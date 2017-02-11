Политолог: у политиков одна мантра - только не "Согласие"! (5)
В Латвии сложилась уникальная ситуация - люди правительством премьер-министра Мариса Кучинскиса недовольны, но на сегодняшний день у него нет альтернативы. При этом все более странным выглядит упорное нежелание любых политиков не сотрудничать с партией "Согласие".
Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, профоссор, декан факультета социальных наук ЛУ Юрис Розенвалдc.
"Ситуация в этом смысле патовая. Мы дожили до того, что вариантов просто нет. И это все происходит на этом пропагандистском фоне, который господствует в Латвии, в котором главное заклинание: "Мы не будем сотрудничать с "Согласием"". И в этой ситуации конкуренции у нас нет. И на следующих выборах в Сейм может получиться так, что "Согласие" возьмет своей, а вот голоса латышских партий могут разделиться по-другому. У партии Артусса Кайминьша есть все шансы, потому что есть просто недовольные всем люди", - отметил он.
Напомним, 11 февраля правительству премьер-министра Мариса Кучинскиса исполнится год. Премьер готовит отчет о работе правительства, который представит на следующем заседании 14 февраля.
Предсказуемость тупизны нацправящей коалиции!
Готовы сосать и анусы вылизывать у всех стран кто выше!
Цель - остаться при работе.
Средства достижения этого-любые-опускай народ ниже плинтуса,дери налоги,репрессируй!
Люблю страну,Но ненавижу государство!Суки Зажравшиеся!