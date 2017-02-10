Журналист в Донбассе: снимая раненых детей, я чувствовал себя сволочью (5)

фото

Эксклюзив | 10 февраля 2017 года, 15:27

Фотографировать детей, пострадавших от войны в Донбассе, эмоционально очень тяжело, признался в передаче "Встретились, поговорили" на радио Baltkom фотограф Владимир Телегин, чья выставка "Дети войны" открывается завтра в Риге.

фото В студии (слева направо) Ян Шенкман, Оксана Челышева и Владимир Телегин.

"Мы ездили в зону конфликта, делали снимки и записывали истории пострадавших детей. Для меня это было эмоционально очень тяжело. Я чувствовал себя последней сволочью, заставляя малышей вспоминать самые страшные моменты их жизни. Хотя все происходило в присутствии родителей и те пытались их успокоить, все равно были и плач и истерики. Они предпочли бы все это побыстрее забыть", - поделился своими впечатлениями журналист Ян Шенкман, написавший истории детей под фотографиями Телегина.

При этом он отметил, что ему важно было донести до общества, что с обеих сторон украинского конфликта есть такие дети, и они страдают.

Фотографии для выставки "Дети войны" питерский фотограф Владимир Телегин сделал осенью 2014 во время командировок на Донбасс в рамках миротворческого проекта "Новой газеты".

"40 снимков. Разрушенные школы, бомбоубежища, лагеря беженцев… Дети разные - от 5 до 16 лет. Кого-то из них успели вывезти в Россию, кого-то на Украину, кто-то и сейчас находится в зоне боевых действий. Главная эмоция на лицах - страх. Почти все они были под бомбежками и обстрелами. Некоторые жили в подвалах неделями. Многие остались без дома, а кто-то и без родителей", - так описывает выставку "Новая газета".

фото

Как живут дети в прифронтовых городах Донбасса можно увидеть на фотовыставке "Дети войны", которая откроется вечером в субботу, 11 февраля, в 18:00 в галерее Happy Art на седьмом этаже торгового комплекса GALLERIA RIGA на ул. Дзирнаву, 67. На открытии проект представят фотограф Владимир Телегин, спецкор «Новой Газеты» Ян Шенкман и финский журналист Оксана Челышева.

Фото: Владимир Телегин

Комментарии 5
Патриот 54 минуты назад
Украинская банда которая сейчас у власти за все заплатит. Это только часть ада, который увидел фоторепортёр. Парашкинс скоро задохнётся и не своей смертью. Его ис под земли скота достанут. Снимаю шляпу перед комбататом Гиви, земля ему пухом. Киевской хунте скоро придёт конец. Гейропу которая поддерживала хунту ждёт та же учесть.
Ответить
Дора1 час назад
"Дети войны" открывается завтра в Риге.-----------------------------------------------------------
А латыши и все остальные гейропейцы будут выть, что это Путин их калечит, а Парашкинс.
Ответить
ок43 минуты назад
ты посмотри сколько местных простых людей пришли на его похороны ,они по вашему уважают бандитов ?
Ответить