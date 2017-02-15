15 февраля 2016 года Центр государственного языка потребовал у Рижской думы объяснений, почему ее сотрудники общаются с пользователями в социальной сети Facebook на русском языке. Об этом сообщил в фейсбуке мэр Риги Нил Ушаков. Мэр направил ЦГЯ ответ, в котором указал, что ни один действующий в Латвии нормативный акт не регулирует использование государственного языка в общении государственных и муниципальных учреждений в иностранных социальных сетях.

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в международном аэропорту "Рига" состоялась торжественная встреча сборной Латвии по саночному спорту, в том числе братьев Андриса и Юриса Шицсов, которые стали бронзовыми медалистами в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Сочи.

В тот же день президент Андрис Берзиньш провозгласил принятый Сеймом 31 января закон о порядке введения евро.



15 февраля 2012 года российские оппозиционеры Валерия Новодворская и Константин Боровой заявили на пресс-конференции в Риге, что референдум о втором государственном языке в Латвии инициировали российские спецслужбы. Они утверждали, что в их распоряжении имеются и доказательства, но журналистам их не открыли. Новодворская предложила русским жителям сфотографировать свои бюллетени, чтобы предъявлять их как пропуск в демократическое общество.

15 февраля 2011 года правительство утвердило план действий, согласно которому до 2014 года в Латвии больше не будут повышаться основные налоги.

В ту же ночь в Даугавпилсе мороз достиг -29,9 градуса, в Елгаве было -29,6 градуса, в Бауске -26,3 градуса . Ниже -25 градусов температура опустилась в Руиене, Мадоне, Айнажи, Мерсрагсе и Гулбене. В Риге было -18,9 градуса. Теплее было на морском побережье — минус 15,3 градуса.

15 февраля 2010 года комиссия Сейма по права человека и общественным делам отклонила предложение включить в Закон об электронных СМИ запрет на оскорбление государственных и национальных символов Латвии. После долгих дебатов политики пришли к выводу, что включение в закон таких ограничений может грозить Латвии исками в связи с нарушением свободы слова.

В тот же день Служба государственных доходов принесла налогоплательщицам свои извинения за то, что не смогла обеспечить безопасность их данных, утечка которых произошла из системы электронного декларирования.



15 февраля 2009 года в Риге на Эспланаде прошла акция «За введение европейских стандартов в применении права». Напротив здания Генеральной прокуратуры собралось порядка 25 человек. Участники пикета, среди которых был замечен также национал большевик Владимир Линдерман, держали в руках огромный черный плакат с надписью: «Свободу участникам народного бунта». Также пикетчики размахивали красным и черным флагами с символикой национал большевиков. Участники пикета выкрикивали лозунги «Задержанным — свобода, правительство на хлеб и воду», «Мир хижинам, война дворцам». Линдерман предложил объявить участникам событий 13 января амнистию или ограничиться административными взысканиями, не возбуждая уголовные дела.

В тот же день Государственная канцелярия по финансовым причинам решила отказаться от заказа исследований, в ходе которых выяснялось общественное мнение по актуальным вопросам.

15 февраля 2008 года в Лиепае утром были зарегистрированы необычные для этого времени года природные явления — молнии и раскаты грома.

15 февраля 2007 года парламентская фракция объединения ТБ/ДННЛ выразила поддержку принятому парламентом Эстонии закону, который предписывал правительству в течение 30 дней перенести из центра Таллина памятник советским солдатам - так называемого Бронзового солдата.

В тот же день и.о. руководителя Рижского центра профилактики зависимости Андрис Андерсонс рассказал членам комитета по безопасности и порядку Рижской думы, что в последнее время латвийская молодёжь начала пользоваться новым одурманивающим средством - освежителями воздуха и дезодорантами.

В тот же день газета «Вести Сегодня» сообщила: «НЛО упал в пруд под Валкой». «Об этом свидетельствует необычная форма полыньи, которая образовалась в прошлое воскресенье на поверхности замерзшего водоема. Что характерно, несмотря на сильные морозы, полынья не затянулась. Очевидцы утверждают, что от полыньи в разные стороны отходят шесть симметричных лучей», писала газета.

15 февраля 2006 года ирландский посол Тим Моу , ссылаясь на данные налоговой администрации, сообщил, что в Ирландии работают и платят налоги примерно 23 тысячи латышей.

В тот же день председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Индулис Эмсис сообщил, что, во избежание возможного прослушивания, в дальнейшем комиссия будет решать важные содержащие государственную тайну вопросы не в помещениях парламента, а на выездных заседаниях.

15 февраля 2005 года утром в центре Риги некий прохожий задержал вооруженного огнестрельным оружием мужчину, только что ограбившего пункт обмена валют в пешеходном туннеле у Центрального железнодорожного вокзала. Грабитель, угрожая похожим на пистолет предметом, похитил из кассы свыше 3000 латов. Сразу после ухода грабителя сотрудница обменного пункта выбежала в туннель и стала звать на помощь. На ее призывы о помощи отреагировал один из прохожих - он догнал грабителя на бульваре Райня, задержал его и сдал проезжавшим мимо полицейским. Было установлено, что задержанный - гражданин России, находившийся в Латвии нелегально.



В тот же день в Риге у здания Патентного управления на ул.Цитаделес была открыта мемориальная доска "Лестница в небо", в память о первом в Латвии полете человека на воздушном шаре. 30 августа 1804 года в небо над Ригой на воздушном шаре поднялся бельгийский аэронавт профессор Гаспар Этьен Робертсон. Его шар долетел до тогдашней территории Ропажи.

В тот же день Кабинет Министров в соответствии с частями пятой и шестой статьи 21 Закона «О государственном языке» издал Правила об использовании языков в информации. Они определили случаи, когда в предназначенной для информирования общества предоставляемой в доступных обществу местах информации наряду с государственным языком допускается применение иностранных языков. Например, если данная информация связана с соображениями безопасности или эпидемиями и опасными инфекционными болезнями.

15 февраля 2004 года по данным Центрального статистического управления стало известно, что в Латвии зарплату свыше 1000 латов получали 0,7% работающих, или 4600 человек. Брутто-зарплату в размере от 1000 до 2000 латов получали 3900 человек или 0,6% работающих, в том числе в частном секторе -- 2800 человек. Зарплату от 2000 до 3000 латов получали 500 человек или 0,1% общего числа работающих, в том числе 400 человек в частном секторе. Зарплату от 3000 до 4000 латов получали 100 человек, и все они работают в частном секторе. Зарплату от 4000 до 5000 латов также получали 100 человек.

В тот же день на озере Унгура в Цесисском районе завершился чемпионат мира по подледному лову на мормышку.



15 февраля 2003 года около 300 представителей латвийской молодежи провели шествие от здания посольства США, протестуя против военных действий США в Ираке. Двое молодых людей были одеты в театрализованные костюмы - один изображал смерть, другой - президента Буша. В руках участников акции были плакаты с текстами на русском и английском языках, осуждающими военные действия в Ираке. Шествие началось от здания посольства США, около которого на льду городского канала свечами и лентами была выложена надпись на английском языке No War («Нет войне»). Участники акции прошли по Бастионной горке, улицам Смилшу и Пилс, завершив акцию на площади Пилс, сопровождая шествие лозунгами на русском и английском языках: «Нет!»

15 февраля 2002 года заместитель руководителя секции цветоводства Латвийской ассоциации садоводов Анита Онкеле сообщила, что в связи с нехарактерно теплой погодой в Латвии в феврале несколько дней цвели подснежники. А председатель правления Латвийского общества пчеловодства Армандс Краузе сообщил о слишком раннем вылете пчел из ульев.

15 февраля 2001 года по шведскому телеканалу TV3 был показан

фильм шведского режиссера Пола Холландера Buy Bye Beauty. В фильме была представлена искаженная информация, оскорбляющая латвийских женщин, а также государственные учреждения и фирмы.

15 февраля 2000 года Дума ордена Трех Звезд приняла решение присвоить первому президенту России Ельцину орден первой степени за вклад в восстановление независимости Латвии.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга в поздравлении по случаю начала переговоров о вступлении Латвии в ЕС заявила, что Латвия навсегда вышла из "постсоветского пространства" и стала демократическим, открытым европейским государством.

15 февраля 1998 года программа телеканала LNT Nedēļa сообщила , что Андрис Шкеле в 1992 году получил подарок от фирмы Tetra Pak в размере 14 тысячи немецких марок за помощь в продвижении на латвийский рынок.

15 февраля 1994 года в Рижском хозяйственном суде рассматривалось первое в Латвии дело о нарушении авторского права. Газета «Латвияс Авизе» издала календарь с изображением садовой керамики г-жи Линкайте, которая обратилась в агентство по защите авторских прав. Поскольку календарь был бесплатный, а продана лишь малая часть, суд взыскал 178 латов в пользу агентства.

В тот же день Финляндия продала Латвии ледоход «Варма», 1968-го года постройки, за 12 миллионов латов, которые выплачивались в течение десяти лет.



15 февраля 1990 года Верховный Совет утвердил государственные символы Латвийской ССР - красно-бело-красный флаг, герб образца 1921 года и гимн "Dievs, svēti Latviju!", а также принял декларацию о государственной независимости, которая объявила декларацию от 21 июля 1940 года о вступлении Латвии в состав СССР незаконной с момента принятия.

В тот же день народные депутаты Кировского района Риги приняли решение переименовать район в Центральный. Среди других предложенных вариантов названия были Ридзенес район, Исторический район и район Свободы.

15 февраля 1979 года в Даугавпилсе мороз достиг -25,2 градуса, в Елгаве было -26,8, в Бауске -25,2 градуса.



15 февраля 1947 года председатель рижского горисполкома Арнольд Деглавс торжественно открыл первую тролейбусную линию по маршруту «Воздушный мост - станция Браса», но она была пробной, регулярное троллейбусное сообщение началось в ноябре.

15 февраля 1938 года закончилось военное положение, объявленное Карлисом Улманисом 15 мая 1934 года.

15 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Согласно данным всеобщей переписи в Риге наблюдается численный перевес женщин. Так, например, в Первом полицейском участке из 11 500 зарегистрированных лиц — 6981 женщин, во Втором участке проживает 4847 мужчин и 6839 женщин и т.д.».

15 февраля 1922 года депутаты Учредительного собрания Латвийской Республики подавляющим большинством голосов одобрили в последнем третьем чтении первую часть Сатверсме - Конституции. То, что первая часть Сатверсме окажется и последней, никто тогда не знал.

Фото - mixnews.lv, газета "Час", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов, "Ригас Сатиксме" .