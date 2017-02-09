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Подписанный представителями партий правящей коалиции меморандум, согласно которому эти партии обязуются после муниципальных выборов не сотрудничать с партией "Согласие" и "Честь служить Риге (ЧСР) является ничем иным, как обманом избирателей, сказал в эфире радио Baltkom лидер партии "Согласия" мэр Риги Нил Ушаков.

"Начнем с того, что этот меморандум, как и другие примеры работы правых партий, это лукавство, а может быть в чем-то даже ложь перед избирателями. Потому что, когда кому-то из национального объединения, или из "Единства", или из Союза "зеленых" и крестьян что-то нужно, от них невозможно спрятаться, они обрывают телефон. Это к слову об их сотрудничестве или не сотрудничестве", - указал Ушаков.

По словам Ушакова, для начала этим партиям надо вообще-то попасть в Рижскую думу, что с их рейтингами сделать будет сложно.

"Будем откровенны, "Единство" стоит на пороге преодоления 5% барьера, СЗК - на пороге, ну да, националисты - они свои 6-10% наберут. У всех сейчас очень сложная задача, как вообще пройти в Рижскую думу. И поэтому, они могут предложить только истерику - геополитическую, национальную,языковую. Рассказывать о том, что Ригу надо сделать снова латышской. Вернуть Ригу латышским партиям. То есть у нас оказывается нет "зеленых" и крестьян, или, как они себя называют проевропейского "Единства", или национально-консервативных TB/LNNK, они все прямым текстом сказали, мы - латышские партии, и хотим вернуть Ригу латышским партиям", - указал лидер "Согласия".

Ушаков указал, что будет лишь благодарен, если предвыборное обещание правых партий "о несотрудничестве" будет выполнено, так как сейчас представители коалиции по любому поводу обращаются к нему за помощью.

"Если они после выборов наконец-то сдержат свое обещание и перестанут по каждому вопросу, когда им что-то нужно, болит, или, не дай Бог, что-то случилось мне звонить, я буду им искренне за это благодарен. Я хочу им пожелать, чтобы они это предвыборное обещание выполнили", - сказал Ушаков.

Партия "Единство", Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) 6 февраля подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий согласование и координирование действий в предвыборный период, а также обязательство после выборов не входить в коалицию с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР).

Меморандум подписали председатель правления VL-TB/LNNK Гайдис Берзиньш, председатель правления "Единства" Андрис Пиебалгс, председатель правления СЗК, кандидат СЗК на пост мэра Риги Арманд Краузе, кандидат VL-TB/LNNK на пост мэра Риги Байба Брока и кандидат "Единства" на пост мэра Риги Вилнис Кирсис.