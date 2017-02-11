Политолог: у политиков одна мантра - только не "Согласие"! (5)

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Эксклюзив | 11 февраля 2017 года, 16:40

В Латвии сложилась уникальная ситуация - люди правительством премьер-министра Мариса Кучинскиса недовольны, но на сегодняшний день у него нет альтернативы. При этом все более странным выглядит упорное нежелание любых политиков не сотрудничать с партией "Согласие".

Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, профоссор, декан факультета социальных наук ЛУ Юрис Розенвалдc.

"Ситуация в этом смысле патовая. Мы дожили до того, что вариантов просто нет. И это все происходит на этом пропагандистском фоне, который господствует в Латвии, в котором главное заклинание: "Мы не будем сотрудничать с "Согласием"". И в этой ситуации конкуренции у нас нет. И на следующих выборах в Сейм может получиться так, что "Согласие" возьмет своей, а вот голоса латышских партий могут разделиться по-другому. У партии Артусса Кайминьша есть все шансы, потому что есть просто недовольные всем люди", - отметил он.

Напомним, 11 февраля правительству премьер-министра Мариса Кучинскиса исполнится год. Премьер готовит отчет о работе правительства, который представит на следующем заседании 14 февраля.

Комментарии 5
Крик1 час назад
Конечно не "Согласие", тогда им и их отпрыскам придётся осваивать новые виды в Ирландских клозетах и возможно многим присесть надолго, а для этого они будут и землю с гов#ом жрать.
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ТТ43 минуты назад
Да всё уже давно ясно и понятно!Коалиция не в состоянии принимать адекватные решения ПО-ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ!
Предсказуемость тупизны нацправящей коалиции!
Готовы сосать и анусы вылизывать у всех стран кто выше!
Цель - остаться при работе.
Средства достижения этого-любые-опускай народ ниже плинтуса,дери налоги,репрессируй!
Люблю страну,Но ненавижу государство!Суки Зажравшиеся!
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Не лоялен!48 минут назад
Действительно только не Согласие,тогда вопрос сам по себе напрашивается,а кого тогда?За нац озабоченных типо Терземей ун Бривибай чтоли голосовать,которые все что для Латвии делают это говном поливают русское население решая его право голоса?Или может за Единство которое делает все по сути тоже самое,при том в этой партии состоит этот чокнутый министр образования который достал всю страну уже?За кого млин тогда голосовать?По мне так за кого угодно можно проголосовать только не за нац озабоченных на всю голову типо Единства и Терземей ун Бривибай!Хуже нацистов может только,вот млин даже слов не могу таких подобрать что-бы без мата было!((
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