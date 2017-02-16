16 февраля 2012 года Партия реформ Затлерса обратилась с призывом к согражданам не поддерживать на референдуме поправки к Конституции. «Русский язык в Латвии уже сейчас имеет значительные преимущества по сравнению с другими языками. Поэтому мы призываем граждан всех национальностей не поддерживать инициированные поправки к Конституции! Неужели действительно, навязав латышам и другим проживающим в Латвии народам второй государственный язык – русский язык, кто-то сможет стать более счастливым, защищенным и богатым?» - говорилось в призыве.

В тот же день правление Рижского латышского общества предложило объявить 18 февраля (день языкового референдума) Днем государственного языка и впредь отмечать его каждый год различными мероприятиями.

В тот же день в Доме Европейского союза собрались участники конкурса творческих работ «Между мной и тобой – язык», организованного Агентством латышского языка. В игровой форме молодые люди состязались между собой, предлагая лучшие латышские варианты часто используемых в молодежной среде жаргонизмов.

16 февраля 2011 года находившийся с визитом в Латвии верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Кнут Воллебек заявил, что Латвия не только успешно способствует повышению уровня знаний латышского языка, но и укрепляет взаимопонимание и общественную интеграцию. Однако негражданам Латвии следует предоставить право участия в муниципальных выборах, чтобы они могли участвовать в важных процессах местного уровня, заявил верховный комиссар ОБСЕ.

В то же утро в окрестностях Даугавпилса был зарегистрирован мороз минус 29 градусов, а в Лиепае — всего минус 14 градусов. В Риге была зарегистрирована температура от минус 16 до минус 19 градусов, в аэропорту "Рига" — минус 23 градуса. В Елгаве к 5 утра было минус 25, 4 градуса, в Бауске — минус 24,5 градуса, в Мадоне — минус 24, 5 градуса, в Мерсрагсе — минус 23,5 градуса, в Скулте — минус 22,9 градуса, в Айнажи — минус 22,7 градуса, в Скривери — минус 22, 7 градуса, в Добеле — минус 21,9 градуса, в Валке — минус 21,4 градуса, в Салдусе — минус 17, 8 градуса, в Вентспилсе — минус 15,6 градуса, на мысе Колка — минус 15 градусов, в Павилосте — минус 14,4 градуса.

16 февраля 2010 года комиссия Сейма по народному хозяйству отклонила предложение запретить торговлю алкоголем 1 сентября. Ранее Сейм одобрил это предложение в первом чтении. Комиссия также отклонила предложение Карлиса Шадурскиса запретить розничную торговлю алкоголем 8 марта и продажу крепких спиртных напитков людям в возрасте от 18 до 21 года.

В тот же день Кабинет министров принял поправки к закону "О кредитных учреждениях", подготовленные Минфином. Они предусматривали запрет на получение доходов с субординированного капитала, размещенного в тех банках, которым оказывается господдержка. Главным автором документа ябыл министр финансов Эйнарс Репше,

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в результате взрыва в подвале пятиэтажного жилого дома в Риге, на ул. Миера 39, погиб человек и пострадали еще двое. Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Инга Ветере сообщила, что в погребе были обнаружены снаряды. А представитель отдела прессы и общественных отношений Госполиции Айгар Берзиньш сообщил, что в подвале взорвался отопительный котел.

В тот же день в Сигулде рано утром администратор гостиницы открыла двери мужчине 1981 г. рожд, который якобы намеревался снять комнату. Когда женщина провожала его в номер, мужчина сзади ударил ее по голове стеком. Затем он связал женщину, забрал ключи от гостиницы и впустил своего товарища, с которым они и похитили сейф, кассовый и копировальный аппараты, компьютер и личные вещи сотрудницы гостиницы. Общая стоимость украденного составила 3500 латов. Через три дня мужчины были задержаны.

В тот же день Регистр предприятий зарегистрировал «Партию Осипова».

16 февраля 2008 года партия “Новое время” выступила с идеей создания подвалах здания КГБ ЛССР на углу улиц Бривибас и Стабу (ранее — ул. Ленина и Энгельса) музея памяти жертв геноцида.

В тот же день департамент по коммунальным делам Рижской думы объявил конкурс на приобретение, доставку и установку новой линии кремации для Рижского крематория на ул. Вароню, 3.

16 февраля 2007 года проректор Латвийского университета Юрис Круминьш на открытии конференции «Актуальные проблемы освоения в странах Балтии русского языка как иностранного» сообщил, что в ЛУ будет подготовлена программа изучения России.

В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией.

16 февраля 2006 года представительство Риги в Евросоюзе сообщило о том, что в рамках проекта «Хоккей из Риги — в Европейском парламенте» с 10 по 19 мая в Брюсселе намечено провести ряд мероприятий, чтобы привлечь внимание к Латвии и Риге. В частности – одеть брюссельскую статую "писающего мальчика" в форму латвийского хоккеиста.

16 февраля 2005 года Министерство иностранных дел Латвии поздравило иракцев с результатами состоявшихся в этой стране в январе парламентских выборов и указало, что это событие означает новый период в истории Ирака.

В тот же день в Музее истории Риги и мореходства открылась выставка реликвий Латышского общества Нью-Йорка: серебряных кубков, чаши для крюшона и черпака. Эти реликвии подарили обществу нью-йоркских латышей капитаны латвийских судов, потопленных в годы Второй мировой войны германскими подлодками. Свое общество в Нью-Йорке латышские эмигранты основали в 1893 году.

16 февраля 2004 года представительница министерства образования и науки Эвия Папуле сообщила, что сейчас сотрудники министерства внимательно изучают содержательную часть присланных из России в качестве гуманитарной помощи школьных учебников. Особенно книги по истории, которые не соответствуют латвийской государственной идеологии. По её словам, если выяснится, что книги не соответствуют стандартам министерства - их вернут российскому посольству с пометкой - "в дальнейшем желательно не присылать подобные книги в гуманитарной помощи". Посольство РФ передало безвозмездно латвийским школам около 4 тысяч книг, из них 68 - учебники по истории



16 февраля 2003 года воздухоплаватель Гунар Дукште на воздушном шаре "Рига" поднялся на высоту 6098 метров, поставив тем самым новый латвийский рекорд высоты полета на воздушном шаре. Эта высота была достигнута над Ропажи, после 72 минут полета.

16 февраля 2000 года во время встречи с министром культуры Кариной Петерсоне руководитель миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Торстерн Орн призвал уделять больше внимания переводу произведений латышской литературы на русский язык, что, по его мнению, будет способствовать интеграции представителей других национальностей в латвийское общество.

16 февраля 1999 года Рижская дума приняла решение о cносе здания Музея оккупации и поручила департаменту собственности думы найти другое здание для размещения музея. Это решение вызвало недовольство как сотрудников музея, так и общественности.

16 февраля 1995 года Сейм учредил следственную комиссию для выяснения причин финансового кризиса коммерческих банков и попытки подрыва стабильности финансовой системы.

16 февраля 1991 года Верховный Совет ЛР сформировал делегацию для переговоров с СССР: И.Бишерс (руководитель), Я.Диневич, С.Диманис, Я.Башкерс и Г.Наркевичс.



В тот же день состоялся восстановительный съезд партии Крестьянский союз. Председателем партии был избран Айварс Беркис.



16 февраля 1990 года председателем Рижского совета народных депутатов стал представитель Народного фронта Латвии Андрис Тейкманис. Он стал и самым молодым рижским градоначальником — ему был 31 год.

16 февраля 1988 года в Латвийском университете состоялась дискуссия о строительстве метро в Риге, которая положила начало кампании против строительства.



16 февраля 1976 года недалеко от станции Югла скорый поезд "Ленинград - Рига" столкнулся с двумя маневровыми локомотивами. Погибло 46 человек, 55 получили легкие и 6 - тяжелые травмы. Это была крупнейшая железнодорожная катастрофа в Латвии.

16 февраля 1963 года на основании Постановления Совета Министров СССР № 174 от 14.02.1963 года при объединении Эстонской, Латвийской и Литовской железных дорог была образована Прибалтийская железная дорога с управлением в Риге.



16 февраля 1944 года в Рижской опере состоялось торжественное собрание руководителей Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) в Остланде. С большой речью выступил посетивший Ригу партийный руководитель (рейхсляйтер) и рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг (справа). Речь он завершил словами: «В Европе будет только один центр, из которого этот старый и всё-таки новый континент будет объединен. К этому единству всех народов Европы мы стремимся всей государственной силой Великой Германии и поэтому клич для нас всех звучит: Великая Германия и Европа!».



16 февраля 1941 года в Латвийском университете открылась первая конференция врачей Советской Латвии. В первый день работы врачи послали приветственные телеграммы товарищу Сталину, XVII партконференции, товарищу Калнберзиню, первому маршалу СССР тов. Ворошилову, председателю Совнаркома Латв. ССР тов. Лацису и тов. Митереву - наркому здравоохранения СССР.

16 февраля 1938 года газета «Яунакас Зиняс» продолжала публиковать поздравления и свидетельства благодарности президенту Карлису Улманису. Вот телеграмма из Латгалии: «Мы, участницы первых латгальских дней домоводства из волости Силаяни, собравшиеся вместе, что поговорить о вопросах жизни и труда сельских женщин, поздравляем Вас, высокоуважаемый Вождь, и благодарим за ту большую заботу, которую вы показали, чтобы в каждом, даже самом отдалённом уголке зажёгся бы свет и пришли новые идеи, которые облегчили бы тяжкий труд сельских женщин, нянчащих и воспитывающих своих детей порядочными сыновьями и дочерьми Латвии» .



16 февраля 1933 года в Риге прошла массовая демонстрация безработных, организованная Центральным бюро профсоюзов и Социал-демократической партией. Демонстранты отправились к министерству иностранных дел и госканцелярии, где делегатов демонстрантов принял премьер-министр М. Скуениекс и рассказал о средствах, выделенных на борьбу с безработицей.

16 февраля 1928 года Латвийская Республика установила дипломатические отношения с Королевством Афганистан.

16 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала о ликвидации правительственного автомобильного гаража: «В настоящее время там имеется 20 легковых и 8 грузовых автомобилей, общей стоимостью около 5 миллионов рублей, обслуживаемых персоналом в 50 человек. Гараж будет ликвидирован 1-го апреля. Нашлись частные предприниматели, которые согласны перенять гараж с мастерской при нем. Автомобили же, как предполагается, будут проданы с молотка. Согласно бюджету в текущем бюджетном году предполагается проезд должностных лиц на автомобиле всего лишь на расстояния 65 000 километров. Из этой нормы до 1-го февраля уже изъезжены 59.520 километров. Свыше своей годичной нормы уже ехали 3 ведомства: министерство внутренних дел, просвещения и труда».

16 февраля 1915 года в Риге были переименованы 23 улицы, носившие названия немецких городов. Например, Данцигская улица стала Днепровской, Штральзундская улица — Уральской, Гамбургская — Ладожской, Любекская — Онежской.

Фото - mixnews.lv, zzl.lv, газеты "Латвияс Авизе", "Социалдемократс" и "Тевия", журнал "Атпута", книга "Катастрофы Латвии XX века".