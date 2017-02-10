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Фотографировать детей, пострадавших от войны в Донбассе, эмоционально очень тяжело, признался в передаче "Встретились, поговорили" на радио Baltkom фотограф Владимир Телегин, чья выставка "Дети войны" открывается завтра в Риге.

В студии (слева направо) Ян Шенкман, Оксана Челышева и Владимир Телегин.

"Мы ездили в зону конфликта, делали снимки и записывали истории пострадавших детей. Для меня это было эмоционально очень тяжело. Я чувствовал себя последней сволочью, заставляя малышей вспоминать самые страшные моменты их жизни. Хотя все происходило в присутствии родителей и те пытались их успокоить, все равно были и плач и истерики. Они предпочли бы все это побыстрее забыть", - поделился своими впечатлениями журналист Ян Шенкман, написавший истории детей под фотографиями Телегина.

При этом он отметил, что ему важно было донести до общества, что с обеих сторон украинского конфликта есть такие дети, и они страдают.

Фотографии для выставки "Дети войны" питерский фотограф Владимир Телегин сделал осенью 2014 во время командировок на Донбасс в рамках миротворческого проекта "Новой газеты".

"40 снимков. Разрушенные школы, бомбоубежища, лагеря беженцев… Дети разные - от 5 до 16 лет. Кого-то из них успели вывезти в Россию, кого-то на Украину, кто-то и сейчас находится в зоне боевых действий. Главная эмоция на лицах - страх. Почти все они были под бомбежками и обстрелами. Некоторые жили в подвалах неделями. Многие остались без дома, а кто-то и без родителей", - так описывает выставку "Новая газета".

Как живут дети в прифронтовых городах Донбасса можно увидеть на фотовыставке "Дети войны", которая откроется вечером в субботу, 11 февраля, в 18:00 в галерее Happy Art на седьмом этаже торгового комплекса GALLERIA RIGA на ул. Дзирнаву, 67. На открытии проект представят фотограф Владимир Телегин, спецкор «Новой Газеты» Ян Шенкман и финский журналист Оксана Челышева.

Фото: Владимир Телегин