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Сегодня исполнился ровно год, как Сейм утвердил правительство, возглавляемое представителем Союза "зеленых" и крестьян Мариса Кучинскиса.

Представитель СЗК до этого занимал премьерский пост только один раз - это был Индулис Эмсис в 2004 году. Его правительство продержалось только девять месяцев, и он даже не успел поздравить с Новым годом по телевизору.

За утверждение правительства проголосовали 60 депутатов коалиции, против - 32 депутата оппозиции, а Янис Адамсонс и Сергей Потапкин ("Согласие") в голосовании не участвовали. Это правительство, в котором остались все три партии прежней правящей коалиции, формировалось долго. Предыдущее, под руководством Лаймдоты Страуюмы, ушло ещё 7 декабря. И все это время страна оставалась и без премьер-министра, и без президента — Раймондс Вейонис лежал в больнице.

Передавая должностные полномочия новому премьер-министру , ушедшая Страуюма пожелала ему суметь выкраивать пять часов для ночного сна. «Я понимаю, какую ответственность Вы на себя берете. Желаю Вам выдержки, здоровья и храбрости в принятии решений, которые порой трудно согласовать между партнерами по коалиции!» - сказала Страуюма, отметив, что она уверена - храбрости Кучинскису не занимать.

Сам Кучинскис на пресс-конференции после утверждения правительства заявил, что, вероятно, нынешние налоги будут заморожены до анализа налоговой системы. И значит, в будущем году существенных налоговых изменений не ожидается.

Всех своих министров новый премьер оценил как профессионалов. В новый Кабинет министров вошли 11 министров прежнего правительства, в том числе восемь продолжили работу на тех же должностях. За год один ушел в отставку — это Гунтис Белевичс, министр здравоохранения.

В декларации правительства были указаны приоритеты: укрепление экономики, реформы в образовании, науке и медицине, государственная безопасность и национальная самобытность, улучшение качества жизни семей.



В тот же день, 11 февраля 2016 года, прошло первое заседание нового правительства. Заседание вошло в историю тем, что впервые на нём не было президента страны. Раймондс Вейонис приветствовал министров с экрана из стационара "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической больницы. И такое тоже было впервые.

Фото - Госканцелярия ЛР