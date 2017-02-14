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в рамках фестиваля Love Cup 2016 под Екабпилсом 50 пар пытались подняться в воздух на 27 воздушных шарах и установить рекорд для Книги рекордов Гиннесса - одновременно пожениться на высоте птичьего полета. Как сообщают очевидцы, шары поднялись где-то на 15 метров и все были привязаны к автомобилям.

style="">14 февраля 2014 года Рижский окружной суд частично удовлетворил иск партии «За родной язык» и ее лидеров Владимира Линдермана, Евгения Осипова и Иллариона Гирса против бывшего министра юстиции Яниса Борданса, обязав его отозвать опубликованный на сайте Минюста комментарий о «регистрации партий антигосударственно настроенных лиц», а также принести свои извинения за это высказывание.

В тот же день начальник криминальной полиции Андрей Гришин на отчетном собрании Госполиции сообщил, что в прошлом году сотрудники Госполиции обнаружили и ликвидировали в Латвии 18 плантаций марихуаны, на которых конопля выращивалась для распространения в Латвии и в других странах.

В тот же день из больницы был выписан последний пострадавший в золитудской трагедии - кассир магазина Maxima, сообщила пресс-секретарь Восточной больницы Даце Карклиня. Мужчина получил в трагедии тяжелые травмы, в основном мягких тканей. Он лежал под руинами более девяти часов, был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, и врачи несколько дней боролись за его жизнь. Пациент почти два месяца лечился в интенсивной терапии, затем в отделении хирургии руки и пластической хирургии. Он перенес в целом шесть операций, и сейчас состояние здоровья улучшилось настолько, что можно продолжать лечение в реабилитационном центре.

14 февраля 2013 года лидер "Центра согласия" Нил Ушаков категорически отверг предложение «Партии Линдермана — За родной язык!» о совместном старте на выборах в Рижскую думу. По утверждениям Ушакова, партия Линдермана стала «пилотным проектом» «Единства» и спецслужб. Именно они, прибегая к различным, в том числе неоднозначным методам, побуждают партию «За родной язык» активно участвовать в выборах в Риге. Как заявил Ушаков, цель «Единства» ясна — партия Линдермана должна активно бороться с ЦС, двулично прикрываясь защитой интересов русскоязычных рижан.

В тот же день депутаты Сейма ратифицировали пересмотренную Европейскую социальную хартию, но не признали право трудящихся на оплату труда, гарантирующую им и членам их семей достойные условия жизни.

В тот же день латвийские пограничники задержали в Рижском пассажирском порту двух гражданок Латвии, которые собирались везти на пароме в Стокгольм 105 бутылок водки. Как сообщила пресс-представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне, 60 бутылок Vladimir Monomah Vodka без акцизных марок находилось в сумках пассажирок, а еще 45 было обнаружено в каюте.

14 февраля 2012 года министр культуры Жанета Яунземе-Гренде на заседании комиссии Сейма по образованию и культуре встретилась с писателями. Литераторы подчеркнули необходимость разработать в Латвии целевую программу поддержки национальной литературы. По первоначальным подсчетам, на такую программу потребовалось бы около 300 тысяч латов.

В тот же день общество «За латышский язык» в преддверии языкового референдума 18 февраля призвало жителей страны прикрепить к одежде ленточки цветов государственного флага, которые напомнят им об обязанности участвовать в голосовании. «С уважением к нашему любимому Отечеству прикрепим 18 февраля к груди ленточки латвийского флага и покажем всем, что нас объединяет латышский язык», заявил председатель Президиума конвентов латвийских студенческих корпораций Дмитрий Трофимов.

14 февраля 2011 года столбик термометра в отдельных местах Латвии опустился до отметки в минус 26 градусов. В 5 часов утра в Елгаве было минус 26,5 градусов. Рано утром в Риге было минус 18,1 градусов, в Алуксне — минус 21,8 градусов, в Даугавпилсе — минус 21,5 градусов, в Добеле — минус 18,9 градусов, в Салдусе — минус 20,2 градусов, в Лиепае — минус 16,3 градусов, а на Колке — минус 14,9 градусов.

В тот же утро спасатели получили звонок о якобы заложенных бомбах в 34-й и 60-й рижских средних школах.

14 февраля 2010 года были опубликованы данные опроса, проведённого рекламным агентством Euro RSCG Riga и агентством общественных отношений Euro RSCG PR, свидетельствовавшие, что сексуальная активность жителей Латвии выше, чем среднемировые показатели. 13,7% опрошенных латвийцев признались, что имели более 21 сексуального партнёра, 14,9% — от 11 до 20 партнёров и только у 15,2% был лишь один сексуальный партнёр.

14 февраля 2009 года в конкурсе на самый долгий поцелуй, организованном телекоммуникационным оператором Bite Latvija, победила пара, поцелуй которой длился 5 часов и 1 минуту



14 февраля 2008 года на своей последней большой пресс-конференции уходящий с поста президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, пил чай из чашки производства Рижского фарфорового завода.

14 февраля 2007 года полиция обнаружила в лесу в Кулдигском районе подземный ангар площадью 120 кв метров, оборудованный под выращивание конопли для изготовления марихуаны. Было изъято 618 саженцев конопли общим весом 28 килограммов и 3 килограмма готовой для употребления марихуаны. В подземном ангаре производилась также сушка конопли.

14 февраля 2006 года комиссия историков и комиссия по государственному языку на совместном заседании рассмотрели влияние советского режима на латышский язык.

В тот же день в здании латвийского правительства в тестовом режиме были проведены испытания аппаратуры для глушения телефонных звонков, в связи с чем клиенты оператора мобильной связи Tele2 некоторое время не могли связаться из здания с внешним миром.

14 февраля 2005 года комитет Кабинета министров утвердил основные принципы политики государственного языка на 2005-2014 гг., нацеленные на улучшение лингвистического качества латышского языка и обеспечение его конкурентоспособности.



14 февраля 2004 года в рижском клубе PuPu Lounge произошла драка между диджеем Алексом Дубасом и владельцем фирмы Pasadena Group Promotion Ояром Грасманисом. Дубас ранил Грасманиса ножом в область сердца.

14 февраля 2003 года президент Вике-Фрейберга первый раз заявила о своей уверенности в наличии у Ирака оружия массового поражения.

В тот же день парламентский секретарь МВД Линда Мурниеце обратилась в Службу госдоходов и Комиссию по рынку финансов и капитала с просьбой проверить законность получения экс-председателем Народной партии Андрисом Шкеле знаменитого векселя на 29 миллионов долларов США и проведенных с ним операций.

14 февраля 2002 года государственный центр защиты прав детей при поддержке парламентской комиссии по защите прав детей и Министерства науки и обороны открыл в Сейме выставку детского рисунка "Я счастлив".

В тот же день московском аэропорту Шереметьево-2 при прохождении паспортного контроля был задержан лидер церкви "Новое поколение" Алексей Ледяев. В Россию его не пустили, а предложили ближайшим рейсом покинуть страну.

14 февраля 2001 годa Работники полиции задержали 18-летнего Райвиса Д., который уже несколько лет обворовывал мужчин, выдавая себя за проститутку и предлагая им свои услуги. Он действовал одетым в женскую одежду и называл себя Любой, таким способом уже почти три года зарабатывал себе на жизнь.

14 февраля 1997 года в рижском Доме конгрессов выступила британская певица Бонни Тайлер.

14 февраля 1994 года Латвия присоединилась к программе НАТО "Партнерство во имя мира".



14 февраля 1992 года Латвия установила дипломатические отношения с Хорватией.

14 февраля 1991 года возрождена довоенная организация "мазпулков" (что-то вроде ульманисовских октябрят).

14 февраля 1989 года принято постановление Совета Министров Латвийской ССР и Латвийского республиканского совета профсоюза «О мерах по прекращению необоснованного механического прироста населения и регулировании процессов миграции в Латв.ССР».



14 февраля 1946 года на первом собрании Академии наук Латвийской ССР состоялись выборы президиума Академии. Её первым президентом был выбран Паул Леинь, основатель Института зоогигиены и зоотехники. «Латвийская академия наук была основана 14 февраля 1946 года — в соответствующую науке дату и успешный период, потому что общая вибрация цифр — 9, что в нумерологии соответствует мудрости, уму, знанию, а также долголетию», заявила сертифицированный нумеролог Инета Вентниеце–Кригере в 2015 газете «Неаткарига».

14 февраля 1938 года президент Карлис Улманис дал аудиенцию делегации самоуправления Рижского округа. Делегация преподнесла президенту приветствие, в котором, в частности, говорилось: «Просим Вас, высокоуважаемый господин Президент, принять от всех участников собрания глубоко прочувствованную в сердцах благодарность за Вашу неутомимую и неоплатную заботу, чтобы жизнь латышского народа во всей нашей земле неуклонно и быстро поднялись бы в гору высшего благосостояния. Ваша великолепная награда нашему народу - новый латышский Гражданский закон, та большая золотая книга, которую мы и наши грядущие поколения будем хранить рядом сo святыми книгами, потому что это ярчайшее проявление нашей культуры, самобытности и права».

14 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» под заголовком «Будет ли памятник Свободы?» сообщила: «Комиссия по устройству памятника Свободы, осмотрев выставленные в Государственном Художественном музее проекты, никакого определенного решения пока не вынесла. Таким образом, вопрос о памятнике Свободы снова остался открытым».

14 февраля 1803 года было основано Рижское химико-фармацевтическое общество, первое в России. Просуществовало до 1939 года.

Фото - mixnews.lv, газета "Час", ИТАР-ТАСС.