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Спикер Сейма Инара Мурниеце не будет встречаться с новым послом России в Латвии Евгением Лукьяновым по политическим соображениям. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал исследователь Латвийского университета Андрей Бердников, комментируя намерение председателя парламента Инары Мурниеце не встречаться с новым послом России в Латвии Евгением Лукьяновым, а встретиться в этот день с послом Украины Евгением Перебийнисом.

"Я здесь не очень верю тому, что сказала спикер Сейма, что якобы встреча с украинским послом была заранее запланирована. Я думаю, здесь большую роль играют геополитические соображения. Особенно принимая во внимание ту партию, которую она представляет. Для их избирателя гораздо благоприятнее отдать приоритет украинской стороне, а не российской", - сказал Бердников.

Как известно, на следующей неделе с ознакомительным визитом в Сейме побывает новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов, который встретится с заместителем председателя Сейма Гундаром Даудзе. У спикера Инары Мурниеце (Visu Latvijai! – TB/LNNK) в этот день запланирована другая встреча - с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом.

Лукьянов уже встретился с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и побывал с аккредитационным визитом у президента Раймонда Вейониса.