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Вместо отчества в паспортах должна быть графа "Матчество", поскольку женщина вкладывает в воспитание ребенка больше, чем отец, но абсолютно ущемлена в этом смысле. Такое мнение во время "круглого стола" на тему "Мужчина и женщина" на радио Baltkom высказала первая в России певица, сделавшая операцию по смене пола Джульетта Баширова.

"Прошло 20 лет с момента операции. По сути у меня не было выбора - делать ее или нет, поскольку я всегда ощущала себя женщиной. Жизнь такая странная штука, она заточена под то, чтобы быть лучше для мужчин - как в профессиях, так и в отношениях", - рассказала она.

По ее словам, ей регулярно приходится сталкиваться с дискриминацией женщин.

"Я очень недавно пережила развод с бывшим супругом, прошла через унизительную дележку совместно нажитого имущества. Процентов 80% досталось ему. Мы часто верим мужчинам, они еще умудряются какие-то слова любви говорить. Нас дискриминируют. Начнем с того, что у нас в паспортах указано "Отчество", а не "Матчество". Мама-то где? Она ночами не спала, отдала свою красоту. Женщина должна заботиться о том, чтобы быть интересной, чтобы муж был чистенько одет, чтобы дети были накормлены. Я даже больше скажу: брак, к которому стремятся девочки, оборачивается рабством для женщин. У мужчин масса преимуществ: для них стирают, готовят, с ними нянькаются... А в паспортах пишут только отчество", - сказала Баширова.

Добавим, Джульетта Баширова — российская поп-певица, радиоведущая, финалистка отборочного тура конкурса "Евровидение-2002", а также одна из первых в России транссексуалов, сменивших пол.

Фото: mk.ru