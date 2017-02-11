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Фото - Владимир Телегин

Пострадавшим от войны на Донбассе детям можно легко помочь, нужно только начать их замечать, считает один из авторов выставки "Дети войны" журналист "Новой газеты" Ян Шенкман. Такое мнение он высказал в передаче "Встретились, поговорили" на радио Baltkom.

В студии (слева направо) Ян Шенкман, Оксана Челышева и Владимир Телегин.

"Потрясающий контраст мы видели и в Ростове, и в Донецке, и в Харькове. Всюду похожая ситуация. Вот мы говорим с перепуганными детьми, прячущимися в санаториях, пансионатах, в каких-то подвалах, им нечего есть, у них плохая одежда. Но стоит проехать несколько километров до большого города, и там по улицам уже разъезжают дорогие иномарки, работают кафе, рестораны, клубы. И между этими двумя реальностями всего 15 минут езды. Помочь этим детям очень просто, и наша выставка как раз про это", - рассказал Шенкман.

Детей, пострадавших от войны, автор репортажей считает заложниками взаимной ненависти сторон.

"Я пишу на украинскую тему уже два года и каждый раз всеми силами пытаюсь понизить уровень нетерпимости, никого не обидеть и не навредить. Но реакция читателей обеих сторон на эти темы всегда полна жгучей ненависти. Мы уже начали думать, может вообще ничего не стоит об этом писать, ведь что ни скажи, в ответ только мат в адрес Путина и мат в адрес Порошенко. А ведь наши истории они не про это! Вместо того что бы выяснять кто прав, а кто виноват, можно просто помочь пострадавшим детям", - говорит журналист.

Тексты на этой выставке неразрывно связаны с фотографиями и очень важны, считает фотограф выставки Владимир Телегин.

"На выставке можно увидеть 40 фотографий, хотя изначально их было сделано намного больше. Для экспозиции я старался отобрать самые эмоциональные из тех, к которым уже были готовы тексты Яна Шенкмана. Было ещё множество снимков без подписей, но наша задача была сделать репортаж для газеты, потом выставку. А ведь за каждым снимком - история, прямая речь. Фотография и сама может рассказать историю, и в данном случае это история не Яна а ребенка", - рассказал он.

В свою очередь финский журналист Ольга Челышева рассказала, что и на войне дети остаются детьми, и им просто необходима вера в чудо.

"В нашей гуманитарной деятельности нам довелось столкнуться с очень серьезной задачей под Рождество. Нам пришлось поработать Дедами Морозами. Я занималась сбором подарков для 103 детей детского дома в Янакиево, Донецкой области. Эти дети давно не верят в чудеса, потому что в их жизнях таковых нет, они давно не видели даже сладостей и ничего вкусного. И вот эти дети, некоторым из которых уже по 13 лет писали: "Мы понимаем, что Дед Мороз не может сделать всё, но может быть он найдёт возможность, потому что я мечтаю о том-то и о том-то". И просили от простых вещей, как кукла, до "дедушка, останови, пожалуйста, войну". Они хотят верить! И мы с теми, кто мне помогал решили сделать все, чтобы выполнить желание каждого из этих детей, они заслуживали этого", - рассказала Челышева.

Напомним, как уже писал Mixnews, увидеть, как живут дети в прифронтовых городах Донбасса можно на фотовыставке "Дети войны", которая открывается в субботу, 11 февраля в галерее Happy Art на седьмом этаже торгового комплекса GALLERIA RIGA на ул. Дзирнаву, 67. На открытии проект представляли фотограф Владимир Телегин, спецкор «Новой Газеты» Ян Шенкман и финский журналист Оксана Челышева.