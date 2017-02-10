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Рижская дума не планирует вводить плату за въезд в столицу, поскольку это не решит проблему загруженности улиц города. Об этом в эфире программы "Прямая речь" на радио Baltkom заявил мэр Риги Нил Ушаков.

"С одной стороны, если смотреть объективно, в центре города нужно бороться с тем, чтобы машин больше не было. Понятно, что чем больше машин, тем больше движение в центре города становится невозможным. Если мы говорим про центр города, то улицы здесь не станут шире и можно делать, что угодно, но если основных улиц, пересекающих город только четыре - Бривибас, Валдемара, Барона и Чака, тебе не нужен компьютер для того, чтобы понять, что четырех улиц недостаточно", - указал градоначальник.

Мэр признал, что в такой ситуации нужно работать над тем, чтобы в центре города машин стало меньше.

"У нас в этом смысле очень эффективно справляется система платной парковки. И я не вижу необходимости к платной парковке в центре города добавить еще и платный въезд. На мой взгляд, это чрезмерно и не решит никаких проблем", - подчеркнул Ушаков.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в преддверии выборов в самоуправления группа единомышленников, объединившаяся под названием Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей"), выступила с рядом предложений для улучшения города и призывают политические партии включить их в свою предвыборную программу. Среди предложений - ввести плату за въезд в центр Риги, запретить в воскресные дни движение транспорта и ликвидировать автостоянки на тротуарах.

Как пояснил в письменном комментарии для радио Baltkom представитель "Города для людей" Каспарс Зандбергс, введение платы за въезд в центр Риги, или "налога на пробки" - это одна из последних мер, которую необходимо выполнить для улучшения жизни в столице, причем, возможно, она и не понадобится.