый день, заодно самолёт будет доставлять в Даугавпилс рижские и московские газеты.



13 февраля 1939 года в Риге на углу Блауманя и Марияс автомобиль врезался в газетный киоск, сообщила газета «Ритс».

13 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Некоторое время тому назад многие видные женатые рижские граждане стали получать письма, якобы от хорошо им знакомой молодой девушки, которая просила мужей извинить её за молчание. Отправительница писем просила не забывать её и прислать ей на «булавки» денег, сласти и т. п. Письма, адресованные мужьям и написанные женским почерком, приводили в ярость жен, которые обыкновенно распечатывали письма и, находя в них интимности, обрушивались на мужей с угрозами и упреками, угрожая разводом, местью, открытым скандалом и другими неблаговидными средствами. Некоторые жены обратились даже в полицию, которая, установив личность авторши, писем арестовала её. 0на привлекается к ответственности».

В тот же день в Риге вышел первый номер еврейского иллюстрированного юмористического журнала «Дер Шмайсер» («Погонщик»). 3 апреля был переименован в «Дер Мазик» («Озорник»).

13 февраля 1906 года группа революционеров ограбила в Риге Гельсинфорское отделение банка России и похитила 150 тысяч рублей.

Фото - president.lv,mixnews.lv, "Ригас Сатиксме", газеты "Циня" и "Ритс".